Scritto da – Elijah J. Magnier

Tradotto da – Andrea Bovenga

La Russia ha commesso diversi errori nelle prime due settimane di guerra, il che ha convinto gli Stati Uniti e l’Europa che sarebbero stati in grado di distruggere l’esercito e l’economia russa e di deporre il presidente Vladimir Putin. Tuttavia, l’iniziale fallimento russo si è ribaltato a favore di Mosca poche settimane dopo, quando gli obiettivi sono diventati più modesti e i piani militari sono cambiati. Lo stile di combattimento e l’avanzata nelle città sono passati dall’affidarsi ai carri armati al concentrarsi sull’artiglieria, sui missili di precisione e sulla fanteria.

La Russia ne ha beneficiato anche dal punto di vista finanziario, nonostante sia stata sottoposta a migliaia di sanzioni mai imposte prima a nessun Paese. Il sostegno alla guerra sta esaurendo le risorse finanziarie dell’Occidente – e continua a farlo – evidenziando come il mondo sia diviso. In effetti c’è una chiara divisione tra un campo occidentale e un altro campo composto da America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia – quest’ultimo, che rappresenta due terzi del mondo – non si conforma alla politica di Washington e non è ostile alla Russia.

Nei primi giorni di guerra, le ambasciate occidentali nella capitale Kiev sono state chiuse e l’esercito russo ha raggiunto, a tempo di record, le città di Chernobyl e Gostomel, a pochi chilometri dalla capitale. Un convoglio lungo 67 chilometri si è fermato a poche decine di chilometri da Kyiv, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato frettolosamente, nonostante i finti filmati che trasmetteva per simulare la sua presenza all’interno della capitale.

Tuttavia, la Russia ha spinto i suoi carri armati nel mezzo della battaglia senza un’adeguata copertura aerea e non ha fornito una copertura di forze speciali alla fanteria per bonificare e mettere in sicurezza le strade attraverso le quali dovevano passare i veicoli corazzati. I carri armati sono stati esposti a gravi colpi che hanno causato la perdita di molti veicoli corazzati. Tuttavia, questi temporanei problemi russi hanno prodotto una reazione euforica da parte degli ucraini, degli Stati Uniti e della NATO, che hanno creduto che eliminare la Russia fosse più facile del previsto. Pertanto, l’Occidente non ha più cercato di negoziare per fermare la guerra – a differenza di oggi – e l’Ucraina ha respinto l’iniziale invito russo a negoziare.

Attraverso le sale operative militari in Polonia e Germania e le armi inviate in Ucraina, la guida degli ufficiali militari occidentali ha effettivamente inflitto pesanti perdite alle forze russe sul campo di battaglia. Il piano dei movimenti militari russi è stato scoperto dagli ufficiali della NATO, che hanno pianificato e comunicato direttamente con le truppe ucraine sul campo. Gli ufficiali della NATO sono stati in grado di identificare la formazione della forza d’attacco russa e le sue intenzioni e debolezze e hanno quindi potuto mettere a disposizione le armi appropriate per infliggere perdite significative ai russi. Questo ha spinto Kiev ad abbandonare i negoziati diplomatici e ad annunciare che l’Ucraina non avrebbe interrotto la guerra fino alla liberazione di tutto il territorio, compresa la Crimea. Pensando che la vittoria fosse garantita, il presidente Zelensky ha alzato il livello della sfida nei confronti del presidente Putin.

L’Occidente non ha tenuto conto del fatto che la dottrina militare russa può tollerare perdite umane e militari a patto che siano raggiunti gli obiettivi prefissati.

