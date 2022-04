Die Geburt einer “neuen Weltordnung” auf dem ukrainischen Schlachtfeld

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Es gibt viele Spekulationen über die Geburt einer “neuen Weltordnung” aus dem Schoß der Schlacht in der Ukraine zwischen Amerika und Russland. Der Nahe Osten, Asien und Afrika warten auf die Ergebnisse dieser Schlacht, ihre Auswirkungen und den Ausgang, um neue Allianzen zu bilden, wenn sich der Staub gelegt hat. Nach langen Mühen und unterbrochen von direkten Kriegen, Länderbesetzungen, Stellvertreterkriegen und illegalen einseitigen Sanktionen, die die Weltbevölkerung erschöpft haben, wird unweigerlich eine neue Welt entstehen. Wie wird die “Neue Weltordnung” aussehen, und wird sie besser oder schlechter sein als die derzeitige?

Wenn die “neue Weltordnung” entsteht, wird sie voraussichtlich die derzeitige Ordnung in Frage stellen, die seit 1990, als der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow die Perestroika (was auf Russisch “Wiederaufbau” bedeutet) ankündigte, von den USA angeführt und kontrolliert wurde. Die Weltordnung und die einseitige Hegemonie der USA dominierten bis September 2015, als Präsident Wladimir Putin beschloss, den Kampf um die Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne durch den Krieg in Syrien und die Präsenz russischer Truppen auf dem Schlachtfeld zu führen. Syrien war kein gewöhnliches Schlachtfeld, sondern ein Gebiet, auf dem die USA beschlossen hatten, einen gescheiterten Staat zu schaffen, der Russlands Zugang zum Mittelmeer über seinen Marinestützpunkt im syrischen Hafen von Tartus verhindern sollte.

Es war alles andere als ein Zufall, dass die USA ihre Position im Nahen Osten vor der Rückkehr Russlands festigen wollten und eine Koalition mit Dutzenden westlicher Staaten bildeten, um Afghanistan und den Irak zu besetzen und schließlich Präsident Bashar al-Assad zu entmachten. Die Ziele der USA zwangen die Truppen Moskaus und Washingtons zu einer gefährlichen Präsenz in einem winzigen geografischen Gebiet mit widersprüchlichen Zielen. Die Tatsache, dass Russland Assad in ausreichendem Maße unterstützte und den größten Teil des syrischen “Nutzgebiets” zurückeroberte, brachte die antirussischen strategischen Pläne der USA durcheinander. Die europäischen Staaten waren und sind immer noch als zweitrangige Kraft in die US-amerikanischen Dominanz- und Besatzungskriege in Afghanistan, im Irak und in Syrien involviert, ohne dass der Kontinent davon profitiert hätte.

Europa war Zeuge großer antiker Zivilisationen, der griechischen, hellenistischen und römischen Epoche. Die Portugiesen, die Spanier, die Briten, die Österreich-Ungarn und die Franzosen schufen ihre Imperien, eroberten große Teile der Welt und erlangten großen Reichtum. Der europäische Kontinent führte im Laufe der Jahrhunderte Hunderte von Kriegen bis zum Ersten Weltkrieg, der als Großer Krieg von 1914 bekannt wurde. Großbritannien, Russland, Italien, Rumänien, Kanada, Japan und die USA (die 1917, sechs Monate vor Kriegsende, eintraten) kämpften gegen Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich. Einige europäische Staaten und Russland befanden sich in einem Graben (mit den USA) gegen die andere feindliche Allianz. Großbritannien hatte mit 994 Tausend Menschen erhebliche Verluste zu beklagen, kam aber hinter Russland, das 3 Millionen und 300 Tausend Menschen verlor, an zweiter Stelle. Das russische und das europäische Blut vermischten sich auf dem Boden des Kontinents und kämpften für die Freiheit.

Im Zweiten Weltkrieg hatte Russland auch den größten Anteil an den Toten (24 Millionen Soldaten und Zivilisten) und kämpfte an der Seite Europas, insbesondere Großbritanniens, gegen Nazideutschland. Die USA traten in den Krieg durch das wirtschaftliche Tor ein. Präsident Franklin Roosevelt erhielt vom Kongress die Sondervollmacht des “Lend-Lease“-Gesetzes, statt Kriegsgüter zu dem Preis zu verkaufen, den er zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen für angemessen hielt. Fünf Jahre nach Kriegsende hat Europa die Gelder bis auf den letzten Pfennig zurückgezahlt. Es beendete die zuvor zugesagten Zahlungen zwischen 2006 und 2015.

Amerika hatte jahrzehntelang auf eine geeignete Gelegenheit gewartet, auf den europäischen Kontinent zurückzukehren und sich dort zu etablieren. Europa stellte damals etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Der Zweite Weltkrieg stimulierte die ins Stocken geratene US-Wirtschaft – die unter der durch den Börsenkrach von 1929 verursachten Großen Depression litt – durch die Schaffung von 17 Millionen Arbeitsplätzen, was der US-Wirtschaft zu einem Wachstum von 88,6 Milliarden Dollar im Jahr 1939 auf 135 Milliarden im Jahr 1944 verhalf. Der Krieg war ein profitables geopolitisches und wirtschaftliches Wachstum für die US-Wirtschaft, eine Doktrin und Praxis, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang befolgten. Die Ergebnisse des Krieges in der Sowjetunion waren jedoch anders als in Amerika. Russland verlor mehr als 10 % seiner Bevölkerung, 70 % seiner Industrieanlagen und 50 % seiner Gebäude und Grundstücke.

Die USA sahen sich gezwungen, mit der Sowjetunion – für die Washington keine Sympathie hegte – zusammenzuarbeiten, um Adolf Hitler und seine Expansionspläne zu besiegen. Die USA teilen mit Europa viele Werte, aber Washington ist am europäischen Theater interessiert, um der Expansion der Sowjetunion entgegenzutreten. Es war notwendig, eine Bresche zwischen den europäischen Staaten und der Sowjetunion zu schlagen.

Zu diesem Zweck riefen die Amerikaner 1947 den Marshall-Plan ins Leben, um eine amerikanisch-europäische Front und Zusammenarbeit unter dem Titel des Wiederaufbaus und des Betriebs der europäischen Wirtschaft und Fabriken zu bilden. Der Marshallplan sorgte auch für einen gegenseitigen und gemeinsamen Sicherheitspakt, der Europa mit amerikanischen Waffen ausrüstete, den sowjetischen Einfluss in Europa stoppte und die nationalen Ziele der USA erreichte.

Mit dem Ausbruch des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Vereinigten Staaten ein enormes Wirtschaftswachstum. Der Krieg brachte den Wohlstand zurück, und in der Nachkriegszeit festigten die Vereinigten Staaten ihre Position als das reichste Land der Welt.In der Phase des Kalten Krieges begann Amerika seinen Medien- und Propagandakrieg und das Wettrüsten mit Atomwaffen. Das Jahr 1991 markierte jedoch das Ende des Kalten Krieges und den Zerfall der sowjetischen Wirtschaft auf ihr niedrigstes wirtschaftliches Niveau, was zur Perestroika führte. Die Pläne der USA zur Erlangung der Vorherrschaft begannen nicht erst 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie sich Forscher

