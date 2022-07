Zullen Rusland of de VS accepteren dat ze de oorlog in Oekraïne verliezen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Oekraïense steden vielen de een na de ander, waardoor de hoop van het Westen om Rusland snel te verslaan door de economie te treffen, het te verzwakken en het uit de gelederen van de grote mogendheden te verwijderen, de bodem werd ingeslagen. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin onthulde zo de wensen en doelen van zijn land tijdens de eerste weken van de oorlog. De Russische president Vladimir Poetin lijkt geen haast te hebben met het beëindigen van de strijd in Oekraïne. Het Westen lijkt vastbesloten – door Kyiv te voorzien van een voortdurende stroom wapens ongeacht de Russische militaire superioriteit en het succes op het strijdtoneel – te voorkomen dat Oekraïne een verdrag tekent dat Rusland tevreden stelt. De VS en de EU staan erop Rusland te schaden, maar zij voelen de pijn door de dorst naar energie, de gestegen olieprijzen die schommelen tussen 108 en 120 dollar per vat en het falen van Oekraïne om Donbass te beschermen.

Bovendien ziet Rusland hoe de VS en Europa economisch worden getroffen door de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. Moskou ziet hoe het Westen zichzelf financieel en militair leegzuigt door de voortdurende en kostbare directe steun aan Kyiv. De Europese bevolking is het eerste slachtoffer van een inflatie die niet lang getolereerd zal worden. Bovendien zal het besluit van de Europese Unie om de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen de industrieën van de EU zodanig schaden dat zij permanent in elkaar zullen klappen, vooral die welke verband houden met de aluminium-, glas-, chemische en verwarmingsindustrie.

Een dergelijke ineenstorting zou nefaste gevolgen hebben voor de Europese economie en na de zomer onvermijdelijke sociale onrust veroozaken. Rusland heeft de leveringen via de Nord Stream One-pijpleiding met 60% verminderd, en de hele pijpleiding moet deze maand worden stilgelegd voor onderhoud. Moskou heeft gezegd dat de turbine een onderhoudsbeurt moet ondergaan, terwijl Duitsland betwijfeld of Nord Stream het pompen daarna zal hervatten. Het is moeilijk de Europese aanpak te begrijpen, die Rusland harde sancties oplegt, Oekraïne van wapens voorziet, en nog steeds verwacht dat het Russische gas naar het oude continent stroomt totdat de EU-leiders op hun gemak andere alternatieven vinden. Maar het grootste probleem ligt in de volgende vraag: Zal een van de grootmachten accepteren dat hij verliest, en hoe zal de verliezer reageren?

President Joe Biden bracht een bezoek aan Europa voor een ontmoeting met de rijke G7-landen in Duitsland, met de duidelijke doelstellingen ervoor te zorgen dat zij voet bij stuk houden en samenwerken met de VS om solidair te blijven in een eensgezinde houding tegen Rusland, hoe pijnlijk de kosten ook zouden zijn. De VS hebben Groot-Brittannië, Canada en Japan overgehaald zich bij hen aan te sluiten door sancties op te leggen tegen de uitgifte van Russisch goud, waarvan Groot-Brittannië 90% van de totale Russische export importeert. Moskou verkoopt jaarlijks voor meer dan 19 miljard dollar aan goud, wat op de tweede plaats komt na de export van energie.

De VS zijn er tot dusver niet in geslaagd om meer dan twee derde van de naties in de wereld over te halen zich bij het Westen aan te sluiten om sancties op te leggen aan Rusland of aan landen die betrekkingen onderhouden met Moskou (d.w.z. Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika). Landen die slechts 16% van de wereldbevolking vertegenwoordigen hebben Moskou sancties opgelegd. Deze westerse maatregelen geven dus aan dat de VS vastbesloten zijn en hopen Rusland te overwinnen of op zijn minst zijn economie lam te leggen.

Zolang Washington unilaterale en niet-VN-sancties tegen Moskou gebruikt, betekent dit twee dingen: ten eerste zijn de VS ervan overtuigd dat Rusland niet met militaire middelen zal worden verslagen en dat alleen het gebruik van nucleair militair geweld – waartoe geen enkel land zijn toevlucht wil nemen vanwege de massavernietiging die het teweegbrengt – de resultaten van de oorlog in Oekraïne kan beïnvloeden. Ten tweede zijn economische sancties de enige westerse manier om Rusland een zachte nederlaag op te leggen in de hoop het land te onderwerpen of het te dwingen tot een interne economische omwenteling die het regime in Moskou verandert. Om verschillende redenen kunnen de VS niet op deze veronderstelling voortbouwen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...