Putins Krieg gegen die Ukraine: Cui bono?

Geschrieben von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Präsident Wladimir Putin selbst kündigte den Beginn der Militäroperation (um 04:30 Uhr Ortszeit) im Donbas an, einer an Russland angrenzenden Region, die Russland am vergangenen Montag als unabhängig von der Ukraine anerkannt hatte. Das russische Militär hat über 100 Lenkraketen abgeschossen und ist in den Donbas eingedrungen, während Präzisionsraketen ukrainische Kommando- und Kontrollzentren in vielen Teilen des Landes getroffen und die ukrainische Luftwaffe neutralisiert haben. Es handelt sich jedoch nicht um einen Krieg mit dem Ziel, das gesamte ukrainische Territorium zu besetzen, auch wenn Russland einen Militärflughafen in der Nähe der Hauptstadt Kiew kontrolliert, der das nächste Ziel sein könnte. Vielmehr handelt es sich um eine russische Abschreckung für Europa und die USA, die rote Linien vorgeben und Verhandlungen unter Beschuss fordern. Die russischen Streitkräfte könnten über die Donbass-Region hinausgehen und die derzeitige prowestliche Regierung in Kiew zu Fall bringen. Waffen im Wert von Milliarden von Dollar, die mehrere einflussreiche NATO-Staaten nach Kiew geschickt haben, fallen in die Hände Russlands. Wer profitiert (Cui Bono) von diesem Krieg?

Ungeachtet der wiederholten Warnungen Putins, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO die nationale Sicherheit Russlands bedroht, gelang es der europäischen Diplomatie nicht, die Entscheidung der USA zu ändern. Sie widersetzte sich Russland und weigerte sich, die notwendige Garantie zur Deeskalation der Spannungen zu geben. Stattdessen schickten die USA und ihre europäischen und anderen Partner Hunderte von Tonnen von Waffen im Wert von Milliarden von Dollar in die Ukraine, was natürlich nur eine Herausforderung für Russland und eine Einladung zum Krieg sein kann. Der russische Präsident nahm die Einladung zum Krieg an und leitete eine groß angelegte Militäroperation ein, die vom Donbas ausging, was nichts anderes als eine eindeutige Botschaft an Europa ist, seine Sicherheitsbedenken in Zukunft ernst zu nehmen, vor allem in Georgien und der Ukraine.

Es überrascht nicht, dass unter anderem europäische und US-amerikanische Politiker die russische Operation in der Ukraine verurteilt haben. Bislang haben jedoch alle westlichen Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie nicht direkt in einen Krieg verwickelt werden wollen, der auf ukrainischem Gebiet sehr schnell voranschreitet. Putin scheint auf einen “sauberen und schnellen” Krieg aus zu sein, um seine Kontrolle über die Hauptstadt durchzusetzen oder sie zu umzingeln und die Kontrolle über wichtige militärische Positionen zu übernehmen, damit er so schnell wieder abziehen kann, wie er gekommen ist. Sobald er seinen Willen und seine Macht unter Beweis gestellt hat, wird keine andere Regierung und kein anderes Land in der Nähe es wagen, Moskau zu konfrontieren und der NATO beizutreten oder sich dem westlichen Diktat zu unterwerfen, solange die russischen Streitkräfte schnell abziehen und einen Sumpf und einen Krieg des Widerstands in der Ukraine vermeiden.

Ungeachtet der westlichen Drohungen sah sich die Ukraine dem russischen Vormarsch allein gegenüber, als die Angreifer von mehreren Seiten und Achsen eindrangen: vom Nordosten in Charkiw über Mariupol im Osten bis nach Cherson im Südosten am Schwarzen Meer nördlich der Krim. Die russischen Streitkräfte nutzten das weißrussische Gebiet, um in die Ukraine vorzustoßen, als weitere Front in der Nähe der Hauptstadt Kiew, um die Truppen aus dem Donbas zu treffen und die ukrainischen Soldaten dazwischen zu isolieren. Die russischen Streitkräfte rückten in einem offenen Korridor im Zentrum des Donbass vor und erreichten in den ersten Stunden eine Tiefe von 35 Kilometern im Donbass. Die Geschwindigkeit des Vormarsches der Truppen und die Tatsache, dass russische Kampfjets und Lenkraketen die meisten ukrainischen Radaranlagen und Kommandozentralen zerstörten, eröffneten Russland die Möglichkeit, schnell auf die Hauptstadt zuzugehen.

Mit der Schlacht wollte Russland die Streitkräfte lähmen, bevor sie sich auf einen Kampf einlassen, und Chaos und Verwirrung unter den Verantwortlichen und Sicherheitskräften stiften. Russland bombardierte die meisten kritischen militärischen Einrichtungen der ukrainischen Armee und des Geheimdienstes, der begann, Dokumente außerhalb seines Gebäudes zu verbrennen, was darauf hindeutet, dass Kiew nicht weit von einer Kapitulation entfernt ist.

Der russische Präsident wird sich nicht an den Verhandlungstisch setzen, denn die Stimme der Waffen ist lauter als alles andere, es sei denn, die Schlacht hat ihr Ziel erreicht. Ziel ist es, den Westen von Russlands Entschlossenheit zu überzeugen, Sicherheit zu erreichen und seinen abgelehnten Forderungen nach einer NATO-Erweiterung in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nachzukommen, womit er die mündliche Vereinbarung, die frühere US-Präsidenten 1990 mit ihren russischen Amtskollegen getroffen hatten, zunichte macht. Wer ist der Gewinner und wer der Verlierer in diesem Kampf?

Hunderte von Dörfern und Städten liegen dort verstreut. Das Gebiet, das die Separatisten vor den Kämpfen kontrollierten, macht etwa 38 % des Gebiets der Provinz Donbas aus. Gleichzeitig machen die Grenzen der Verwaltungsbezirke nur etwa 58 Prozent aus. Daher können die Kämpfe gemäß der Schlichtung und der militärischen Möglichkeit fortgesetzt werden, um in einem ersten Schritt die gesamte Donbass-Region zu kontrollieren. In den kommenden Tagen werden die militärischen Befehlshaber die Ergebnisse des ersten Kriegstages auswerten und nach den schwächsten Fronten Ausschau halten, bevor sich die NATO-Verbündeten neu organisieren, um die Ukraine mit Satelliten und Plänen zur Verteidigung oder zum Gegenangriff zu unterstützen. Wladimir Putin kann sich nicht mehr lange halten und muss den Krieg schnell beenden, um eine Erschöpfung seiner Streitkräfte durch sporadische Angriffe und Hinterhalte zu vermeiden. Entweder verlässt der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy das Land (wahrscheinlich nach Italien), oder Russland setzt lokale politische Führer ein, die seine Absetzung fordern könnten. Der Ausgang ist noch unklar.

Es besteht kein Zweifel, dass sich Russland der bevorstehenden harten Sanktionen bewusst ist. Putin hat erkannt, dass das Ziel der USA darin besteht, Russland in eine lange Schlacht in der Ukraine zu verwickeln, ähnlich wie die UdSSR im Dezember 1979 Afghanistan besetzt hatte. Putin muss das derzeitige Regime in der Ukraine so schnell wie möglich ändern, um seinen Krieg zu gewinnen. Dies wird erhebliche wirtschaftliche Folgen für Russland sowie militärische und menschliche Kosten nach sich ziehen, insbesondere wenn die russischen Streitkräfte in eine lange Schlacht hineingezogen werden und am Ende direkt für die Verwaltung des Landes verantwortlich sind. Die Erweiterung der NATO in fast allen Ländern, die an Russland grenzen (mit Ausnahme von Weißrussland, der Ukraine und Georgien sowie Bosnien, das nicht an Russland grenzt), wird gestoppt, bis sich der Staub des Ukraine-Krieges gelegt hat und die Konsequenzen klar sind.

Russland wird einer täglichen Kaskade harter Wirtschaftssanktionen ausgesetzt sein, die in den kommenden Tagen angekündigt werden sollen. Der Kampf wird mehrere Tage andauern und wahrscheinlich nicht morgen enden. Präsident Putin, der weiß, was auf ihn zukommt, verfügt über Devisenreserven in Höhe von mehr als 630 Milliarden Dollar und liefert trotz des Krieges weiterhin Gas durch Nord Stream 1 über die Ukraine und Europa nach Europa. Die Verhängung von Sanktionen gegen das russische Bankensystem wird Moskau jedoch daran hindern, die Kosten für Gaslieferungen und Geldtransfers an seine Banken zu begleichen. Russland sagte, es werde die Gaslieferungen nicht als Waffe einsetzen. Es kann seine Entscheidung jedoch widerrufen, wenn der europäische Kontinent sich weigert, mit Russland im Rahmen der möglichen Sanktionen zu verhandeln, die der Westen in den nächsten Tagen zu verhängen plant.

Außerdem ist zu erwarten, dass die internationalen Medien Putin vorwerfen werden, Europa in die schmerzhaften Erinnerungen an den Krieg zurückzubringen, was die öffentliche Meinung für lange Zeit gegen ihn aufbringen wird. Für Russland ist das irrelevant, denn Russland war noch nie die Lieblingsspeise des Westens. Russland wird seit langem dämonisiert, seit seine Streitkräfte 2015 in Syrien gelandet sind und den Plan des Westens vereitelt haben, in Damaskus einen gescheiterten Staat zu errichten, indem sie Präsident Bashar al-Assad unterstützt haben, um an der Macht zu bleiben und zu verhindern, dass terroristische Dschihadisten Bilad al-Sham beherrschen.

