Putin desafiará o Ocidente em todas as antigas repúblicas soviéticas depois da Ucrânia?

No palácio Rumyantsev-Paskevich, na cidade bielorussa de Gomel não muito longe do triângulo fronteiriço Bielorússia-Rússia-Ucrânia e perto dos rios Pripyat, a delegação presidencial russa esperou seu homólogo ucraniano na tentativa de encontrar uma solução para a guerra. A delegação russa é liderada pelo ex-ministro da cultura Vladimir Medinsky e outros representantes da Defesa e do Ministério das Relações Exteriores, mas os ucranianos não compareceram. Seja qual for o resultado (sucesso ou fracasso), quaisquer possíveis reuniões marcariam o início das conversações entre os dois beligerantes, longe da intervenção EUA-OTAN que apenas alimentou o conflito e permitiu que Kiev desafiasse Moscou. A invasão da Ucrânia não pode parar imediatamente a menos que – o que certamente é improvável a partir da primeira reunião – a Ucrânia aceite assinar um acordo de neutralidade e se submeter aos atacantes russos que estão ao redor da capital. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy – que fugiu da capital para um local mais seguro no oeste e próximo às fronteiras da Polônia – ainda acredita que o ocidente é sua melhor escolha. Portanto, até estar convencido do contrário, o presidente russo Vladimir Putin continuará sua incursão militar até atingir seus objetivos desejados.



Para o Presidente Zelenskyy, deixar a capital sem anunciar que pretende manter o moral de suas tropas elevado e não passar um sentimento de abandono poderia levar à capitulação da Ucrânia mais rápido do que o esperado. Além disso, indica também que o Ocidente, principalmente a OTAN, está sem dúvida guiando a batalha contra a Rússia em uma operação militar conjunta, que está por trás desta ideia. Ter Zelenskyy longe e em um local seguro permite ao Ocidente rejeitar o reconhecimento de qualquer governo pró-russo e seguir o exemplo de Abed Rabbo Mansour Hadi, o ex-presidente iemenita residente na Arábia Saudita – ou Juan Guaidó, o líder da oposição na Venezuela. Isso forçaria a Rússia a tomar em seus braços o estado da Ucrânia e seu bem-estar, ou qualquer plano B que o Presidente Putin possa ter previsto. Sem dúvida, Putin não se sentirá intimidado por nenhum plano ocidental e está pronto para desafiar os líderes europeus e americanos e cumprir seus objetivos.



Não é a primeira vez que o Presidente russo Vladimir Putin enfrenta um grupo de países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. Em vez disso, a Ucrânia é o segundo campo de batalha no qual Moscou coloca sua segurança acima da economia, como a Síria, que foi a primeira experiência em que teve lições de guerra. De fato, a guerra síria elevou a prontidão econômica e militar russa. A Rússia participou de exercícios de combate ao vivo no Levante para se preparar para a batalha significativa que Putin parece estar preparando na Ucrânia.



Este conflito ainda não leva a uma guerra militar total com a Europa. Em vez disso, é agora uma guerra econômica euro-americana contra a qual a Rússia entrou em erupção e determinará o resultado à luz dos resultados e da velocidade com que a batalha for conduzida. Note-se que a Ucrânia não faz parte da Comunidade Européia nem é membro da OTAN.



Além disso, não há paridade entre as forças ucranianas e a (superpotentes) forças russas – que poderiam terminar a batalha rapidamente se decidissem usar a força excessiva e ignorar as baixas civis, como aconteceu nas três semanas de guerra dos EUA e aliados para ocupar o Iraque em abril de 2003. A Rússia cercou a capital Kyiv em menos de três dias, enquanto os EUA e a mais robusta coalizão de exércitos poderosos precisaram de seis dias para chegar a Bagdá. A maioria da população estava contra o presidente Saddam Hussein, e os militares iraquianos eram pobres, inadequadamente equipados e desmantelados.

As forças russas engajadas nos primeiros três dias da batalha eram apenas um terço (cerca de 50.000) das tropas reunidas ao longo da fronteira durante semanas antes do início da ofensiva. O Pentágono estimou a presença de aproximadamente 130.000 – 150.000 soldados. No quarto dia, domingo 27, o Kremlin ordenou a injeção de forças adicionais totalizando metade das tropas preparadas e manter a metade restante em alerta até a terceira onda de ataque, se necessário.



Estas forças russas, lançadas nos primeiros dias da batalha, são consideradas pontas de lança que utilizaram armas orgânicas (tanques e mecanismos mecânicos) para abrir a estrada, romper as linhas ucranianas e testar as fortificações defensivas. O objetivo era construir uma cabeça de ponte para permitir que tropas adicionais de apoio ao fogo pudessem avançar em direção às principais cidades ucranianas e à capital de Kyiv. A natureza do curso da batalha determina a possibilidade de injetar novas forças a menos que a conclusão das tarefas atribuídas às forças ofensivas, que visa subjugar Kiev nos próximos dias, fracasse.

A Rússia destruiu mais de mil objetivos representando os centros militares mais críticos, bases de comando e controle, aeroportos e sistemas de defesa aérea. Os comandantes militares russos começaram a avaliar as áreas de força e vulnerabilidade do exército ucraniano e a estabelecer metas baseadas no sucesso ou fracasso de cada etapa ofensiva diariamente. O avanço das forças foi reforçado a partir do oeste com forças secundárias da usina nuclear de Chernobyl vindas da Bielorússia no norte e nordeste e do sul começando pela Crimeia para criar várias frentes de avanço. A principal força mecânica blindada avançou do leste, reforçada por tropas aerotransportadas e unidades de operação especial que aterrissaram atrás das linhas ucranianas para controlar importantes centros militares e vários aeroportos. A Rússia disparou centenas de mísseis estratégicos e de cruzeiro de precisão e lançou drones, helicópteros e aeronaves para bombardear vários alvos selecionados.



A Ucrânia anunciou que havia explodido algumas pontes ligando a capital, Kiev, com as regiões norte e leste para impedir o avanço das colunas de tanques russos em direção à capital. Isto indica o equilíbrio de poder no campo, notadamente quando apenas a Rússia chegou à capital em dois dias de batalha, ao contrário do que os meios de comunicação e especialistas militares alegaram. Independentemente da tentativa de explodir pontes, a Rússia é conhecida por sua enorme capacidade de usar pontes flutuantes, que podem transportar mais de 60 toneladas, o suficiente para que veículos blindados possam atravessar, dependendo se as pontes são total ou parcialmente destruídas.



Portanto, a Rússia avançou em vários eixos do leste, norte e sul para abrir várias frentes em direção a Kiev para empurrar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para a mesa de negociações, render-se, partir ou encorajar os líderes locais a tomar seu lugar. O ataque russo é considerado um avanço frontal, pois visa dispersar as capacidades de combate do exército ucraniano sem destruir ou desmantelar o exército e evita repetir o erro do comandante do Iraque, Paul Bremer, que dissolveu o exército em 2003.



Mas a questão não é quem vence o outro porque o resultado é evidente quando os russos chegam a Kiev em apenas dois dias: a capacidade do exército russo é incomparável à do ucraniano. O exército russo não está acostumado a evitar a destruição total ou parcial da cidade enquanto avança para ocupar e limitar as baixas de seus soldados, independentemente de impedir as baixas civis.



Entretanto, nesta guerra, Putin disse que “queria salvar o povo da Ucrânia do atual regime pró-ocidente” e não matar e subjugar a população. Consequentemente, é lógico que a batalha demore mais do que o esperado. A relação social entre os russos e os ucranianos não deve ser subestimada. O presidente russo parece estar evitando qualquer “dano colateral”, apesar de o Ocidente fornecer armas à Ucrânia, necessário para atrasar o avanço russo e prolongar a guerra. Os países europeus – pressionados pelos EUA – já se ofereceram para fornecer mais armas à Ucrânia. A Comissão Europeia, representando 27 países, concordou em fornecer a Kiev 450 milhões de euros de armas. Na verdade, a Europa não tem o direito de fornecer armas americanas a nenhum país sem a permissão do fabricante, que deve aprovar o usuário final.

De fato, a Holanda anunciou o envio de 200 mísseis antiaéreos Stinger (baixos), o que lembra o apoio fornecido pela CIA aos mujahideen afegãos nos anos 1980, durante a ocupação soviética. No entanto, o tempo passou, e lições foram aprendidas de guerras passadas, e é difícil que o momento se repita. Vários países europeus e ocidentais também anunciaram sua intenção de enviar armas ofensivas e defensivas letais à Ucrânia, numa tentativa de mergulhar o exército russo em uma longa guerra. Entretanto, semanas antes da guerra, o Ocidente havia fornecido bilhões de dólares de armas que se mostraram ineficazes para impedir a Rússia de chegar à capital em pouco tempo.



Além disso, vários países europeus fecharam seu espaço aéreo à aviação russa. Uma resposta semelhante não esperou muito tempo e Moscou fechará o espaço aéreo russo aos mesmos aviões dos países europeus que anunciaram estas duras medidas. Estas medidas e contramedidas afetarão o relacionamento da Rússia com os países ocidentais, particularmente quando se espera que Putin consiga a vitória rapidamente.

As sanções e o estrangulamento econômico começaram na Rússia, cujo presidente não foi pego desprevenido. Os Estados Unidos se abstiveram de impor sanções abrangentes a todo o mecanismo de transferência financeira SWIFT, por ser o maior importador de petróleo russo. A Europa importa 40% do gás russo e não será capaz de compensá-lo por muito tempo. Em vez disso, limitará as penalidades aos bancos pelo uso do SWIFT que tem sido sancionada desde 2014, o dia em que a Rússia ocupou a Crimea. Também é possível que as sanções pelo uso do sistema bancário ocidental de transferências sejam impostas às instituições financeiras russas que foram sancionadas após a invasão russa da Ucrânia. Os líderes europeus impuseram a todos os países do continente a cessação de todas as transações com o Banco Central Russo.

