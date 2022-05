O mundo está enfrentando escassez de alimentos e inflação para preservar o trono dos EUA

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A Rússia suspendeu seu fornecimento de gás à Finlândia após sua recusa de pagar em Rublos, ao contrário de mais da metade dos 54 países que passaram a pagar seu fornecimento de gás com as moedas russas, a maioria deles no continente europeu, mais o Japão, todos aliados dos EUA. Isto elevará os preços da energia e dos alimentos em todo o continente, o que começou a afetar países do mundo inteiro devido às sanções ocidentais impostas a Moscou, que geraram o efeito bumerangue, atingindo o Ocidente, especialmente a Europa. Os EUA afirmam que o aumento dos preços dos alimentos e da energia se deve à guerra travada pela Rússia contra a Ucrânia, enquanto as sanções dos EUA contra os russos e seus meios de transporte e recepção de pagamentos indicam o oposto.

A Rússia – não a Ucrânia – é considerada a principal fonte de trigo a nível mundial, representando cerca de 24% das necessidades e do consumo da população mundial. O Canadá (12,44%) está em segundo lugar, os EUA (12,24%) em terceiro, a França (10,30%) em quarto, e a Ucrânia (8,9%) em quinto.

O mundo não depende do trigo ucraniano. A guerra ucraniana se soma a um problema já existente onde muitos países não serão capazes de atender seu abastecimento de alimentos, mesmo que a Ucrânia recupere suas exportações.

A produção de trigo ucraniano ocorre em todo o território daquele país. Embora a produção a granel esteja no leste, que está exposto a uma operação militar russa, a linha logística de abastecimento tem sofrido com o transporte de armas da OTAN nas ferrovias que a Rússia visou. Estas rotas logísticas de abastecimento exigirão reconstrução quando a guerra parar. A Ucrânia está contornando o bloqueio marítimo e concordou com a Lituânia, Letônia e Polônia em exportar seu trigo e vendê-lo a um preço alto devido ao aumento dos preços em todo o mundo. A Rússia diz que há 75 navios de 17 países ancorados no porto de Odesa que transportam as cargas de exportação de trigo. Entretanto, o exército ucraniano implantou minas no Mar Negro, tornando a navegação perigosa e impossível.

Quanto à causa mais significativa da crise do trigo, os EUA anunciaram sanções ao fornecimento de energia russo, elevando o preço do transporte e penalizando sete companhias de navegação russas e 69 outros navios. Todos foram listados como propriedade proibida, incluindo a estatal “Sovcom Float”, a maior companhia de navegação da Rússia, e a “United Shipbuilding”, a maior e mais desenvolvida e difundida construtora de navios.

Estas sanções ocidentais afetam diretamente os preços para 2022-2023 de todas as mercadorias transportadas,

