L’accord sur le nucléaire iranien sur les rails de la négociation : Quelle sera la suite des choses?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La visite à Téhéran la semaine dernière de Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère européenne, n’a pas provoqué de brèche au niveau des pourparlers sur le nucléaire iranien toujours au point mort. Elle a toutefois ouvert la porte à la reprise des pourparlers indirects entre les USA et l’Iran au Qatar, qui devraient s’entamer mardi après-midi ou mercredi au plus tard.

La tension accrue des dernières semaines est due à l’impasse persistante et à l’échange de messages négatifs entre l’Iran et les USA par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’inaction occidentale et les contre-mesures iraniennes ont été les thèmes dominants ces dernières semaines. Rafael Grossi, qui est à la tête de l’AIEA, a accusé l’Iran de ne pas donner de réponses satisfaisantes concernant l’uranium découvert dans trois sites non déclarés où Téhéran est soupçonné d’avoir mené des travaux dans le domaine nucléaire. Cette accusation a été démentie par l’Iran, qui s’est justifié il y a plus de 11 ans sur la même question, et qui a accusé à son tour l’AIEA de recueillir des informations trompeuses et « orientées vers le sabotage » auprès des services du renseignement israélien.L’Iran a réagi à la publication du rapport de l’AIEA en déconnectant 27 caméras (40 caméras fonctionnent encore) reliées aux satellites de l’Agence et en augmentant le niveau d’enrichissement de ses réacteurs nucléaires. Téhéran croit que les USA veulent faire pression pour que l’Iran revienne à la table des négociations et assouplisse ses demandes de garantie que les USA n’imposeront pas de nouvelles sanctions plus tard. L’Iran demande également aux USA d’offrir la garantie de ne pas abandonner l’accord sur le nucléaire tant que Biden est au pouvoir, et de retirer les Gardiens de la Révolution de la liste des organisations sanctionnées. L’Iran insiste sur le retrait de l’organisation Khatam al-An’biya

