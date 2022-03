Wird Russland den Dollar besiegen und den Rubel wiederbeleben, oder wird es Europa das Gas abschneiden?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Russland wird sich nicht vom globalen Unilateralismus der USA distanzieren können, solange es die US-Währung als Finanzmittel für seine geschäftlichen Transaktionen nutzt. Durch diese Abhängigkeit vom US-Dollar ist Moskau natürlich den Vereinigten Staaten von Amerika und deren Sanktionen ausgeliefert. Das Gleiche gilt für den Euro, der direkt mit der europäischen Politik verbunden ist, die zu einer Geisel der USA geworden ist, wie die Maßnahmen während des Krieges in der Ukraine zeigen. In der Tat wurden die meisten Entscheidungen von Präsident Joe Biden von Europa befolgt, trotz seiner erheblichen wirtschaftlichen Verluste und der Gewinne der USA. Dies zeigte sich darin, dass der Westen rund 300 Milliarden Dollar an russischer Hartwährung und Gold, die in westlichen Banken deponiert sind, eingefroren hat.

Aus diesem Grund hat Russland vor einigen Jahren damit begonnen, die Landeswährung als Zahlungsmittel für Teile seiner Energieversorgung und des Handels mit China, Iran, Indien und Pakistan einzuführen. Präsident Wladimir Putin warnte jedoch die 48 als “Nicht-Freunde” eingestuften Länder, dass die tägliche russische Gasrechnung, die auf Hunderte von Millionen Euro, Dollar und Pfund Sterling geschätzt wird, ab Donnerstag, dem 31. März, in russischen Rubeln bezahlt werden muss. Das vom russischen Präsidenten gestellte Ultimatum lautet, entweder den Preis für Öl, Gas und Kohle in Rubel zu zahlen oder überhaupt nicht zu verkaufen, wenn sich Europa nicht an die russischen Bedingungen hält. Dies wird unweigerlich zu einer weltweiten Krise führen oder die russische Währung erheblich aufwerten, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau zu kompensieren. Die russische Entscheidung hat einen Sturm von Erklärungen der europäischen Staats- und Regierungschefs ausgelöst, die sich mit einem Dilemma konfrontiert sehen, aus dem es keinen anderen Ausweg gibt, als sich zu fügen oder die Folgen einer starken Verknappung von Gas und Öl zu tragen.

Präsident Putin stellte klar, dass dies nur der Anfang der russischen Maßnahmen ist. Er sagte, dass die alternativen Vertragsbedingungen nicht überprüft werden, um andere Währungen als den Rubel zuzulassen. Das bedeutet, dass die Preisgestaltung unverändert bleibt und die einkaufenden Unternehmen das russische Gas zum ursprünglichen Dollarpreis, aber in Rubel bezahlen müssen.

Der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak erklärte zudem, dass es unannehmbar geworden sei, Öl gegen Dollar und Euro zu handeln, und dass es in Zukunft notwendig sei, für alle anderen Produkte ebenfalls zu Abrechnungen in nationalen Währungen überzugehen.

Schwierigkeiten dürften sich ergeben, wenn die europäischen Institutionen mit der Suche nach Unternehmen beginnen, von denen sie Rubel kaufen können, da Europa sicherstellen muss, dass diese Unternehmen keinen Sanktionen unterliegen. Europa wäre nicht in der Lage, den Rubel von der bereits sanktionierten russischen Zentralbank zu kaufen, deren Gold- und Devisenreserven zur Hälfte eingefroren sind.

Vom europäischen Kontinent kamen Reaktionen, die die “Erpressung” durch Präsident Putin zurückwiesen und verlangten, dass die Gasrechnung nicht in russischer Währung beglichen wird. Die erste Reaktion kam vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der sagte, dass Europa nicht mit dem Rubel handeln könne und dass die Verträge mit Russland diese Bedingung nicht vorsehen, da sie eine Verletzung des Gasabkommens darstelle. Es folgten mehrere Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der osteuropäischen Länder, die es kategorisch ablehnten, mit der russischen Währung zu handeln, aber keine Alternative zur Deckung ihres Bedarfs anbieten konnten.

Die westlichen Länder können nicht davon ausgehen, dass Russland passiv bleiben wird, nachdem sie Moskau an vielen Fronten herausgefordert haben. Europa hat Waffen geschickt, um russische Soldaten auf dem ukrainischen Schlachtfeld zu töten. Die EU hat die Finanzanlagen Russlands in ihren Banken eingefroren und sich den USA bei der Verhängung strengster Wirtschafts- und Finanzsanktionen angeschlossen. Präsident Putin wird keinen Rückzieher machen und kein Zeichen der Schwäche zeigen, weil er befürchtet, seine Glaubwürdigkeit und Konsequenz in diesem Krieg zu verlieren. So sorgt der russische Präsident dafür, dass die Sanktionen sowohl für Russland als auch für den Westen schmerzhaft sind. Daher wird Präsident Putin nicht so schnell aufgeben und die Wirtschaft seines Landes langfristig verteidigen, indem er den Ländern, die nicht mehr als Freunde Moskaus gelten, Schmerzen zufügt.

Präsident Joe Biden sagte, er “weiß, dass Sanktionen gegen Russland nicht vor einem Krieg abschrecken werden, denn sie schrecken nie ab. Das Ziel von Sanktionen ist es vielmehr, den Schmerz Russlands zu vergrößern”. In der Tat wird die russische Führung unter diesen Sanktionen leiden, denn Moskau hat die zahlreichen Schritte, die der Westen seit Beginn des Krieges unternommen hat, nicht vorausgesehen. Allerdings wird die Welt einen Teil des Schmerzes mittragen.

Natürlich wird Europa nicht in der Lage sein, den Rubel – der eine internationale Währung werden soll – so schnell auf dem Markt zu kaufen und die alten Abkommen mit Russland zu ändern. Dies deutet auf eine echte Krise hin, die den europäischen Kontinent hart treffen wird, es sei denn, er entscheidet sich für die Freigabe der eingefrorenen russischen Gelder als Verhandlungsmasse, was Amerika zweifellos ablehnen wird. Dies könnte auf eine schwache oder selbstgefällige Position gegenüber Präsident Putin hindeuten.

So zeichnet sich am Horizont eine erhebliche Energiekrise ab, die auch die russische Wirtschaft betreffen wird, der Milliarden harter Währungen (Dollar und Euro) entzogen werden, die sie monatlich aus Europa erhält. Der alte Kontinent kann nicht erwarten, dass Russland ihn bemitleidet oder auf seinen Bedarf an Öl und Gas Rücksicht nimmt, denn alle diese Länder – auch wenn sie unter den Schlägen der Amerikaner leiden – tragen dazu bei, den Krieg, den Moskau beschlossen hat, zu verlängern.

Darüber hinaus hat Europa beschlossen, seine Bezugsquellen für Öl und Gas zu diversifizieren und auf die Vereinigten Staaten und andere Gasproduzenten zurückzugreifen, um das teurere Flüssiggas (LNG) zu kaufen. Europa hat dem Ersuchen der USA nachgegeben, Lieferungen und Tanker für Flüssiggas vorzubereiten. Die Länder der Europäischen Union – die Erdgas über Pipelines einführen, die das Gas zu wesentlich niedrigeren Preisen liefern als das, was sie von den USA und anderen Ländern kaufen werden – sind nicht gut aufgestellt. Präsident Biden hat zugesagt, Europa mit 15 Milliarden Kubikmetern des teuren Flüssiggases zu versorgen, um 10 Prozent der 40 Prozent zu ersetzen, die Europa aus Russland importiert.

“Wir kommen zusammen, um die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu verringern”, sagte Präsident Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen “, um Russland und seine Wirtschaft zu bestrafen”. Dies ist der Preis, den Russland zahlt und langfristig zahlen wird, weil es den globalen Unilateralismus der USA auf der ukrainischen Bühne herausfordert.

Von der Leyen sprach von der Verpflichtung der USA, alternatives Gas zu liefern. In der endgültigen Fassung der gemeinsamen Erklärung zwischen den USA und der EU heißt es jedoch, dass die Vereinigten Staaten mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und sich darum bemühen werden, dass diese Lieferungen noch in diesem Jahr ihren Weg in die Europäische Union finden. Die Zusage von 15 Milliarden Kubikmetern in diesem Jahr ist also ein Versuch, Unternehmen in Asien oder anderswo, die im nächsten Winter Lieferungen erwarten, davon zu überzeugen, diese stattdessen nach Europa zu leiten. Das bedeutet, dass die Zusagen der USA nicht bindend sind, sondern eher eine Bekundung der Absicht, zu helfen. Die Möglichkeit, dass asiatische Länder sich weigern, ihren Energiebedarf zu senken, darf nicht außer Acht gelassen werden.Die Internationale Energieagentur (IEA) hat davor gewarnt, dass es schwerwiegende Folgen haben wird, wenn die Europäische Union nicht in den Genuss des russischen Gases kommt. Die LNG-Märkte sind außerordentlich angespannt, und die Preise sind sehr hoch. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit auf Norwegen, Aserbaidschan, Algerien, Katar und den Iran (falls die USA auf die Forderungen des Irans nach Aufhebung aller Sanktionen eingehen), in der Hoffnung, dass diese Länder sich bereit erklären, die Produktion zu erhöhen, um den

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...