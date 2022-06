L’Iran dit oui au Golfe et non à l’Europe et aux USA

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Avec le retrait des USA d’Afghanistan sans atteindre leurs objectifs, une nouvelle ère commence au Moyen-Orient après des décennies de guerre, avec la négociation indirecte entre les USA et l’Iran qui se déroule au Qatar. Le choix du pays est très significatif. Il est porteur de plusieurs messages, principalement parce que le Moyen-Orient a été témoin de l’une des luttes les plus chaudes entre les USA et l’Iran depuis que la « République islamique » a pris le contrôle du pays. La réunion tenue dans le Golfe est un message iranien à l’Occident, à savoir que les pays du Moyen-Orient peuvent résoudre leurs problèmes entre eux, sans menace ni solution militaire, et qu’ils peuvent utiliser efficacement la diplomatie.

En effet, c’est loin d’être une coïncidence que des pourparlers puissent avoir lieu entre deux ennemis jurés qui sont en guerre depuis 1979. L’animosité entre les deux pays est loin d’être terminée. Elle devrait toutefois être amoindrie jusqu’à la signature de l’accord sur le nucléaire, un accord qui peut être potentiellement révoqué ou modifié par le président américain actuel et ceux qui suivront.

Pendant longtemps, Doha a travaillé discrètement entre les deux pays pour tenter de supprimer les divergences ou du moins de trouver un terrain d’entente. L’émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al-Thani s’est rendu à Téhéran le mois dernier pour rencontrer les dirigeants iraniens afin d’assouplir les points non résolus liés à l’accord sur le nucléaire et entre l’Iran et les autres pays du Golfe. La relation entre les pays du Golfe et Israël a créé une situation tendue entre les pays du Moyen-Orient, surtout lorsqu’Israël a divulgué de l’information sur des réunions entre des responsables israéliens et arabes sur la manière de contrer l’Iran. De même, les discussions sur « l’OTAN arabe » et les informations inquiétantes sur les missiles israéliens déployés dans les Émirats et à Bahreïn ont été démenties par les pays du Golfe concernés, qui ont envoyé un message positif à l’Iran par différents canaux, dont le Qatar et l’Irak.

L’Iran a reçu tous ces messages comme une indication que les pays du Golfe n’ont pas l’intention de provoquer une escalade. L’Iran s’était entendu avec l’Arabie saoudite pour la tenue d’une réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères et la réouverture de leurs ambassades respectives. Le report de ces deux étapes déjà convenues était le signe que l’Arabie saoudite prenait son temps avant de passer à la normalisation des relations diplomatiques avec l’Iran, suspendues depuis 2016.En 2017, l’Iran a soutenu Doha, en lui fournissant de la nourriture et en autorisant les avions et les navires qataris à accéder à son territoire pour contourner le blocus décrété par l’Arabie saoudite contre Doha. De même, Téhéran a annoncé à plusieurs reprises que le Qatar est un « pays ami ». En outre, contrairement à l’Arabie saoudite et aux Émirats, le Qatar a soutenu l’accord sur le nucléaire de 2015 et a demandé

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...