Erdogan hat es in der Hand, Syrien zu spalten und die USA zu erpressen

Von Elijah J. Magnier:

Translated by CHH

Die oberste Priorität der derzeitigen US-Regierung besteht darin, den „Europäisch-Russischen-Spaltung“s-Preis zu gewinnen, Moskau in der Ukraine zu beschäftigen, Russland von der Europäischen Union zu trennen und die NATO um zwei weitere Länder zu den bestehenden 30 Nationen zu erweitern. Russland mit feindlichen Kräften zu umzingeln und seine Armee zu schwächen ist das Hauptziel der USA, und Washington ist bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Darüber hinaus bieten diese offenkundigen Ziele dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine einmalige Gelegenheit, alle seine Forderungen auf den Tisch zu legen und Biden zu Zugeständnissen zu erpressen, die in einer normalen Situation nur schwer zu erreichen wären.

Damit ein neues Land der NATO beitreten kann, müssen zunächst alle Parlamente des jeweiligen Staates zustimmen. Das liegt an den Konsequenzen und der Verantwortung, die eine solche Entscheidung mit sich bringt, insbesondere aber an den jährlichen Haushaltsmitteln, die den Mitgliedern zugewiesen werden, und an der Verpflichtung, alle NATO-Mitglieder zu verteidigen, wenn sie bedroht oder angegriffen werden. Die Anschuldigung der Türkei, Schweden und Finnland beherbergten kurdische PKK-Führer (die auf der US-EU-Liste terroristischer Gruppen stehen), ist ein fadenscheiniger Vorwand, um die beiden europäischen Länder vom Beitritt zur NATO, einer von den USA geführten Militärorganisation, zu hindern.

Tatsächlich haben die USA Fethullah Gülen beherbergt, einen ehemaligen Verbündeten, der zum Feind Erdogans wurde und behauptete, er sei der Drahtzieher des gescheiterten Putsches von 2016 (er lebt seit 20 Jahren in Pennsylvania). Außerdem bewaffnen und finanzieren die USA den syrischen Zweig der PKK (PYD/YPG) im Nordosten Syriens. Daher dürfte Ankara zunächst verlangen, dass Washington jegliche Zusammenarbeit mit der PKK einstellt, wenn es wirklich das ist, was Erdogan anstrebt, bevor er Finnland und Schweden den Beitritt zur NATO gestattet. Die Türkei strebt also ehrgeizig nach Zugeständnissen in Bezug auf ihren eigenen Forderungskatalog, bevor sie irgendeine Flexibilität zeigt.

Der erste Wunsch der Türkei ist die Umsiedlung und Ansiedlung von anderthalb Millionen syrischen Flüchtlingen (von den rund 3,6 Millionen im Land) in eine neue türkische “Pufferzone”, ein Gebiet, das bereits durch die US-Armee im Nordosten Syriens besetzt ist. Die Ansiedlung der in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge bildet eine wesentliche Barriere zwischen den türkischen Streitkräften und ihren syrischen Verbündeten einerseits und den Kurden im Nordosten Syriens andererseits. Sie ist der erste Schritt der türkischen Expansion im Hinterland Ankaras, die die Türkei seit 2011, zu Beginn des Syrienkriegs, anstrebt. Auch wenn eine neue “Pufferzone” derzeit nicht realisierbar ist, stellt die Umsiedlung syrischer Flüchtlinge in die türkisch kontrollierte Stadt Idlib und ihre Umgebung einen massiven Schritt zur Annexion eines Teils von Syrien dar, der von der westlichen Gemeinschaft beobachtet wird.Ankara ist sich bewusst, dass es in einer stabilen Position ist, um seine gewünschten strategischen Ziele zu verkaufen, zumal die USA keine neue Strategie für Syrien haben, außer den Status quo beizubehalten. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat die Situation bisher so belassen, wie sie vom früheren Präsidenten Donald Trump gestaltet und hinterlassen wurde. Die Türkei, die Nordsyrien, Idlib und sogar Aleppo als türkische

