Par Elijah J. Magnier:

Traduction : Daniel G.

La capitale européenne a accueilli à Bruxelles, en Belgique, un important sommet présidé par le président américain Joe Biden, auquel ont participé ses homologues européens de l’OTAN. Cette réunion axée sur la sécurité déterminera le sort du continent européen et de ses lignes de défense.

Ce sommet est le signe de la victoire des USA qui ont atteint leurs objectifs les plus importants, qui consistent à isoler la Russie et à livrer de manière efficace des armes adéquates à l’Ukraine. Les responsables américains ont déclaré que la Russie devrait payer un prix exorbitant pour la guerre contre l’Ukraine. Cet objectif ne peut être atteint, indépendamment des sanctions sévères imposées à la Russie, qu’en prolongeant la durée de la guerre, avec les conséquences que cela implique pour Moscou, et en subjuguant l’Europe, en la poussant à se plier aux positions des USA pour la prochaine décennie. Le président américain l’a dit clairement : « L’OTAN n’a jamais, jamais été unie comme elle l’est aujourd’hui ». Le deuxième objectif de Biden était d’amener tous les pays membres de l’OTAN à le soutenir, principalement les dirigeants hésitants de l’Europe de l’Ouest, une position importante pour permettre aux USA d’atteindre leurs objectifs antirusses et de préparer les étapes suivantes.

Le président Biden n’avait pas besoin de venir en Europe pour réaliser ce qu’il avait déjà réussi à obtenir depuis que la Russie a commencé la guerre contre l’Ukraine le 24 février dernier. Biden a forcé tous les pays européens à se soumettre à la politique des États-Unis, en imposant des sanctions économiques et sécuritaires à la Russie pour l’isoler, non pas du monde, mais du continent européen en premier lieu. Cependant, les alliés de Washington souffrent de leurs sanctions contre la Russie. Une grave confusion s’est révélée dans les couloirs de l’Union européenne, où les fonctionnaires ne savent plus s’ils ont imposé des sanctions contre la Russie ou contre eux-mêmes! L’UE a des sueurs froides et ressent l’important effet boomerang de ses propres sanctions.

L’Europe est un partenaire économique important pour la Russie, qui engrangeait d’énormes bénéfices en vendant du pétrole et du gaz au vieux continent et en commerçant avec lui sur le plan économique, alimentaire et industriel.

Ces dernières années, la relation russo-européenne était devenue une menace pour les intérêts des États-Unis, qui discernaient dans l’économie russe l’influence politique qu’elle apportait et une forme de pouvoir qui commençait à se faire sentir sur la scène internationale. Les États-Unis ont sans doute été agacés par l’intervention de la Russie en Syrie à la demande du gouvernement de Damas. En outre, la Russie était présente en Irak, où elle disposait d’un centre de contrôle de la sécurité à Bagdad qu’elle partageait avec les forces de sécurité irakiennes. Moscou a également offert son soutien à l’Iran dans de nombreux domaines. Les liens russo-iraniens et l’accord commercial se chiffrant à des centaines de milliards de dollars ont réduit les effets des dures sanctions imposées par les États-Unis, que l’Iran a su gérer grâce à ses relations avec la Russie et d’autres pays. L’Iran a évité les conséquences de nombreuses sanctions et a été récompensé par des avancées dans les domaines civil et militaire et dans les technologies.

En outre, la Chine a levé le ton en défiant les USA dans plusieurs forums, forte de sa puissance économique et de sa relation étroite avec la Russie, qui est le pays qui possède le plus de bombes nucléaires au monde (5 900, dont 1 500 non armées). L’étroite coopération russo-chinoise a donné à Pékin l’élan nécessaire pour repousser l’hégémonie américaine et la défier.La présence audacieuse de la Russie sur la scène internationale et sa capacité à fortifier son économie a fait en sorte que ses réserves en devises ont atteint 632 milliards de dollars (300 millions sont actuellement gelés en raison des sanctions occidentales), ce qui constitue une menace à l’hégémonie mondiale exercée par les USA. Pour leur part, les pays du Moyen-Orient ont remis en cause l’hégémonie américaine et parlé de la fin de l’unilatéralisme dans le monde et de l’aube d’une nouvelle ère qui mettra fin à cette domination, pour être

