Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Die Folgen des amerikanisch-russischen Krieges werden sich nicht auf den ukrainischen Schauplatz beschränken und dürften nicht nur wirtschaftliche Folgen für Europa haben. Seine Auswirkungen können die in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens stationierten US-Streitkräfte und Israel erreichen, und die russisch-israelischen Beziehungen werden nicht mehr dieselben sein wie vor dem Krieg in der Ukraine. Folglich könnte die “Achse des Widerstands” im Libanon und in Syrien erhebliche Vorteile daraus ziehen, dass sie Israel und den US-Streitkräften, die den Nordosten Syriens besetzten, gegenübersteht.

In einem Schreiben an den israelischen Premierminister Naftali Bennett forderte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Alexander-Newski-Kirche in der Altstadt von Jerusalem unverzüglich in die Hände Russlands übergehen müsse. Jede Verzögerung oder Ablehnung der russischen Forderung würde zu einem diplomatischen Konflikt zwischen Israel und Russland führen, insbesondere nachdem die Regierung Bennett “Russlands Invasion in der Ukraine” verurteilt hat. Der israelische Außenminister Yair Lapid verurteilte Russland mit den Worten: “Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Souveränität der Ukraine zu verletzen und unschuldige Zivilisten zu töten”. Lapid teilte US-Außenminister Antony Blinken mit, dass “Israel erwägt, Helme und Keramikwesten in die Ukraine zu schicken, um die Kiew seit Beginn des Krieges gebeten hat”. Israel betrachtet das russische Vorgehen als “ernste Verletzung der Weltordnung“, also genau das, worum es beim Krieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine geht. Die “internationale Ordnung”, von der Israel spricht, wird von den USA aufrechterhalten. Sie schützt das Fehlverhalten ihrer Verbündeten, vor allem Israels, wenn es die Rechte der Palästinenser und die Souveränität des Libanon, Syriens, Iraks und Irans verletzt.

Das russische Außenministerium hat den israelischen Botschafter in Moskau, Alexander Ben Zvi, einbestelltund seine Unzufriedenheit mit der Erklärung von Außenminister Lapid zum Ausdruck gebracht. Mit seiner Kritik an Russland hat sich Israel mit den USA solidarisch gezeigt, sich aber den Unmut Russlands zugezogen, dessen Streitkräfte in Syrien stationiert sind. Israel war sich darüber im Klaren, dass Moskau die israelische Position nicht ohne einen Bumerang-Effekt akzeptieren würde, ohne dass der Zeitpunkt der Vergeltung absehbar wäre. Dies erklärt, warum sich Russland dafür einsetzte, sein Eigentum in Jerusalem wieder in seine Obhut zu nehmen.

Die Alexander-Newski-Kirche, auch bekannt als Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit, ist ein

