Møtet mellom Iran og USA man gikk glipp av i Wien

Av Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Den amerikanske kongressen vil ikke spille noen rolle i å godkjenne eller blokkere atomavtalen mellom Iran og USA, fordi Wiens vestlige forhandlere mente at JCPOA-avtalen fra 2015 ville bli gjenopplivet med et vedlegg som redegjør for noen av artiklene og kobler andre til spesifikke forhold. Irans utenriksminister Amir Abdolahian skulle reise til Østerrike for å møte sin amerikanske kollega Antony Blinken i Europa, som skulle besøke østfronten under den russisk-ukrainske krigen. Selv om alle parter var klare til å signere og bare mindre detaljer i det siste utkastet til atomavtalen fortsatt gjensto til behandling, grep Russland inn for å utsette inngåelsen av atomavtalen til etter Nowruz den 21. denne inneværende måneden, og ba om en skriftlig avtale – som USA forventes å finne veien til å omgå.

Atomavtalen fra 2015 var akkurat i ferd med å bli underskrevet med et direkte møte mellom iranske og amerikanske tjenestemenn for første gang siden president Donald Trump opphevet JCPOA i 2018. Russland har imidlertid bedt om skriftlige garantier fra USA om at sanksjoner mot Moskva ikke ville skade det russiske samarbeidet innen «handel, investeringer og militærteknisk samarbeid». Det amerikanske utenriksdepartementet svarte at sanksjonene mot Russland «er urelaterte og bør ikke påvirke avtalens potensielle implementering». Ikke desto mindre er Russlands bekymring basert på deres erfaring med de amerikanske løftene som er opphavet til krigen mot Ukraina og landets krav om at NATO skal forbli innenfor sine 1997-grenser uten å vike ‘en tomme’.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...