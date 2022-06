Iran zegt ja aan de Golf en neen aan Europa en de VS

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Na de terugtrekking van de VS uit Afghanistan en hun falen om hun doelstellingen te bereiken, begint in het Midden-Oosten een nieuw tijdperk na decennia van oorlogen, met de indirecte onderhandelingen tussen de VS en Iran die plaatsvinden in Qatar. De keuze van het land is van grote betekenis. De keuze van het land draagt meerdere signalen in zich, voornamelijk omdat het Midden-Oosten een van de meest verhitte gevechten tussen de VS en Iran heeft meegemaakt sinds de “Islamitische Republiek” de controle over het land heeft overgenomen. De bijeenkomst in de Golf is een Iraanse boodschap aan het Westen dat de naties in het Midden-Oosten hun problemen onderling kunnen oplossen, zonder dreiging of militaire oplossing en dat zij de diplomatie doeltreffend kunnen gebruiken.

Het is inderdaad verre van toevallig dat gesprekken kunnen worden gevoerd tussen twee gezworen vijanden die sinds 1979 in oorlog zijn. De vijandigheid tussen de twee landen is nog lang niet ten einde. Verwacht wordt echter dat zij zal afnemen totdat zij de nucleaire overeenkomst ondertekenen, een overeenkomst die nu en in de toekomst door elke Amerikaanse president kan worden herroepen of gewijzigd.

Doha heeft lange tijd discreet tussen de twee landen heen en weer bemiddeld in een poging om de meningsverschillen weg te werken of ten minste een gemeenschappelijke basis te vinden. De Emir van Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, reisde vorige maand naar Teheran en had een ontmoeting met de Iraanse leiders om de onopgeloste kwesties in verband met de nucleaire overeenkomst en tussen Iran en de andere Golfstaten te bezweren. De relatie tussen de Golf en Israël zorgde voor een gespannen situatie tussen de landen in het Midden-Oosten, vooral toen Israël informatie lekte over ontmoetingen tussen Israëlische en Arabische functionarissen om Iran tegen te werken. Ook de gesprekken over de “Arabische NAVO” en zorgwekkende informatie over Israëlische raketten die in de Emiraten en Bahrein waren opgesteld, werden ontkend door de betrokken Golfstaten, die via verschillende kanalen, waaronder Qatar en Irak, Iran een positieve boodschap toestuurden.

Iran ontving al deze berichten als een aanwijzing dat de Golfstaten niet van plan zijn te escaleren. Iran was betrokken bij een overeenkomst met Saoedi-Arabië waarbij beide ministers van Buitenlandse Zaken enkele weken geleden bijeen zouden komen om hun respectieve ambassades te heropenen. Het uitstellen van deze twee reeds overeengekomen stappen was een teken dat Saoedi-Arabië de tijd nam alvorens over te gaan tot de normalisering van de diplomatieke betrekkingen met Iran die sinds 2016 waren opgeschort.In 2017 steunde Iran Doha door voedsel te leveren en Qatarese vliegtuigen en schepen toegang te geven tot zijn grondgebied om de blokkade te omzeilen toen Saoedi-Arabië het embargo tegen Doha afkondigde. Ook kondigde Teheran herhaaldelijk aan dat Qatar een “bevriend land” is. Bovendien heeft Qatar, in tegenstelling tot Saoedi-Arabië en de

