De Russisch-Amerikaanse escalatie zal ook na Oekraïne onverminderd doorgaan

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

“Moskou zal geen kernwapens gebruiken in Oekraïne.” Zo beslechtte minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov het debat over de vraag of Rusland al dan niet zelfs tactische kernbommen moet gebruiken om de Oekraïners in toom te houden en een sterke boodschap aan het Westen te sturen.

Rusland lijkt duidelijk op weg naar de volgende fase om de belangrijkste doelen te bereiken: de controle over de regio’s Lugansk en Donetsk, vooral na de bezegeling van het lot van de kuststad Mariupol, die het mogelijk maakt meer Russische troepen in te zetten, die zich waarschijnlijk bij andere nieuwe troepen zullen voegen, die op het slagveld worden ingezet. Het sluit echter niet uit dat in de toekomst kernwapens zullen worden gebruikt buiten de grenzen van Oekraïne, tenzij Rusland tevreden is met Donbas als bufferzone en besluit afschrikkingsmaatregelen te nemen tegen de expansie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Het zal voor Finland zeker een zware uitdaging zijn om de NAVO aan zijn 1340 km lange grenzen met Rusland te vestigen, waardoor het land waarschijnlijk in de komende weken in de armen van de VS zal vallen. De Amerikaans-Russische oorlog op Oekraïens grondgebied zal naar verwachting vertakkingen en militaire en economische gevolgen hebben in Europa en andere delen van de wereld.

