Évaluation du combat en Ukraine : Apprendre des erreurs commises

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Les USA et les pays membres de l’OTAN ont déployé d’immenses efforts en envoyant à l’Ukraine des milliards de dollars et des tonnes d’armes triées sur le volet nécessaires à la guerre contre la Russie, pour qu’elle dure le plus longtemps possible. Les généraux de l’OTAN ont travaillé sans relâche pour combattre la Russie en se servant des soldats ukrainiens qui ont décidé de livrer la guerre américaine sur le continent européen. Le général Franck McKenzie a confirmé avoir offert des renseignements utiles à l’armée ukrainienne pour contrer les attaques de la Russie. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que le Pentagone s’est empressé de fournir davantage d’armes pour les combats urbains qui devraient dominer dans la bataille à venir.

Dès les deux premiers jours de la bataille, les Russes ont démontré leur suprématie en misant sur la vitesse et les bombardements sélectifs, et en poussant le gros des forces sur les fronts est, sud et nord, même à partir de la Biélorussie, ce qui leur a permis d’atteindre en deux jours les faubourgs de la capitale, Kiev. De plus, des colonnes de chars et de véhicules blindés russes se sont arrêtées à 67 kilomètres de la base ukrainienne, visibles par tous les satellites occidentaux qui ont observé la vitesse à laquelle ces forces ont atteint les faubourgs de la capitale. Mais que s’est-il passé ensuite? Pourquoi la stratégie militaire russe a-t-elle changé? Et quelles sont les leçons à tirer jusqu’à maintenant de la bataille en cours?

Après les deux premières semaines de guerre, la Russie a déclaré ses objectifs : L’Ukraine doit reconnaître la Crimée comme territoire russe; rester neutre sans adhérer à aucune alliance militaire occidentale, y compris l’OTAN ; empêcher l’afflux d’armes stratégiques dans son territoire; ne pas devenir une puissance nucléaire; et reconnaître l’indépendance de la province du Donbass.

Le début de la guerre a démontré que les généraux russes ont suivi un entraînement pour prendre le contrôle des villes des mains des maires, comme s’ils s’attendaient à ce que les clés des villes soient remises aux troupes russes dès leur arrivée sans la moindre résistance. On ne sait pas s’il s’agissait d’une diversion russe pour tromper les services de renseignement occidentaux et leur faire croire que Moscou percevait son avancée comme une promenade de santé pour que l’armée ukrainienne en vienne à la conclusion qu’elle ne sera pas confrontée à une véritable guerre, ou s’il s’agissait vraiment d’une erreur de calcul russe.

Ce qui est remarquable, c’est que toutes les villes ukrainiennes sans exception ont riposté à l’attaque russe. L’OTAN a entraîné l’armée ukrainienne, lui a fourni des armes triées sur le volet pour combattre les forces blindées russes et lui a offert une couverture médiatique complète en diabolisant la Russie et présentant les Ukrainiens comme des héros. C’est une occasion que les USA devaient saisir pour rassembler derrière eux de nombreux partisans anti-russes. Washington voulait éviter l’expérience de l’Afghanistan et la façon dont l’armée afghane a livré Kaboul sans combat alors que le président Joe Biden s’attendait à ce qu’elle combatte pendant « six mois ».

La Russie ne s’attendait probablement pas à ce que l’Ukraine résiste de la manière que ses forces l’ont fait. Il est difficile de savoir si le commandement militaire russe disposait de renseignements suffisants, d’autant plus que l’Occident n’a pas caché ses envois d’armes létales de tout genre vers Kiev. Indépendamment de la capacité de la Russie à supporter d’importantes pertes humaines et la destruction d’équipements militaires (c’est un grand fabricant d’armes de toutes sortes), les Russes n’ont pas fourni de détails sur les batailles de leur point de vue russe. Cependant, les attentes des généraux russes n’étaient pas à la hauteur du résultat souhaité à l’issue de ces batailles. Cela dit, un plan de guerre trompeur qui détourne l’attaque de l’objectif principal ne peut être révélé à l’ennemi. Il ne peut être déduit qu’après la guerre, à l’issue d’une étude approfondie de la tactique militaire adoptée sur tous les fronts.

Soit que les chefs militaires russes ont modifié leurs plans militaires après les quatre premières semaines de la guerre, en s’abstenant de constituer une formation frontale pour atteindre les objectifs et ouvrir un corridor terrestre entre la Crimée, le Donbass et les territoires russes, soit que l’armée russe s’est engagée dans une duperie remarquable, en réalisant brillamment une manœuvre militaire pour tromper l’ennemi en attirant un grand nombre de militaires ukrainiens de la région du Donbass vers la capitale pour la défendre, en croyant que l’occupation de Kiev était en tête des priorités russes. Dans ce cas, la manœuvre militaire a détourné l’attention du monde et affaibli l’armée ukrainienne sur le front du Donbass, permettant ainsi aux militaires russes et aux séparatistes de contrôler une partie considérable de la province. Si tel n’était pas le cas, un échec fondamental de la planification militaire a dû être constaté.

Les chefs militaires russes ont rappelé l’armée disséminée sur de multiples fronts et réduit les forces dans le nord, près de la capitale Kiev, pour les déployer dans l’est et le sud, en parlant d’objectifs plus modestes. À aucun moment la Russie n’a déclaré que son objectif était d’occuper la capitale, bien que tous les indices et le rassemblement de troupes importantes dans les environs de Kiev aient mené à cette conclusion.

Au cours des deux dernières semaines de la bataille, la Russie a utilisé ses missiles de précision et ses forces aériennes, à l’exception de l’attaque de l’infanterie à l’intérieur de la ville méridionale de Marioupol, pour compenser les pertes qu’elle a subies en entrant dans les villes sans adopter des tactiques de guerre urbaine.

Il est également clair que le président Poutine ne veut pas ajouter plus de soldats à la force qu’il a poussée au début de la bataille. Par conséquent, il a utilisé une méthode de combat différente après avoir accepté le processus d’attrition auquel il a été exposé en Ukraine. Ainsi, le théâtre des opérations est devenu beaucoup plus petit que ces dernières semaines, ce qui permet d’atteindre tous les objectifs et de maintenir l’armée russe sur le champ de bataille jusqu’à ce que l’Ukraine signe un traité.

Washington, dont les généraux dirigent la bataille depuis les pays voisins de l’Ukraine, peut compter sur les performances de l’armée ukrainienne pour l’attrition et prolonger la lutte, sans bien sûr vaincre l’armée russe. C’est pourquoi les dirigeants américains ont déclaré publiquement que leur objectif est que la Russie paie un lourd tribut de guerre, sans rien ajouter d’autre.

