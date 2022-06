Il regalo della Turchia: occupare altri territori siriani

Scritto da – Elijah J. Magnier

Tradotto da – Andrea Bovenga

Nel 2014, il presidente francese Francois Hollande ha sostenuto l’idea del suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di istituire una zona cuscinetto tra Siria e Turchia dove poter sistemare gli sfollati siriani. Tuttavia, Washington rifiutò questa idea, anche se fu solo rimandata. La Turchia ha considerato il nord della Siria (e dell’Iraq) come parte del suo diritto di rivendicazione perché l’area, a suo avviso, fa parte dell’Impero Ottomano che Erdogan sta cercando di far rinascere. Questo obiettivo è stato possibile dopo la guerra in Siria del 2011, che ha aperto al Presidente turco la strada per concretizzare il suo obiettivo. La Russia ha parzialmente rovinato il sogno di Erdogan aiutando Damasco e i suoi alleati a riconquistare la maggior parte del territorio siriano. L’opportunità è aumentata quando il presidente Erdogan si è impossessato di documenti importanti che hanno costretto Washington e Mosca a riconoscere la volontà turca di annettere una zona cuscinetto di 30 chilometri lungo il confine con la Siria. La battaglia turca per avanzare nei territori siriani controllati dalle forze dell’Amministrazione autonoma curda sembra inevitabile. Tuttavia, potrebbe non essere completata in un’unica fase.

La Turchia si trova in una posizione ideale tra la Russia e gli Stati Uniti, che vogliono compiacere il presidente Erdogan dopo lo scoppio della guerra tra le due superpotenze sul suolo ucraino. Gli Stati Uniti vogliono espandere l’influenza dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) aggiungendo Svezia e Finlandia agli attuali trenta Paesi membri. L’obiettivo è assediare la Russia e mantenere l’egemonia statunitense sull’Occidente in generale e sull’Europa in particolare. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati Uniti hanno bisogno del consenso di Ankara, che si oppone all’ammissione delle due nuove nazioni.

La Turchia accusa la Svezia di sostenere e ospitare i leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), che la Turchia (Europa e Stati Uniti) considera un’organizzazione terroristica. Tuttavia, il ramo siriano del PKK (YPG) protegge le forze di occupazione statunitensi nel nord-est della Siria e impedisce un serio negoziato con il governo centrale di Damasco.

Di conseguenza, alzare il tetto delle richieste turche significa inviare agli Stati Uniti il messaggio che la Turchia è pronta a negoziare pur avendo in mano una carta a cui Washington dovrà rispondere prima o poi. In effetti, la Turchia ha bisogno di 40 caccia F-16V statunitensi (l’ultima versione della famiglia F-16 Fighting Falcon), di kit di aggiornamento e di pezzi di ricambio per gli F-16 statunitensi (che costituiscono la flotta dell’aeronautica militare turca) e del sistema di difesa “Patriot”. Gli Stati Uniti hanno smesso di esportare ciò che serviva alla Turchia a causa delle sanzioni imposte ad Ankara in seguito all’acquisto del sistema di difesa aerea russo S-400. Inoltre, la Turchia è stata esclusa dal progetto di sviluppo del caccia di quinta generazione F-35 Lightning II, per il quale ha pagato 1,4 miliardi di dollari e ha ricevuto solo quattro F-35 sui 100 richiesti. Ai piloti turchi è stato chiesto di lasciare gli Stati Uniti prima di aver terminato l’addestramento su questo aereo da combattimento avanzato.Anche la Russia ha interessi strategici con la Turchia, come gli scambi commerciali e turistici, il gasdotto TurkStream, il rifiuto della Turchia di introdurre nuovi membri nella NATO e il suo ruolo nella guerra ucraina con il tentativo di ospitare il dialogo russo-ucraino. Il controllo di Ankara sugli stretti del Bosforo e dei Dardanelli e lo spazio aereo turco, di cui la Russia ha

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...