Die Schäden der EU und der USA nach 100 Tagen des Ukraine-Kriegs (1)

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Einhundert Tage des fortwährenden Krieges in der Ukraine sind vergangen, einem Krieg, der am 24. Februar, 2022 begann. Der Westen – angeführt und angetrieben von den USA – hat einen Krieg gegen Russland auf ukrainischem Boden geplant, unterstützt und finanziert. Präsident Wladimir Putin scheint es nicht eilig zu haben, den Krieg bald zu beenden. Die russische und die ukrainische Seite sind zurückhaltend, wenn es darum geht, die Wahrheit über ihre jeweiligen Verluste preiszugeben. Sicher ist jedoch, dass Dutzende von Milliarden Dollar und moderne Waffen in die Ukraine fließen.

Ungeachtet der nachrichtendienstlichen und militärischen Versorgung durch die NATO hat die Ukraine 125.000 Quadratkilometer (etwa 20 Prozent) ihres Territoriums an Russland verloren. In diesem Krieg sind alle Nationen betroffen und haben auf die eine oder andere Weise einen hohen Preis gezahlt, z. B. durch steigende Energiepreise und Panik hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit. Wird der Krieg bald zu Ende sein, und wie hoch sind die Verluste für den Westen?

Moskau scheint entschlossen zu sein, seine Ziele zu erreichen und vielleicht die angespannte und instabile Lage in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die USA und die NATO dachten, die Ukraine sei der perfekte Schauplatz für eine Zermürbung Russlands, damit in Zukunft kein Land mehr die Hegemonie der USA herausfordern würde. Die USA und ihre Verbündeten haben den Nutzen, den Russland aus diesem Krieg ziehen könnte, nicht vorhergesehen, weil sie sich auf die beispiellosen Sanktionen konzentrierten (wohl wissend, dass Sanktionen der Bevölkerung schaden und einen Krieg niemals beenden). Milliarden von Dollar fließen in die Kassen des Kremls, eingezahlt von den europäischen Staaten, die für die Kosten des Krieges auf beiden Seiten hauptverantwortlich sind. Europa zahlt den dreifachen Preis für russische Energie, und Russland hat in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 96 Milliarden Dollar eingenommen, dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Die europäischen Länder zahlen einen hohen Preis für die gegen Russland verhängten Sanktionen.

