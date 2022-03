Amerika erreicht seine wichtigsten Ziele im Ukraine-Krieg und unterjocht Europa

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

In der europäischen Hauptstadt Brüssel wurde unter dem Vorsitz von US-Präsident Joe Biden ein wichtiges Gipfeltreffen abgehalten, an dem auch seine europäischen Amtskollegen in der NATO teilnahmen, um über das Schicksal des europäischen Kontinents und seiner Verteidigungslinien zu entscheiden.

Er bestätigt den Sieg Amerikas bei der Verwirklichung seiner wichtigsten Ziele. Diese bestehen darin, dass die westlichen Staaten Russland isolieren und die Ukraine zuverlässig mit angemessenen Waffen ausstatten. Die US-Beamten sagten, dass Russland einen exorbitanten Preis für den Krieg gegen die Ukraine zahlen müsse. Das lässt sich ungeachtet der harten Sanktionen gegen Russland nur durch eine Verlängerung des Krieges erreichen, mit den Folgen für Moskau und der Unterwerfung Europas, das damit für das nächste Jahrzehnt auf die Linie der USA gezwungen wird. Der US-Präsident hat es deutlich gesagt: “Die NATO war noch nie so geeint wie heute”. Bidens zweites Ziel war es, alle NATO-Staaten hinter sich zu bringen, vor allem die zögernden westeuropäischen Staats- und Regierungschefs, eine wichtige Position für die USA, um ihre antirussischen Ziele zu erreichen und die nächsten Schritte vorzubereiten.

Präsident Biden brauchte nicht nach Europa zu kommen, um das zu erreichen, was ihm bereits gelungen war, als Russland am 24. Februar letzten Jahres den Krieg gegen die Ukraine begann. Biden zwang alle europäischen Länder, sich der Politik der Vereinigten Staaten zu unterwerfen, die darauf abzielte, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Sanktionen gegen Russland zu verhängen, um es zu isolieren – und zwar nicht von der Welt, sondern in erster Linie vom europäischen Kontinent. Die Verbündeten Washingtons leiden jedoch unter den Sanktionen gegen Russland. In den Korridoren der Europäischen Union herrscht große Verwirrung, da die Beamten nicht mehr wissen, ob sie Sanktionen gegen Russland oder gegen sich selbst verhängt haben! Die EU gerät ins Schwitzen und spürt, dass ihre eigenen Sanktionen deutlich nach hinten losgehen.

Europa ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland, das aus dem Verkauf von Öl und Gas an den alten Kontinent und aus dem Handel mit ihm in wichtigen Bereichen der Wirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie und der Industrie enorme Gewinne erzielte.

In den letzten Jahren waren die russisch-europäischen Beziehungen zu einer Bedrohung für die Interessen der USA geworden, die in der russischen Wirtschaft und dem damit verbundenen politischen Einfluss, der sich auf der internationalen Bühne abzuzeichnen begann, eine Quelle der Stärke sahen. Die USA waren zweifelsohne verärgert über die Intervention Russlands in Syrien auf Wunsch der Regierung in Damaskus. Außerdem war Russland im Irak präsent, wo es in Bagdad einen gemeinsamen Sicherheitsraum mit den irakischen Sicherheitskräften unterhielt. Auch dem Iran bot Moskau in vielen Bereichen Unterstützung an. Die russisch-iranischen Beziehungen und das Handelsgeschäft in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar machten die harten Sanktionen der USA zunichte, die der Iran durch seine Beziehungen zu Russland und anderen Ländern umgehen konnte. Der Iran hat die Auswirkungen vieler Sanktionen umgangen und wurde dafür mit Fortschritten im zivilen und militärischen Bereich und in der Technologie belohnt.

Darüber hinaus hat sich China aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner ausgezeichneten Beziehungen zu Russland, dem Land mit den meisten Atombomben der Welt (5900, von denen 1500 nicht scharf sind), in mehreren Foren gegenüber den USA Gehör verschafft. Die enge russisch-chinesische Zusammenarbeit gab Peking den nötigen Anstoß, die Hegemonie der USA zurückzudrängen und herauszufordern.Russlands kühnes Auftreten auf der internationalen Bühne und seine Fähigkeit, seine Wirtschaft so zu stärken, dass seine Devisenbilanz 632 Milliarden Dollar erreicht (300

