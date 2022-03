La Russia minaccia i suoi nemici con uno tsunami di sanzioni

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il gas continua a fluire in Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe, il Blu stream 1 e 2, il Nord-Stream 1 e il Turk stream nonostante la guerra non dichiarata tra gli Stati Uniti e i suoi alleati europei e la Russia sui territori dell’Ucraina. Tuttavia, l’Occidente ha trovato un avversario che ha molte carte da giocare ed è dotato di capacità sufficienti per causare un dolore significativo a coloro che imporrebbero sanzioni alla Russia. Infatti, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che impedirà l’esportazione di prodotti e materie prime dalla Russia fino alla fine del 2023, a condizione che il governo russo determini la lista dei paesi ostili. Questa decisione è un duro colpo in primo luogo per l’Europa e anche per il mondo intero, che soffrirà della reciproca guerra economica tra la Russia e gli Stati Uniti.

La Russia esporta materiali e prodotti essenziali di cui il mondo ha bisogno almeno nei prossimi giorni, mesi o anni. La Russia esporta annualmente petrolio per 141 miliardi di dollari (35% del suo export), ferro e acciaio per 16 miliardi di dollari (4,8%), pietre preziose e minerali per 30,4 miliardi di dollari (9%), cereali per 9,5 miliardi di dollari (2,8%), macchinari compresi i computer per 8,3 miliardi di dollari (2,5%), legno per 8,2 miliardi di dollari (2,5%), fertilizzanti per 7,5 miliardi di dollari (2,8%), rame per 5,6 miliardi di dollari (1,7 %), alluminio per 5,5 miliardi di dollari (1,8 %) e pesce per 4,6 miliardi di dollari (1,4 %).

La Russia dice che non cesserà le sue esportazioni fino a quando non sarà preparata in dettaglio una lista dei suoi “non amici” che hanno imposto sanzioni e alleati. Ciò significa che probabilmente smetterà di esportare gas verso alcuni paesi europei con una posizione ostile nei suoi confronti (guidati dalla Gran Bretagna) e altri alleati degli Stati Uniti. Di conseguenza, la Russia ha il potere di interrompere l’esportazione di derivati del metanolo verso l’Europa, che è una materia prima per il pentaeritritolo (esportando il 40% della sua produzione in Europa) e la neurotrofina (50 per cento della sua produzione).

La Russia annuncerà anche delle sanzioni contro gli Stati Uniti, le prime in assoluto, in particolare nelle sue esportazioni di platino, titanio, palladio, nichel e neon. Inoltre, in mezzo alla stagione della primavera, la Russia sta abbandonando gli agricoltori europei e americani in linea con la decisione politica di rispondere alle sanzioni occidentali con altre simili e dolorose. La quota della Russia nei mercati mondiali rappresenta un terzo della produzione globale di fertilizzanti potassici, circa il 10% dei fertilizzanti azotati e circa il 20% di tutti gli altri fertilizzanti. La Russia è considerata il primo fornitore di materiali rari di pietra naturale.

Non si sa cosa farà il mondo, perché non ha calcolato o stimato in anticipo la reazione del presidente Putin, poiché molti paesi occidentali credevano che la Russia fosse “solo una stazione di gas e petrolio con capacità di missili nucleari”. Questo indica una completa mancanza di consapevolezza dell’effettivo potere sanzionatorio e delle potenzialità di Mosca. Il controllo dell’Occidente sui media mainstream fa chiudere un occhio sui terremoti economici simili a tsunami che la Russia può provocare se è disposta a seguire l’hobby delle sanzioni statunitensi, esercitato per decenni su molte popolazioni in tutto il mondo.

Il presidente americano Joe Biden non ha esitato ad avvertire i suoi cittadini che “devono sopportare le conseguenze (delle sanzioni americane) e che il mondo sarà colpito dalle sanzioni imposte alla Russia”.

È possibile che il disimpegno degli Stati Uniti dall’egemonia internazionale sia rapido piuttosto che lento. Ciò comporterebbe la fine del dominio del dollaro sul commercio globale e, con esso, il prestigio degli Stati Uniti. Nel 1973, durante la crisi della guerra arabo-israeliana, il petrolio fu armato a causa del sostegno degli Stati Uniti a Israele. Negli ultimi giorni, i paesi arabi ricchi di petrolio si sono rifiutati di rispettare la richiesta degli Stati Uniti di aumentare la produzione di petrolio e di rifornire il mercato per rallentare l’aumento dei prezzi globali e il panico che colpisce il mercato internazionale. Gli Stati Uniti hanno fatto ricorso al Venezuela e all’Iran in un patetico tentativo fallito di riaccoglierli nei mercati mondiali del petrolio e del gas.

Le sanzioni imposte dall’Occidente si ripercuoteranno in primo luogo negativamente sul continente europeo, mentre la Russia si rivolgerà all’Oriente, all’Asia e all’Africa. La Russia ha un mercato dove risiede più della metà della popolazione mondiale e potrebbe abbandonare l’Occidente se l’Europa insiste nel legare le sue decisioni a soddisfare la politica degli Stati Uniti piuttosto che la propria. La Russia potrebbe astenersi dal fermare il gas verso l’Europa a meno che i leader europei non insistano nell’aumentare le sanzioni alla Russia. La Germania e la Francia si sono già staccate dalle sanzioni statunitensi sul petrolio. Gli Stati Uniti importano 700.000 barili al giorno dalla Russia, ma l’importazione europea raggiunge i 4,5 milioni di barili al giorno. L’economia europea, già stanca da due anni di COVID, soffrirebbe molto se la Russia decidesse di prendere di mira il continente.

A meno che l’Europa non intervenga per trovare una soluzione, chiamando gli Stati Uniti e la Russia a sedersi attorno al tavolo per affrontare le loro differenze, questo conflitto è destinato a durare a lungo. La soluzione efficace e praticabile comporta la riattivazione e il rispetto delle leggi internazionali da parte di tutti i paesi allo stesso modo, la prevenzione di invasioni, guerre e occupazioni, il divieto di imporre sanzioni alle popolazioni di tutto il mondo, e la responsabilità dei governi per le loro azioni, non importa quanto siano potenti. Questa soluzione potrebbe non essere ancora maturata, ma dovrà essere presa in considerazione a tempo debito.

La fine della prima guerra mondiale ha prodotto l’accordo di Yalta tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e i sovietici per la condivisione del potere. Non è forse il momento di una Yalta-2 per porre fine allo stesso modo all’unilateralismo e imporre un nuovo ordine mondiale?

Le sanzioni dovrebbero distruggere l’economia europea. Ma gli Stati Uniti ne approfitteranno naturalmente per aumentare la loro egemonia sull’Europa e diffondere più truppe americane in Europa orientale. La Russia era già sotto sanzioni nel 2014 e può salvarsi ora facendo perno verso l’Est e verso altri partner disposti a lavorare con un paese che sfida l’egemonia statunitense. Queste ragioni rendono necessario che l’Europa si unisca intorno ai propri interessi lavorando per una soluzione diplomatica globale.

