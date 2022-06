100 Tage des Krieges in der Ukraine… Militärische Lektionen gelernt (2)

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

In den ersten zwei Wochen des Krieges beging Russland mehrere Fehler, die die USA und Europa davon überzeugten, dass sie die russische Armee und die russische Wirtschaft zerstören und Präsident Wladimir Putin entmachten könnten. Die anfängliche russische Niederlage wendete sich jedoch einige Wochen später zu Moskaus Gunsten, als die Ziele bescheidener wurden und sich die militärischen Pläne änderten. Der Kampfstil und der Vorstoß in die Städte verlagerten sich von Panzern auf Artillerie, Präzisionsraketen und Infanterie.

Auch Russland hat finanziell profitiert, obwohl es mit Tausenden von Sanktionen belegt wurde, die nie zuvor gegen ein Land verhängt worden waren. Die Unterstützung des Krieges erschöpft die finanziellen Ressourcen des Westens – und wird es auch weiterhin tun – und macht deutlich, wie gespalten die Welt ist. Sie ist in der Tat gespalten in ein westliches Lager und ein anderes Lager, das aus Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien besteht – wobei letzteres, welches zwei Drittel der Welt ausmacht, nicht mit der Politik Washingtons konform geht und Russland nicht feindlich gegenübersteht.

In den ersten Tagen des Krieges wurden die westlichen Botschaften in der Hauptstadt Kiew geschlossen, und die russische Armee erreichte in Rekordzeit die Städte Tschernobyl und Hostomel, die nur wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegen. Ein 67 Kilometer langer Konvoi hielt nur wenige Dutzend Kilometer vor Kiew, worauf der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij die Stadt eilig verließ, obwohl er mit gefälschten Aufnahmen vortäuschte, er sei noch in der Hauptstadt.

Russland schickte seine Panzer jedoch ohne angemessene Luftabwehr in die Schlacht und stellte der Infanterie keine Spezialkräfte zur Verfügung, um die Straßen zu säubern und zu sichern, durch die die Panzerfahrzeuge fahren mussten. Die Panzer waren schweren Schlägen ausgesetzt, die zum Verlust vieler gepanzerter Fahrzeuge führten. Dieser vorübergehende Sieg löste eine euphorische Reaktion bei den Ukrainern, den USA und der NATO aus, die glaubten, dass die Beseitigung Russlands einfacher war als erwartet. Daher versuchte der Westen – anders als heute – nicht mehr zu verhandeln, um den Krieg zu beenden, und die Ukraine lehnte das anfängliche russische Verhandlungsangebot ab.

Durch ihre militärischen Operationsräume in Polen und Deutschland und die in die Ukraine geschickten Waffen haben die westlichen Militärs den russischen Streitkräften auf dem Schlachtfeld schwere Verluste zugefügt. Der russische militärische Bewegungsplan war den NATO-Stabsoffizieren bekannt, die mit den ukrainischen Truppen vor Ort planten und direkt kommunizierten. Die NATO-Offiziere waren in der Lage, die Aufstellung der russischen Angriffstruppen sowie deren Absichten und Schwächen zu erkennen und die entsprechenden Waffen zu liefern, um den Russen erhebliche Verluste zuzufügen. Dies veranlasste Kiew, die diplomatischen Verhandlungen abzubrechen und anzukündigen, dass die Ukraine den Krieg erst nach der Befreiung der Gebiete, einschließlich der Krim, einstellen würde. In dem Glauben, der Sieg sei garantiert, hob Präsident Zelensky die Grenze der Herausforderung gegenüber Präsident Putin an.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...