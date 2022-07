750 bases US et les forces de l’OTAN ne suffisent pas à imposer l’hégémonie américaine dans le monde

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Plus de 750 bases militaires US se sont disséminées dans le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque Washington a récolté sa moisson et s’est présenté comme ayant sauvé l’Europe des nazis allemands. Les USA ont perdu environ 416 800 des leurs, ce qui comprend les morts au combat, les morts des suites d’une blessure, ceux retrouvés morts, les disparus et ceux qui ont péri dans les camps de concentration. En revanche, Moscou a perdu 24 millions de personnes. Cependant, la victoire américaine s’est soldée par un lourd tribut pendant des décennies. L’Europe a versé aux USA des centaines de milliards de dollars de compensation en espèces et a fini de payer la note il y a quelques années seulement. Mais le vieux continent paie un autre prix : le colonialisme « soft » qu’impose la politique américaine et la présence musclée de centaines de bases militaires déployées en Europe et dans de nombreux pays du monde. Cela semble toutefois insuffisant pour maintenir le monde sous la coupe des USA.

L’Europe a en fait perdu sa liberté de décision, ce qui a été démontré par l’incapacité des dirigeants européens à prendre des décisions conformes à leurs intérêts à l’égard des sanctions imposées au transport de l’énergie de la Russie vers le continent. Toutes les sanctions occidentales contre la Russie nuisent à la population et à l’économie européennes, juste pour se conformer à la volonté des USA de combattre la Russie.

C’était déjà arrivé en 2018 avec l’accord sur le nucléaire iranien, lorsque les entreprises européennes ont quitté l’Iran et payé le prix de la rupture de leurs contrats due aux sanctions unilatérales américaines – décidées par le président Donald Trump – qui ont nui aux sociétés européennes. Des dizaines de sociétés européennes ont alors été contraintes de quitter l’Iran par crainte d’être frappées par l’interdit des USA frappant de sanctions toute transaction commerciale et exploitation énergétique dans les champs pétroliers et gaziers iraniens.

En réponse à la réduction de flux d’énergie vers l’Europe à cause des sanctions contre la Russie, la France a annoncé qu’elle allait redémarrer des centrales électriques fonctionnant au charbon. Il s’agit là d’un retour à l’époque où des énergies plus propres n’étaient pas disponibles. L’Allemagne a également pris cette décision par crainte que la Russie ne cesse de livrer son gaz après que l’Europe a déclaré une guerre douce et économique à Moscou.

En utilisant leur levier politico-économique et leur suprématie militaire due au déploiement de leurs bases dans le monde entier, les USA amènent l’Europe à adopter des décisions suicidaires. Le marché commercial américain est essentiel pour de nombreux pays, et son système financier (le SWIFT) impose à la plupart des pays de se soumettre à ses règles sous peine d’être exclus des échanges sur le marché mondial. De plus, les bases militaires US constituent un moyen concret de prouver l’hégémonie universelle des USA, ce qui permet à Washington d’intervenir dans le monde entier.Depuis plus d’un demi-siècle, les USA mènent des exercices et des manœuvres à missions multiples dans le Pacifique occidental, au-dessus de la mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan, au Moyen-Orient et en Europe afin d’être prêts à mener des guerres et à maintenir le contrôle de leurs zones d’influence. En outre, les bases US empêchent toute grande puissance (la Russie) ou d’autres pays émergents (la Chine) d’exercer un contrôle sur la sécurité nationale des USA ou d’y faire concurrence. Les bases US disséminées dans le monde sont également censées rassurer leurs alliés en leur montrant qu’ils sont prêts à les protéger si besoin est, ce qu’ils n’ont cependant pas réussi à faire dans le cas des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, lorsque ces deux pays ont subi les attaques des Houthis

