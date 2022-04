A Rússia mostra suas garras a Israel: A vingança chegará

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Os resultados da guerra EUA-Rússia não se limitarão ao teatro ucraniano e não se espera que tenham consequências econômicas apenas para a Europa. Seus efeitos podem atingir as forças dos EUA destacadas em diferentes partes do Oriente Médio e Israel, e as relações russo-israelenses não serão as mesmas de antes da guerra na Ucrânia. Consequentemente, o “Eixo da Resistência” no Líbano e na Síria pode colher benefícios significativos ao se posicionar contra Israel e as forças dos EUA que ocupam o nordeste da Síria.

Em uma carta ao Primeiro Ministro israelense Naftali Bennett, o Presidente russo Vladimir Putin exigiu que a Igreja Alexander Nevsky, localizada na Cidade Velha de Jerusalém, fosse transferida imediatamente para as mãos da Rússia. Qualquer atraso ou rejeição do pedido levaria a um choque diplomático entre Israel e a Rússia, especialmente depois que o governo Bennett condenou “a invasão russa da Ucrânia“. O ministro das Relações Exteriores israelense Yair Lapid condenou a Rússia, dizendo que “não há justificativa para violar a soberania da Ucrânia e matar civis inocentes”. Lapid disse ao Secretário de Estado americano Antony Blinken que “Israel está considerando enviar capacetes e coletes cerâmicos para a Ucrânia, itens que Kiev solicitou desde o início da guerra”. Israel considera o movimento russo uma “grave violação da ordem mundial“, exatamente do que se trata a guerra EUA-Rússia na Ucrânia. A “ordem internacional” que Israel está expressando é mantida pelos EUA. Ela protege os erros de seus aliados, principalmente de Israel, quando viola os direitos palestinos e a soberania do Líbano, Síria, Iraque e Irã.

O Ministério das Relações Exteriores russo convocou o embaixador israelense em Moscou, Alexander Ben Zvi, e expressou sua insatisfação com a declaração do Ministro das Relações Exteriores Lapid. Ao criticar a Rússia, Israel se mostrou solidário com os EUA, mas ganhou o descontentamento da Rússia, cujas forças estão destacadas na Síria. Israel percebeu que não se podia esperar que Moscou aceitasse a posição israelense sem um efeito bumerangue, sem pressa na hora da vingança. Isto explica por que a Rússia foi reclamar suas propriedades em Jerusalém de volta à sua custódia.

A Igreja Alexander Nevsky, conhecida como a Catedral da Santíssima Trindade, é um monumento impressionante e um bem essencial da Igreja Ortodoxa Russa em Jerusalém. Está localizada no coração do Bairro Cristão. O ex-Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu prometeu reconhecer este local histórico como uma propriedade oficial russa, que pertence à Igreja desde 1890. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “o Alexander Courtyard está há muito tempo no topo da agenda das relações russo-israelenses”. Esperamos que a liderança israelense nos ajude a completar o processo”. Entretanto, sob o governo de Bennett, o Tribunal Distrital de Jerusalém anulou uma decisão anterior, dando ao governo russo o controle sobre a Igreja Alexander.

