Putin startet en “Maskirovka”-krig, og diskrediterte sine vestlige motstandere

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Russlands president Vladimir Putin leder “Maskirovka-krigen” med nerver av stål, og overbeviser stille det hysteriske Vesten som er ment å tro at en krig kan starte “når som helst.” Kremls motstandere ignorerer at de har falt i en psykologisk krigførings-felle. Den dyktige russiske sjakkspilleren har lansert og mestret planene for å få fiendene til å tro at krigen nesten har begynt i Ukraina, uten å avfyre ​​et eneste skudd. Russlands mål er å motta en fast vestlig forpliktelse om at Kiev ikke vil bli med i NATO, da de anser dette for å utgjøre en alvorlig trussel mot Moskvas nasjonale sikkerhet.

President Milos Zeman i Tsjekkia sa at «fem dager før 16. februar» hadde han mottatt en «hemmelig CIA-melding om påståtte forberedelser til en russisk invasjon av Ukraina». Vesten og Ukraina har gjengitt påstander om en “forestående” russisk invasjon av Ukraina i lengre tid. President Putin har tatt flere skritt for å lure fiendene sine, og stimulerer aktivt europeisk diplomati. Det gamle kontinentet er den største taperen i dette farlige spillet, og europeiske ledere er mer interessert enn sine amerikanske allierte i å løse krisen mellom Ukraina og NATO.

Faren med dette spillet er at Putin sa at han «ikke har noe sted å trekke seg tilbake til». Derfor spiller han alle kort han har på hendene med mindre tap, for å komme seg vekk fra spillebordet uten tap eller blodsutgytelse, hvis mulig, og uten å skade forholdet til Europa. Men Moskva står overfor en amerikansk spiller som ikke har noe å tape fordi Washington eskalerer og setter de europeiske interessene i fare, ikke sine egne.

Den gamle Art of War-boken til Sun Tzu sa at all krigføring er basert på bedrag som involverer falske manøvrer, falske angrep og skaper villedende indikasjoner på styrke eller svakhet i et forsøk på å påvirke en fiendes handling. Russerne kalte det læren om Maskirovka (maskering) utviklet på 1920-tallet. Det inkluderer mange former for militært bedrag, kamuflasje og fornektelse. Denne doktrinen ble benyttet i Stalingrad, Kursk og i Operasjon Bagration i dagens Hviterussland.

Også bruken av psykologisk krigføring er preget av å ha vidtrekkende effekter. Den bruker propaganda, trusler og psykologiske metoder for å villede, skremme eller svekke moralen for å påvirke motstanderens tenkemåte og oppførsel, for å gjøre ham mindre selvsikker og føle fortvilelse eller frykt. Prisen på mat og olje har steget siden krigens trommer begynte å slå i Ukraina da Russland satte inn over 100.000 mann på russisk jord ved de ukrainske grensene. Hele den vestlige verden snakker om en krig i Ukraina som er i ferd med å starte, og sender hundrevis av millioner med våpen til Kiev for å «stoppe Russlands fremmarsj», som ikke skjedde i praksis. Det er fordi Kreml har startet en psykologisk krig slik at de kan anklage sine vestlige motstandere for ubegrunnet hysteri.

Vestlige militæreksperter sa at Putin ikke har til hensikt å sende den russiske hæren i krig fordi han ikke brakte den nødvendige sanitets-støtten til de ukrainske grenseområdene. En uke senere reiste det russiske militæret et stort telt med et rødt kors over og flyttet blodlagre for å “fullføre” hærens medisinske beredskap i tilfelle krig. Den russiske ledelsen gjør sitt ytterste for å bidra til verdens lederes tankegang om at krig er mulig, for å håne og anklage de som forutsier krigen mot Ukraina og skape en ubrukelig tilstand av panikk. Faktisk hadde amerikanske tjenestemenn påstått at Russland planla å invadere Ukraina 16. februar ved å sette i gang en provokasjon i utbryterregionen Donbas eller å sette i gang et angrep på Kiev.

På den annen side hånet Maria Zakharova, talsperson for det russiske utenriksdepartementet, de amerikanske og britiske mediene. “Jeg inviterer amerikanske og britiske desinformasjonsmedier til å kunngjøre tidsplanen for vår (russiske) invasjon for neste år, fordi jeg ønsker å organisere feriene mine.” Dette svaret er et alvorlig slag for Vestens troverdighet og en svikt i etterretningsinnhenting og spådom, spesielt da angelsaksiske aviser faktisk skrev om bestemte tidspunkt for begynnelsen av krigen i Ukraina: midt på natten fra tirsdag til onsdag.

