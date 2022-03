De gemiste ontmoeting tussen Iran en de VS in Wenen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het Amerikaanse Congres zal geen rol spelen bij het goedkeuren of blokkeren van de nucleaire deal tussen Iran en de VS, omdat de westerse onderhandelaars in Wenen van mening waren dat de JCPOA-deal van 2015 nieuw leven zou worden ingeblazen met een bijlage waarin sommige artikelen worden uitgelegd en andere aan specifieke voorwaarden worden gekoppeld. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Amir Abdolahian zou naar Oostenrijk reizen voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken die in Europa id om het oostfront te bezoeken in de Russisch-Oekraïense oorlog. Hoewel slechts kleine details die in het laatste ontwerp van de nucleaire overeenkomst waren ondertekend, nog niet waren afgerond, kwam Rusland tussenbeide om de sluiting van de nucleaire overeenkomst uit te stellen tot na de Nowruz het Iraanse nieuwjaar) op de 21e van deze maand, en verzocht het om een schriftelijke overeenkomst – die de VS naar verwachting zullen weten te omzeilen.

De nucleaire deal van 2015 stond op het punt te worden ondertekend met, voor de eerste keer sinds president Donald Trump de JCPOA in 2018 herriep, een directe ontmoeting tussen de Iraanse en Amerikaanse functionarissen. Rusland heeft de VS echter om schriftelijke garanties gevraagd dat de sancties tegen Moskou de Russische samenwerking op het gebied van “handel, investeringen en militair-technische samenwerking” niet zullen schaden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde dat de sancties tegen Rusland “geen verband houden met en geen invloed zouden mogen hebben op de mogelijke uitvoering ervan”. Niettemin is de bezorgdheid van Rusland gebaseerd op zijn ervaring met de Amerikaanse beloften die de oorsprong zijn van de oorlog in Oekraïne en zijn eis dat de NAVO binnen zijn grenzen van 1997 blijft zonder “één centimeter” op te schuiven.

