A Rússia ameaça seus inimigos com um Tsunami de sanções

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

O gás ainda segue fluindo na Europa através do gasoduto Yamal-Europa, do Blu stream 1 e 2, do Nord-Stream 1 e do Turkstream apesar da guerra não declarada entre os EUA e seus aliados europeus à Rússia nos territórios da Ucrânia. Entretanto, o Ocidente encontrou um adversário que tem muitas cartas para jogar e está equipado com capacidades suficientes para causar dano significativo àqueles que imponham sanções à Rússia. De fato, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que impediria a exportação de produtos e matérias-primas da Rússia até o final de 2023, desde que o governo russo determinasse a lista de países hostis. Esta decisão é um duro golpe primeiramente para a Europa e também para o mundo inteiro, que sofrerá com a guerra econômica mútua entre a Rússia e os EUA.

A Rússia exporta materiais e produtos essenciais que o mundo precisa pelo menos nos próximos dias, meses ou anos. Ela exporta anualmente petróleo no valor de US$141 bilhões (35% de sua exportação), ferro e aço no valor de US$16 bilhões (4,8%), pedras preciosas e minerais no valor de US$30,4 bilhões (9%), grãos no valor de US$9,5 bilhões (2,8%), máquinas incluindo computadores no valor de US$8,3 bilhões (2,5%), madeira no valor de US$8,2 bilhões (2,5%), fertilizantes no valor de US$7,5 bilhões (2,8%). ), cobre no valor de US$ 5,6 bilhões (1,7 %), alumínio no valor de US$ 5,5 bilhões (1,8 %) e peixe no valor de US$ 4,6 bilhões (1,4 %).

A Rússia diz que vai parar suas exportações até que uma lista de seus “não amigos” que impuseram sanções e aliados seja preparada em detalhes. Isto significa que é provável que deixe de exportar gás para alguns países europeus com uma postura hostil (liderada pela Grã-Bretanha) e outros aliados dos EUA. Consequentemente, a Rússia tem o poder de interromper a exportação de derivados de metanol para a Europa, que é uma matéria-prima para o pentaeritritol (exportando 40% de sua produção para a Europa) e a neurotrofina (50% de sua produção).

A Rússia também anunciará sanções contra os EUA, as primeiras na história, particularmente em sua exportação de platina, titânio, paládio, níquel e neônio. Além disso, em meio à temporada de plantio da primavera, a Rússia está abandonando os agricultores europeus e americanos alinhada com a decisão política de cumprir as sanções ocidentais com sanções dolorosas semelhantes. A participação da Rússia nos mercados mundiais representa um terço da produção global de fertilizantes potássicos, cerca de 10% de fertilizantes nitrogenados e cerca de 20% de todos os outros fertilizantes. A Rússia é considerada o principal fornecedor de materiais raros de pedra natural.

Não se sabe o que o mundo fará, pois não calculou ou estimou com antecedência a reação do Presidente Putin – já que muitos países ocidentais acreditavam que a Rússia era “apenas uma estação de gás e petróleo com capacidade para mísseis nucleares”. Isto indica uma completa falta de consciência do poder real de sanções e do potencial de Moscou. O controle do Ocidente sobre a mídia dominante faz vista grossa aos terremotos econômicos semelhantes ao tsunami que a Rússia pode causar se estiver disposta a seguir o hobby preferido das sanções dos EUA, exercido durante décadas sobre muitas populações do mundo inteiro.

O Presidente dos EUA Joe Biden não hesitou em advertir seus cidadãos que eles “têm que suportar as consequências (das sanções dos EUA) e que o mundo será afetado pelas sanções impostas à Rússia”.

É possível que o desligamento dos EUA da hegemonia internacional seja rápido. Isso implicaria o fim do domínio do dólar sobre o comércio global e, com ele, o prestígio dos EUA. Em 1973, durante a crise da guerra árabe-israelense, o petróleo foi usado como arma devido ao apoio dos EUA a Israel. Nos últimos dias, os países árabes ricos em petróleo recusaram-se a atender à demanda dos EUA para aumentar a produção de petróleo e abastecer o mercado para retardar o aumento dos preços globais e o pânico que atingiu o mercado internacional. Os EUA recorreram à Venezuela e ao Irã em uma patética tentativa fracassada de acolhê-los de volta aos mercados mundiais de petróleo e gás.

As sanções impostas pelo Ocidente irão, em primeiro lugar, rebater negativamente contra o continente europeu, enquanto a Rússia se voltará para o Oriente, Ásia e África. A Rússia tem um mercado onde reside mais da metade da população mundial e poderia abandonar o Ocidente se a Europa insistir em vincular suas decisões para satisfazer a política dos EUA e não a sua própria. A Rússia pode se abster de barrar o gás na Europa, a menos que os líderes europeus insistam em aumentar as sanções contra a Rússia. A Alemanha e a França já se distanciaram das sanções dos EUA sobre o petróleo. Os EUA importam 700 mil barris por dia da Rússia, mas a importação da Europa chega a 4,5 milhões de barris por dia. A já cansada economia européia de dois anos de COVID sofreria muito se a Rússia decidisse visar o continente.

A menos que a Europa intervenha para encontrar uma solução, chamando os EUA e a Rússia para sentar-se em torno da mesa para resolver suas diferenças, espera-se que este conflito dure muito tempo. A solução eficaz e viável envolve reativar e respeitar as leis internacionais por todos os países igualmente, prevenir invasões, guerras e ocupações, proibir a imposição de sanções às populações do mundo inteiro e responsabilizar os governos por suas ações, por mais poderosos que sejam. Esta solução pode ainda não estar amadurecida, mas precisará ser levada em consideração no devido tempo.

O fim da Primeira Guerra Mundial produziu o Acordo de Ialta entre os EUA, o Reino Unido e os soviéticos para a partilha do poder. Não está na hora de um Yalta-2 acabar de forma semelhante com o unilateralismo e impor uma nova ordem mundial?

Espera-se que as sanções destruam a economia da Europa. Mas os EUA naturalmente se aproveitarão delas para aumentar sua hegemonia sobre a Europa e espalhar mais tropas americanas pela Europa Oriental. A Rússia já estava sob sanções em 2014 e pode se salvar agora, girando em direção ao Leste e a outros parceiros dispostos a trabalhar com um país que desafia essa hegemonia dos EUA. Estas razões tornam necessário que a Europa se una em torno de seus próprios interesses, trabalhando em prol de uma solução diplomática global.

