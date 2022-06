L’Iraq sta andando verso il caos?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Tradotto da – Andrea Bovenga

Dopo otto mesi di battibecchi politici, Sayyed Moqtada al-Sadr è sceso dal suo albero e ha cambiato le carte in tavola spingendo, come primo passo, i suoi 73 deputati a presentare le dimissioni. Questa mossa sarebbe stata seguita a tempo debito da una escalation di ulteriori passi, secondo la consueta politica di Moqtada, per arrivare alla sua opzione preferita: chiamare i suoi seguaci nelle strade e ottenere la rielezione parlamentare, sperando di ottenere una maggioranza per governare l’Iraq incontrastato dagli altri gruppi sciiti. Questo non può accadere da un giorno all’altro senza un qualche tipo di scontro che senza dubbio creerà caos, instabilità e disordini interni in Iraq.

Dopo i risultati delle elezioni parlamentari, in cui il movimento sadrista ha ottenuto 73 seggi su 329, il numero più alto tra tutti i partiti politici, Moqtada al-Sadr ha creduto di aver vinto le elezioni. Di conseguenza, Sayyed Moqtada pensava di avere il diritto di scegliere il presidente della Camera, il presidente e il primo ministro in accordo con un’alleanza sunnita-curda. Il leader sadrista ha escluso tutti gli altri partiti sciiti per diventare l’unico governante sciita dell’Iraq. Tuttavia, ha preso l’iniziativa di incontrare tutti i partiti sciiti. Ha chiesto loro di unirsi a lui senza l’ex Primo Ministro Nuri al-Maliki (Moqtada ha rimosso il veto su al-Maliki in seguito, ma l’animosità è rimasta).

Al-Sadr lo ha fatto solo perché i partiti a cui lui ha chiesto di far parte del suo gruppo sarebbero stati deboli senza Al-Maliki e quindi più facili da controllare. Sayyed Moqtada credeva che il suo accordo di solidarietà pre-elettorale con Hadi al-Amiri (il leader del gruppo “al-Fatah” che gode di popolarità e statura politica che al-Sadr apprezza) fosse una mossa intelligente per mantenere le distanze dagli altri partiti sciiti fedeli all’Iran. Tuttavia, Al-Amiri ha posto il veto all’accordo e si è unito alla coalizione di partiti sciiti riuniti nel “Quadro di coordinamento”. Successivamente, si è formato un blocco sciita che ha chiesto ad Al-Sadr di aderire per partecipare al governo secondo la sua “dimensione parlamentare”. Questo è esattamente ciò che il leader sadrista aveva rifiutato fin dall’inizio.

In ogni caso, Sayyed Moqtada ha potuto notare l’influenza che Maliki ha costruito durante i suoi due mandati come primo ministro. Questo è apparso durante la prima riunione della Camera dei Rappresentanti, quando il presidente Mahmoud al-Mashhadani ha lasciato la sessione per interromperla dopo aver accusato uno dei deputati sadristi di averlo aggredito. L’obiettivo era quello di far saltare la riunione e impedire a Moqtada di autodichiarare il gruppo più numeroso ai suoi parlamentari. Tuttavia, la Corte federale ha deciso che era legale che un altro presidente, il più anziano dopo al-Mash’hadani, prendesse il suo posto e garantisse la seduta. Al-Sadr ha lodato la decisione della Corte, che ha dichiarato la legalità della ratifica di tutti i deputati che assumono le loro funzioni.

Tuttavia, Sayyed Moqtada ha attaccato apertamente l’Iran prima, durante e dopo le elezioni, senza nominarlo direttamente, utilizzando la parola “Oriente” come simbolo della posizione geografica dell’Iran rispetto all’Iraq. La posizione aggressiva di Moqtada ha scatenato il sentimento dei suoi seguaci nonostante l’invio di emissari a Teheran e in Libano, che sono in costante contatto con i funzionari che influenzano l’Iraq e possono usare le loro relazioni per rimuovere gli ostacoli se necessario.

La Corte federale è intervenuta nuovamente, ma questa volta non a favore di Sayyed Moqtada, offrendo la sua interpretazione del “blocco parlamentare più grande”. Secondo la Corte federale, il blocco più grande può essere formato da deputati indipendenti e da blocchi politici che si riuniscono sotto la cupola del Parlamento in un’unica grande coalizione. Questa coalizione può essere creata anche dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, ma prima della nomina del candidato premier. L’interpretazione giuridica della Corte federale ha comportato la perdita da parte di Moqtada del più grande blocco parlamentare, guadagnato con 73 deputati. L’interpretazione della Corte federale ha indubbiamente favorito l’interesse del “quadro di coordinamento”, dandogli l’opportunità – ma senza successo – di tentare di allearsi con indipendenti, sunniti e curdi per sconfiggere al-Sadr.

Sayyed Moqtada non ha esitato ad allearsi con il leader curdo Masoud Barzani, il portavoce sunnita Muhammad al-Halbousi e il leader sunnita Khamis Khanjar per contrastare la decisione della Corte federale. Al-Sadr è riuscito incontrastato a conquistare la coalizione più grande.La Corte federale ha fatto un ulteriore passo avanti per ostacolare Al-Sadr spiegando la procedura di elezione del Presidente della Repubblica, la cui responsabilità costituzionale è

