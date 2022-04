La Russie montre ses crocs à Israël : l’heure des comptes approche

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Les conséquences de la guerre américano-russe ne se limiteront pas au théâtre ukrainien et aux conséquences économiques pour la seule Europe. Elles pourraient bien atteindre les forces américaines déployées dans différentes parties du Moyen-Orient et en Israël et modifieront les relations russo-israéliennes par rapport à ce qu’elles étaient avant la guerre en Ukraine. L’Axe de la Résistance au Liban et en Syrie pourrait retirer des avantages importants dans leur opposition à Israël et aux forces US qui occupent le nord-est de la Syrie.

Dans une lettre adressée au premier ministre israélien Naftali Bennett, le président russe Vladimir Poutine a exigé que l’église Alexandre Nevsky, située dans la vieille ville de Jérusalem, soit immédiatement transférée aux mains de la Russie. Tout retard ou rejet de la demande russe entraînerait un conflit diplomatique entre Israël et la Russie, surtout depuis que le gouvernement Bennett a condamné « l’invasion de l’Ukraine par la Russie ». Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a condamné la Russie, en déclarant que « rien ne justifie la violation de la souveraineté de l’Ukraine et le meurtre de civils innocents ». Lapid a indiqué au secrétaire d’État américain Antony Blinken qu’« Israël envisage d’envoyer des casques et des gilets en céramique à l’Ukraine, ce que Kiev demande depuis le début de la guerre ». Israël considère le geste russe comme une « violation grave de l’ordre mondial », ce qui est précisément l’enjeu de la guerre américano-russe en Ukraine. L’ « ordre international » dont Israël se fait l’écho est maintenu en place par les États-Unis. Il protège les méfaits de ses alliés, principalement ceux d’Israël qui viole les droits des Palestiniens et la souveraineté du Liban, de la Syrie, de l’Irak et de l’Iran.

Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a convoqué l’ambassadeur d’Israël à Moscou, Alexander Ben Zvi, pour exprimer son mécontentement à l’égard de la déclaration du ministre des Affaires étrangères Lapid. Ce faisant, Israël s’est montré solidaire des États-Unis, mais s’est attiré les foudres de la Russie, dont les forces sont déployées en Syrie. Israël a compris qu’il ne peut s’attendre à ce que Moscou accepte sa position sans un effet boomerang, que l’heure des comptes viendra tôt ou tard. C’est ce qui explique pourquoi la Russie a entrepris de récupérer ses biens à Jérusalem pour les remettre sous sa garde.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...