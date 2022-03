A Rússia irá derrotar o dólar e ressuscitar o rublo, ou cortará o gás da Europa?

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A Rússia não poderá se dissociar do unilateralismo global dos EUA enquanto usar a moeda americana como meio financeiro para suas transações comerciais. Esta dependência do dólar americano naturalmente coloca Moscou à mercê dos Estados Unidos da América e de suas sanções. O mesmo se aplica ao euro, diretamente ligado à política europeia, que se tornou refém dos EUA, como demonstram as medidas tomadas durante a guerra na Ucrânia. De fato, a maioria das decisões do Presidente Joe Biden foram seguidas pela Europa, apesar de suas perdas econômicas significativas e dos ganhos dos EUA. Isto foi evidenciado pelo congelamento pelo Ocidente de cerca de 300 bilhões de dólares da moeda forte da Rússia e do ouro depositado nos bancos ocidentais.

Por esta razão, a Rússia começou há vários anos a adotar a moeda local para trocar parte de sua energia e comércio com a China, Irã, Índia e Paquistão. Entretanto, o Presidente Vladimir Putin advertiu os 48 países classificados como “não amigos” que a conta diária de gás russo, estimada em centenas de milhões de euros, dólares e libras esterlinas, deve ser paga em rublos russos a partir de quinta-feira, 31 de março. O ultimato emitido pelo presidente russo é ou pagam o preço do petróleo, gás e carvão em rublos ou não venderão nada se a Europa não respeitar os termos da Rússia. Isto inevitavelmente levará a uma crise global ou aumentará significativamente a moeda russa, compensando o efeito das sanções ocidentais sobre Moscou. A decisão russa causou uma tempestade de declarações dos líderes desses países, que enfrentarão um dilema do qual não terão saída a não ser sucumbir ou sofrer as consequências de uma forte escassez de gás e petróleo.

O Presidente Putin esclareceu que este é apenas o início das medidas russas. O presidente russo disse que os termos alternativos dos contratos não seriam revistos para permitir outras moedas além do rublo. Isto significa que os preços serão inalterados, e as empresas compradoras pagarão pelo gás russo ao preço original em dólar, mas em moeda russa.

O vice-primeiro ministro Alexander Novak também disse que se tornou inaceitável negociar petróleo contra o dólar e o euro, e no futuro, será necessário mudar para assentamentos em moedas nacionais para todos os outros produtos.

Podem surgir dificuldades quando as instituições europeias começarem a procurar empresas na bolsa de valores das quais podem comprar rublos, já que a Europa terá que garantir que essas empresas não estejam sujeitas a sanções. A Europa não poderia comprar o rublo do já sancionado Banco Central da Rússia, com metade de seu ouro e suas reservas de divisas congeladas.

Reações surgiram do continente europeu, que inicialmente rejeitou a “chantagem” imposta pelo Presidente Putin e solicitou que a conta de gás não fosse paga na moeda russa. A primeira reação veio do presidente francês Emmanuel Macron, que disse que a Europa não pode lidar com o rublo e que os contratos com a Rússia não prevêem esta condição, considerando-a uma violação do acordo de gás. Isto foi seguido por várias declarações dos líderes dos países do Leste Europeu, que categoricamente se recusaram a lidar com a moeda russa mas não ofereceram uma alternativa para atender suas necessidades.

Os países ocidentais não podem assumir que a Rússia permanecerá passiva depois de desafiar Moscou em muitas frentes. A Europa tem enviado armas para matar soldados russos no campo de batalha ucraniano. A UE congelou os ativos financeiros da Rússia em seus bancos e juntou-se aos EUA para impor as mais severas sanções econômicas e financeiras. De fato, o Presidente Putin não recuará ou mostrará qualquer sinal de fraqueza por medo de perder sua credibilidade e consistência nesta guerra. Assim, o Presidente russo garante que as sanções sejam dolorosas tanto para a Rússia quanto para o Ocidente. Portanto, o Presidente Putin não desistirá tão rapidamente e defenderá a economia de seu país a longo prazo, infligindo certa dor às nações que não são mais consideradas amigas de Moscou.

O Presidente Joe Biden disse que “sabe que as sanções contra a Rússia não dissuadirão a guerra, porque nunca dissuadiram. Ao contrário, o objetivo das sanções é aumentar a dor russa”. De fato, a liderança russa sofrerá com essas sanções porque Moscou não antecipou todos os numerosos passos dados pelo Ocidente desde o início da guerra. Entretanto, o mundo compartilhará parte da dor.

É natural que a Europa não seja capaz de comprar o rublo – que se espera que se torne uma moeda internacional – do mercado tão rapidamente, nem de alterar os antigos acordos com a Rússia. Isto indica que uma crise real atingirá duramente o continente europeu a menos que opte por liberar os fundos russos congelados como um cartão de negociação que os Estados Unidos, sem dúvida, rejeitarão. Isto pode indicar uma posição frágil ou complacente na frente do Presidente Putin.

Assim, uma crise energética significativa está se aproximando no horizonte, incluindo a economia russa, que será privada de bilhões em divisas (dólares e euros) que recebe mensalmente da Europa. O velho continente não pode esperar que a Rússia tenha pena dele ou considere sua necessidade de petróleo e gás porque todos esses países – mesmo que estejam cambaleando sob golpes americanos – contribuem para prolongar a guerra que Moscou decidiu combater.

Além disso, a Europa decidiu diversificar suas fontes de compra de petróleo e gás e recorrer aos Estados Unidos e outros países produtores de gás para comprar o gás liquefeito (GNL), mais caro. A Europa acatou o pedido dos Estados Unidos de preparar suprimentos e navios-tanque para gás liquefeito. Os países da União Européia – que importam gás natural através de gasodutos que entregam o gás a preços muito mais baixos do que o que comprarão dos EUA e de outros países – não estão bem posicionados. O Presidente Biden se comprometeu a fornecer à Europa 15 bilhões de metros cúbicos do caro gás líquido para substituir 10% dos 40% que a Europa importa da Rússia.

“Estamos nos unindo para reduzir a dependência da Europa da energia russa”, disse o Presidente Biden em uma conferência de imprensa conjunta com a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, “para punir a Rússia e sua economia”. Este é o preço que a Rússia está pagando e pagará a longo prazo por desafiar o unilateralismo global dos EUA no cenário ucraniano.

Von der Leyen falou sobre o compromisso dos EUA de fornecer gás alternativo. Entretanto, o texto final da declaração conjunta EUA-UE diz que os Estados Unidos “trabalharão com parceiros internacionais e ‘se esforçarão para garantir’ que estes carregamentos encontrem seu caminho para a União Européia este ano”. Portanto, a promessa de 15 bilhões de metros cúbicos este ano é um compromisso para tentar persuadir as empresas na Ásia ou em outros lugares, que estão esperando embarques no próximo inverno, a concordar em redirecioná-los para a Europa. Isto significa que as promessas dos EUA não são vinculativas, mas sim uma expressão de intenções para ajudar. A possibilidade dos países asiáticos se recusarem a reduzir suas necessidades energéticas não pode ser ignorada.

