Le prospettive di una guerra più ampia oltre i confini ucraini crescono pericolosamente 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto dal rostro della Comunità Europea a Bruxelles che la sua alleanza [NATO] “risponderà se il presidente russo Vladimir Putin usa armi chimiche in Ucraina”. Questa dichiarazione è considerata la più pericolose da parte degli Stati Uniti dopo la crisi di Cuba nel 1962 per le sue ripercussioni sulla guerra in Ucraina, la possibilità della sua espansione fuori dai confini, e ciò che il futuro riserva all’Europa e al mondo.

Dopo il suo incontro con il presidente Biden a Bruxelles, il presidente lettone Egils Levits ha dichiarato, con un tono chiaro e impegnativo, che “l’uso di armi biologiche da parte di Mosca costituisce un grande pericolo per il mondo intero e deve essere affrontato. La Russia dovrebbe pensarci due volte prima di usare armi chimiche. Non informeremo la Russia dei nostri piani. Tuttavia, se ciò accade, tutto cambierà in Ucraina”.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sottolineato che “la NATO risponderà se la Russia usa armi chimiche”. Allo stesso modo, i leader dei paesi del G7 (America, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia) hanno affermato in una dichiarazione congiunta che “qualsiasi uso di armi chimiche significa cambiare le regole del gioco e sarebbe equivalente a una dichiarazione di guerra”.

Da parte ucraina, il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba ha detto che l’Ucraina “riconoscerà solo la lingua ucraina (esclusi i russofoni nativi) come unica lingua usata nel paese. Insistiamo prima su un immediato cessate il fuoco e una garanzia di sicurezza che il paese non sarà sottoposto a nessuna futura aggressione e che la sovranità dell’Ucraina su tutti i territori occupati sarà preservata.” Il ministro degli Esteri ucraino sta sostanzialmente smantellando il contenuto di tutti i precedenti incontri a cinque con la delegazione russa. Pertanto, se ciò che Kuleba ha detto rappresenta la posizione ufficiale dell’Ucraina, i colloqui sono tornati al punto di partenza. Infatti, i funzionari russi hanno detto che le loro controparti ucraine si sono rifiutate di firmare qualsiasi documento, anche solo per indicare i punti negoziati e concordati.

Così, l’Ucraina crede e agisce come se non stesse negoziando da una posizione debole, o almeno contando sul sostegno degli Stati Uniti e aspettando ulteriori sviluppi per sfidare ulteriormente la Russia, nonostante la non equivalenza militare tra i due eserciti. Kyiv è pronta a continuare a combattere anche se perde una parte massiccia della provincia orientale del Donbas e dell’Ucraina meridionale. Le forze russe sono stazionate a 15 miglia dal palazzo presidenziale nel centro di Kiev e stanno lentamente operando per circondare la capitale. Nell’arte della guerra, nessun paese regolare con istituzioni e infrastrutture statiche, equipaggiato con minore efficacia, nessun dominio dell’aria e di fronte a una maggiore potenza di fuoco combatterebbe una battaglia persa in un confronto classico. Il grosso delle centinaia di migliaia di uomini ucraini sta combattendo nell’est e nel sud, dove la Russia registra l’avanzata più significativa sul terreno.

Indica inoltre l’intenzione dell’Ucraina di guadagnare ulteriore tempo nei negoziati apparentemente non fruttuosi. Questo atteggiamento deriva dalla fiducia che la comunità occidentale, guidata dagli Stati Uniti, continuerà a fornire a Kiev tonnellate di armi, attrezzature avanzate, supporto di intelligence e incoraggiare gli ucraini a continuare e trasformare il loro paese in un altro Afghanistan del 1979 per la Russia, come era per l’ex Unione Sovietica. È dubbio che i funzionari ucraini sceglierebbero di continuare la guerra se fossero lasciati liberi di decidere.

Inoltre, è diventato chiaro che il presidente Putin non fermerà l’operazione militare, qualunque siano i suoi costi militari ed economici, fino a quando i suoi obiettivi (non annunciati) non saranno pienamente raggiunti, a partire dal pieno controllo dell’Ucraina orientale, quindi il controllo completo del Donbas. Ci si può aspettare che costringa altre città a capitolare fino a quando Kyiv non si arrenderà e si staccherà dal dominio e dal dettato statunitense. La Russia sta evitando di fissare un obiettivo alto e costoso in modo che il suo comando militare possa riaffermare l’avanzata delle truppe sul campo di battaglia.

Pertanto, non è più necessario dire che l’unico obiettivo degli Stati Uniti era che la guerra avvenisse per durare il più a lungo possibile per demonizzare il presidente Putin e la Russia, perché questo obiettivo è già stato raggiunto. Inoltre, non si tratta per gli Stati Uniti di consolidare le file dei suoi alleati occidentali ed europei e trascinarli dietro gli obiettivi di Washington perché questo obiettivo è stato concluso con successo. Anche se si sono registrate esitazioni tra i leader dei paesi dell’Europa occidentale (non quelli dell’Est, che sono obbedienti a Washington), l’Occidente ha raggiunto una decisione unitaria, anche se a malincuore e sta dietro agli Stati Uniti nonostante i danni all’economia dell’UE.

In effetti, non si tratta più di allontanare l’Europa dall’importazione di gas, petrolio e carbone russo, perché questo percorso è stato messo in pista. Le misure necessarie hanno gradualmente ridotto la dipendenza dell’UE dalla fonte energetica russa. Questa decisione potrebbe richiedere alcuni anni perché l’Europa raggiunga il divorzio definitivo con la Russia. La separazione sarà straziante per i governi europei (soprattutto Germania, Italia e Francia) e per i consumatori finali, ma la decisione è ormai alle spalle. Il primo giorno di guerra, per l’antipatia della Germania, Washington (non Berlino) ha annunciato la sospensione di Nord-Stream 2, mettendo fine alla fornitura di gas russo all’Europa attraverso un gasdotto mai inaugurato. Biden è riuscito dove il suo predecessore Donald Trump ha fallito. La guerra russa contro l’Ucraina ha aggiunto altre vittorie agli obiettivi statunitensi nell’arena europea.

Di conseguenza, l’unica conclusione che rimane è che non è improbabile che gli Stati Uniti si stiano preparando per una battaglia molto più grande. Accusate la Russia di aver usato armi chimiche a un certo punto della battaglia in corso, e la guerra prenderà una piega molto più pericolosa di oggi, con conseguenze che potrebbero scuotere il mondo.

Questo è uno scenario dèja-vu della Siria, e gli Stati Uniti conoscono bene la procedura delle “armi chimiche”. Infatti, nel 2013, quando il presidente Bashar al-Assad fu accusato di aver usato armi chimiche, la Russia intervenne per evitare che l’America distruggesse l’esercito siriano e la leadership siriana a Damasco. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo statunitense John Kerry raggiunsero un accordo affinché la Siria consegnasse le sue armi e le sue scorte chimiche. Gli Stati Uniti e il suo partner stretto Israele erano felici dello scambio a causa della minaccia della Siria all’occupazione israeliana delle alture del Golan siriano.Nel 2018, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno bombardato diversi siti in Siria in risposta all’accusa contro Damasco di aver usato armi chimiche rimaste in possesso di Damasco. Le affermazioni che la Siria ha usato armi chimiche contro i civili nella zona di Duma erano infondate e messe in scena, secondo il rapporto omesso dell’OPCW. L’OPCW ha ammesso che c’era una “maggiore probabilità che entrambe le bombole siano state manualmente collocate

