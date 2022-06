Das Geschenk der Türkei: Mehr syrische Gebiete besetzen

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

2014 unterstützte der französische Präsident Francois Hollande die Idee seines türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, eine Pufferzone zwischen Syrien und der Türkei einzurichten, in der syrische Binnenflüchtlinge untergebracht werden könnten. Washington lehnte diese Idee jedoch ab, wobei sie nur aufgeschoben wurde. Die Türkei hat den Norden Syriens (und den Irak) als Teil der türkischen Wiederherstellungsrechte betrachtet, da das Gebiet ihrer Ansicht nach Teil des Osmanischen Reiches ist, das Erdogan wiederzubeleben versucht. Ein solches Ziel war nach dem Krieg gegen Syrien 2011 möglich und öffnete dem türkischen Präsidenten das Tor zur Verwirklichung seines Ziels. Russland machte Erdogans Traum teilweise zunichte, indem es Damaskus und seinen Verbündeten half, den größten Teil des syrischen Territoriums zurückzuerobern. Die Chance wuchs, als Präsident Erdogan wichtige Papiere an sich nahm, die Washington und Moskau bekannt geben mussten: dass er eine 30 Kilometer lange Pufferzone entlang der Grenze zu Syrien annektieren wollte. Der türkische Vorstoß in die von den Kräften der kurdischen Autonomieverwaltung kontrollierten syrischen Gebiete scheint unvermeidlich. Er kann jedoch nicht in einer Etappe abgeschlossen werden.

Die Türkei befindet sich in einer idealen Position zwischen Russland und den USA, die Präsident Erdogan nach dem Ausbruch des Krieges zwischen den beiden Großmächten auf ukrainischem Boden gefallen wollen. Die USA wollen den Einfluss der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) ausweiten, indem sie Schweden und Finnland zu den derzeit dreißig Mitgliedsstaaten hinzufügen. Ziel ist es, Russland zu belagern und die Hegemonie der USA über den Westen im Allgemeinen und Europa im Besonderen aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen die USA die Zustimmung Ankaras, das sich gegen die Aufnahme der beiden neuen Mitglieder ausspricht.

Die Türkei wirft Schweden vor, Führer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterstützen und zu beherbergen, die von der Türkei (Europa und den USA) als terroristische Organisation betrachtet wird. Der syrische Zweig der PKK (YPG) schützt jedoch die US-Besatzungstruppen in Nordostsyrien und verhindert ernsthafte Verhandlungen mit der Zentralregierung in Damaskus.

Die Anhebung der Obergrenze für die türkischen Forderungen bedeutet folglich, dass die Türkei den USA signalisiert, dass sie verhandlungsbereit ist und gleichzeitig eine Karte in der Hand hält, auf die Washington früher oder später reagieren muss. In der Tat benötigt die Türkei 40 US-Kampfflugzeuge des Typs F-16V (die neueste Version der F-16 Fighting Falcon-Familie), Nachrüstsätze und Ersatzteile für die US-Kampfflugzeuge des Typs F-16 (die zur Flotte der türkischen Luftwaffe gehören) sowie das Abwehrsystem “Patriot”. Aufgrund der Sanktionen, die gegen Ankara nach der Beschaffung des russischen Luftabwehrsystems S-400 verhängt wurden, haben die USA die Ausfuhr der von der Türkei benötigten Produkte eingestellt. Darüber hinaus wurde die Türkei aus dem Projekt zur Entwicklung des Kampfflugzeugs der fünften Generation F-35 Lightning II ausgeschlossen, für das die Türkei 1,4 Milliarden Dollar gezahlt und nur vier von 100 angeforderten F-35 erhalten hatte. Die türkischen Piloten wurden aufgefordert, die USA zu verlassen, bevor sie ihre Ausbildung auf dem modernen Kampfflugzeug abgeschlossen hatten.Russland hat auch strategische Interessen mit der Türkei, wie z.B. den Austausch in den Bereichen Handel und Tourismus, die türkische Gaspipeline tream, die Weigerung der Türkei, neue Mitglieder in die NATO aufzunehmen, und ihre Rolle im Ukraine-Krieg bei dem Versuch, den russisch-ukrainischen Dialog aufzunehmen. Die Kontrolle Ankaras über die Meerengen Bosporus und Dardanellen und den türkischen Luftraum, den Russland benötigt, um seine Flugzeuge von und zu seinem syrischen Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim zu

