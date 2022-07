A Rússia ou os EUA aceitarão perder a guerra na Ucrânia?

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

As cidades ucranianas caíram uma após outra, dissipando as esperanças do Ocidente de derrotar rapidamente a Rússia, atingindo sua economia, enfraquecendo e retirando-a das fileiras das grandes potências. O Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin revelou assim os desejos e objetivos de seu país durante as primeiras semanas da guerra. O presidente russo Vladimir Putin parece não ter pressa em terminar a batalha na Ucrânia. O Ocidente parece determinado – fornecendo a Kiev um fluxo contínuo de armas independentemente da superioridade militar russa e do sucesso no campo de batalha – a impedir que a Ucrânia assine um tratado que satisfaça a Rússia. Os EUA e a UE insistem em afetar a Rússia, mas sentem a pressão devido à sede por energia, ao aumento do preço do petróleo que varia entre 108 e 120 dólares por barril e ao fracasso da Ucrânia em proteger o Donbass.

Além disso, a Rússia vê como os EUA e a Europa são economicamente afetados pelas sanções impostas à Rússia. Moscou observa como o Ocidente está se esvaziando financeira e militarmente devido ao contínuo e caro apoio direto a Kiev. A população europeia é a primeira vítima da inflação que não será tolerada por muito tempo. Além disso, a decisão da União Europeia de reduzir a dependência da energia russa prejudicará as indústrias da UE ao nível de colapso permanente, especialmente aquelas associadas às indústrias de alumínio, vidro, química e aquecimento.

Tal colapso teria consequências desastrosas para a economia europeia e anunciaria uma inevitável agitação social após o verão. A Rússia reduziu os embarques através do gasoduto Nord Stream One em 60%, e todo o gasoduto deverá ser fechado este mês para manutenção. Moscou disse que precisa de manutenção de turbinas, enquanto a Alemanha levantou dúvidas de que o Nord Stream retomará o bombeamentodepois disso. É difícil entender a abordagem europeia, que impõe duras sanções à Rússia, fornece armas à Ucrânia e ainda espera que o gás russo flua para o velho continente até que os líderes da União Européia encontrem outras alternativas a seu próprio conforto. Mas o maior problema reside na seguinte pergunta: Será que uma das superpotências aceitará perder, e como reagirá o perdedor?

O Presidente Joe Biden visitou a Europa para se reunir com os países ricos do G7 na Alemanha, com objetivos claros para garantir que eles se mantenham firmes e cooperem com os EUA para manter a solidariedade em posições unificadas contra a Rússia, por mais doloroso que seja o custo. Os EUA persuadiram a Grã-Bretanha, o Canadá e o Japão a aderir a ele impondo sanções à emissão de ouro russo, do qual a Grã-Bretanha importa 90% do total das exportações russas. Moscou vende mais de 19 bilhões de dólares anuais em ouro, o que fica atrás apenas das exportações de energia.

Os EUA têm sido mal sucedidos até agora em persuadir mais de dois terços das nações do mundo a juntarem-se ao Ocidente na imposição de sanções à Rússia ou a países que mantêm relações com Moscou (isto é, Ásia, Oriente Médio, África e América Latina). De fato, apenas 16% da população mundial sancionou Moscou. Consequentemente, estas medidas ocidentais indicam a determinação e a esperança dos EUA de conquistar a Rússia ou, pelo menos, mutilar sua economia.

Desde que Washington use sanções unilaterais e não das Nações Unidas contra Moscou, isto implica em dois pontos: primeiro, os EUA estão convencidos de que a Rússia não será derrotada por meios militares e que somente o uso da força militar nuclear – a que nenhuma nação quer recorrer devido à destruição em massa que causa – pode afetar os resultados da guerra na Ucrânia. Em segundo lugar, as sanções econômicas são a única forma ocidental de impor uma derrota branda à Rússia na esperança de subjugá-la ou empurrá-la para uma convulsão econômica interna que mude o regime em Moscou. Por várias razões, os EUA não podem partir desta suposição.

Primeiro, as sanções dos EUA contra Cuba, Venezuela, Síria e Irã nunca levaram a uma mudança no regime ou obrigaram os governos dessas nações a se submeterem. Pelo contrário, estes países desafiam os EUA e desafiam sua hegemonia, não obstante as décadas de severas sanções impostas. Portanto, todas as sanções impostas à Rússia não vão parar a guerra contra a Ucrânia.

Além disso, as sanções dos EUA contra a Rússia uniram a população russa em relação à opção de guerra contra a Ucrânia, que estava prestes a tornar-se membro da OTAN, o que representa uma ameaça à segurança nacional russa. Além disso, as contramedidas econômicas tomadas pelo Presidente Vladimir Putin deram força à moeda local, o rublo, apesar de todos os esforços ocidentais para quebrar seu valor. Putin conseguiu resgatar a moeda local principalmente devido aos altos preços da energia (o Ocidente precisava muito dela e não tinha outros fornecedores) e impondo aos “Estados não amigáveis” o pagamento de seu petróleo e gás em rublo.

Para suas exportações de energia, a Rússia criou outros mercados asiáticos e africanos que não obedecem às sanções dos EUA. Consequentemente, as decisões ocidentais causaram grandes prejuízos à maioria dos países que impuseram as sanções à Rússia. O aumento dos preços dos alimentos e a inflação aguda no continente europeu provocaram protestos, e é provável que o descontentamento público cresça. Esta é a ponta do iceberg que deverá aumentar nos próximos meses quando os governos reduzirem ou deixarem de pagar a diferença nos custos causados pelo boicote à energia russa ou talvez quando Moscou decidir parar de abastecer a Europa com gás.

Se as sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia tivessem prejudicado o país, o Ocidente não teria acrescentado um pacote de sanções atrás do outro (seis até agora). As sanções são geralmente feitas para infligir dor à população para virá-la contra seu governante ou alterar o curso da guerra. O resultado oposto está acontecendo no campo de batalha: Separatistas ucranianos e tropas russas controlam toda a província de Luhansk. A última cidade a cair foi a de Lisychansk.

Parece que a guerra continuará sem qualquer limite de tempo, drenando os recursos ocidentais de armas e finanças, destruindo o exército ucraniano e aumentando as receitas russas. A Rússia vende energia a um preço muito alto devido ao aumento da demanda e ao medo do mercado em relação ao desconhecido.

A Rússia não aceitará perder esta guerra, por mais alto que seja o preço. Sua reputação internacional como uma superpotência está em jogo. A Rússia quer demonstrar que pode fazer frente à hegemonia americana e que não é mais frágil, como foi em 1991, quando a perestroika foi anunciada e a União Soviética foi desmantelada.

A Rússia mudou seu conceito e sua doutrina durante as últimas décadas. Além disso, tem oferecido à Europa preços muito atraentes de gás e petróleo para depender e confiar na energia russa. Moscou acumulou riqueza até que chegou o dia de enfrentar os EUA, pensando que a Europa refletiria profundamente antes de qualquer decisão suicida.

Os EUA estão tomando medidas perigosas ao pressionar a Europa para um confronto mais potencial com a Rússia quando a Lituânia impôs sanções às exportações russas proibidas na Europa em trânsito para Kaliningrado. Esta província russa abriga a frota russa do Báltico e está presa entre o mar de um lado e a Polônia e a Lituânia. Esta decisão viola o regulamento de sanções europeu publicado pela Comunidade Européia, que exclui Kaliningrado e todas as mercadorias em trânsito garantidas por um tratado de 2003 entre a Rússia e a Lituânia, um membro da Comunidade Européia e da OTAN.

