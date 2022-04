Avaliando o Combate na Ucrânia: Aprendendo com os erros

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Os Estados Unidos e os membros da OTAN fizeram um enorme esforço ao enviar à Ucrânia bilhões de dólares de toneladas de armas selecionadas necessárias para a guerra contra a Rússia, o que faz com que o conflito dure o máximo de tempo possível. Os generais da OTAN trabalharam incansavelmente para combater a Rússia com soldados ucranianos que decidiram entrar na guerra dos EUA no continente europeu. O general Franck McKenzie confirmou o oferecimento de informações úteis ao exército ucraniano para combater os ataques da Rússia. O Secretário de Defesa Lloyd Austin disse que o Pentágono apressou mais armas para lutas urbanas, que se espera sejam a natureza dominante da futura batalha.

Desde os dois primeiros dias de conflito, a supremacia russa, que usou o elemento velocidade e bombardeio seletivo, empurrou o grosso das forças nas frentes leste, sul e norte, inclusive da Bielorússia, para alcançar a periferia da capital, Kiev, no segundo dia. Além disso, colunas de tanques e veículos blindados russos pararam a 67 quilômetros da base ucraniana, visível a todos os satélites ocidentais que observaram a velocidade com que essas forças alcançaram a periferia da capital. Mas o que aconteceu logo em seguida? Por que a estratégia militar russa mudou? E quais são as lições a serem tiradas até agora da batalha em curso?

Após as duas primeiras semanas da guerra, a Rússia declarou seus objetivos: A Ucrânia deve reconhecer a Crimeia como território russo; deve permanecer neutra sem aderir a nenhuma aliança militar ocidental, incluindo a OTAN; a Ucrânia deve impedir o fluxo de armas estratégicas para a Ucrânia: não deve tornar-se um estado nuclear e deve reconhecer a província do Donbass como independente.

O início da guerra mostrou como os generais russos foram treinados para receber o controle das cidades dos prefeitos como se estes estivessem esperando que as tropas russas chegassem a seus destinos e entregassem as chaves das cidades sem resistência. Não está claro se isso foi um desvio russo para enganar a inteligência ocidental e fazer crer que Moscou considerava um passeio para que o exército ucraniano estivesse mais relaxado, pois não estariam enfrentando uma guerra real ou se foi de fato um erro de cálculo russo.

O que foi perceptível é que todas as cidades ucranianas sob ataque, sem exceção, revidaram. A OTAN treinou o exército ucraniano, forneceu-lhe armas seletivas para combater as tropas russas blindadas e ofereceu cobertura de propaganda completa demonizando a Rússia e apresentando os ucranianos como heróis. Era uma oportunidade que os EUA não perderiam para reunir muitos apoiadores anti-russos por trás da ação. Washington queria evitar a experiência do Afeganistão, em que o exército afegão entregou Cabul sem lutar quando o presidente Joe Biden esperava que lutassem por “seis meses”.

Provavelmente, a Rússia não esperava ver a Ucrânia resistir da mesma forma que suas forças resistiram. É difícil adivinhar se o comando militar russo não possuía inteligência suficiente, principalmente quando o Ocidente não escondeu o fluxo de várias armas letais para Kiev. Independentemente da capacidade da Rússia de suportar as perdas humanas significativas e a destruição de equipamentos militares (por ser um grande fabricante de armas em todas as suas formas) não foram oferecidos detalhes das batalhas da perspectiva russa. Entretanto, as expectativas dos generais russos não estavam à altura do padrão desejado de acordo com o resultado da batalha. No entanto, um plano de guerra russo, desviando o ataque do objetivo principal, não pode ser revelado ao inimigo. Só pode ser deduzido após a guerra em um estudo cuidadoso da tática militar adotada em todas as frentes.

Os líderes militares russos modificaram seus planos militares após as primeiras quatro semanas da guerra, abstendo-se de entrar em uma formação frontal para alcançar os objetivos e abrir um corredor terrestre entre a Crimeia, o Donbass e os territórios russos. Ou então, o exército russo mostrou uma notável percepção militar, executando brilhantemente uma manobra para enganar o inimigo, atraindo um grande número de militares ucranianos da área do Donbass para a capital para defendê-la, pensando que a ocupação de Kiev estava no topo da prioridade russa. Neste caso, a manobra militar desviou a atenção do mundo e enfraqueceu o exército ucraniano na frente do Donbass, permitindo que os militares russos e os separatistas controlassem uma parte considerável da província. Se não foi este o caso, uma falha fundamental no planejamento militar deve ter sido registrada.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...