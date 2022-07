Come hanno gestito gli Stati Uniti la loro battaglia contro la Russia dal 1991 e quando finirà?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Dalla “dichiarazione” della guerra tra Stati Uniti e Russia sul territorio ucraino, il mondo si è diviso in due poli. Uno ha favorito gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali trascinati contro la Russia. L’altro rappresenta il resto del mondo che non è d’accordo o addirittura si oppone alle politiche degli Stati Uniti e al loro unilateralismo che scatena guerre e sanzioni economiche indiscriminatamente contro intere popolazioni. Questo non esclude molti Paesi che non sono in grado di schierarsi e che preferiscono rimanere a debita distanza tra gli Stati Uniti e la Russia, osservando come si svolgerà la battaglia. Rimanere neutrali significa che il rapporto con gli Stati Uniti non è una questione di scelta, ma molto probabilmente una necessità, per evitare misure di ritorsione che sarebbero al di là delle capacità degli Stati neutrali. In questa guerra che definirà il futuro del mondo e le sue polarità, il ruolo delle Nazioni Unite è caduto nel limbo o è stato congelato per un periodo indefinito, poiché non ha voce in capitolo nella guerra in corso tra le due superpotenze. Il risultato significa che le leggi internazionali e l’attuale “ordine mondiale” stanno navigando su una nave con più capitani con diverse interpretazioni instabili e parziali della legge. Ogni capitano agisce secondo i suoi capricci e promulga leggi che gli fanno comodo e che servono alla sua sicurezza nazionale e agli interessi del suo Paese, ignorando il benessere di miliardi di abitanti del mondo. Quindi, alla fine, qual è la differenza tra Russia e Stati Uniti?

Gli Stati Uniti hanno combattuto guerre su più fronti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e non hanno mai smesso di farlo nemmeno durante la Guerra Fredda, che ha prodotto due principali superpotenze vincenti che hanno continuato a lottare per la loro posizione internazionale: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. La “guerra al comunismo” degli Stati Uniti iniziò rovesciando o combattendo tutti i regimi filo-Mosca in molti continenti e affrettandosi a stabilire una base militare per contrastarla. L’Unione Sovietica dispiegò le sue forze nei Paesi più deboli, stremati dalla Seconda Guerra Mondiale, e prese il controllo delle nazioni seguendo le linee dell’espansione statunitense. Washington rafforzò il suo controllo sull’Occidente e creò aree di influenza in America Latina, Africa, Australia, Europa e Medio Oriente (Israele), dove molte nazioni arabe si erano schierate con Mosca per decenni, soprattutto i palestinesi e i Paesi del Levante, della Mesopotamia e dell’Egitto.

Dopo la caduta della Perestroika nel 1991, per gli Stati Uniti divenne chiaro che l’Unione Sovietica non sarebbe stata più un concorrente per un lungo periodo. Il sistema socialista sovietico è crollato in seguito alla sua limitata crescita economica, ai costi finanziari per mantenere l’influenza nell’Europa orientale, alla corsa agli armamenti nucleari e alle conseguenze della guerra in Afghanistan e del disastro nucleare di Chornobyl, solo per citarne alcuni. Mosca ha deciso di cessare l’astio e la competizione con gli Stati Uniti e di abbandonare diversi Paesi sotto il suo controllo in Europa orientale, che gli Stati Uniti hanno accolto a braccia aperte in un modello di dominio diverso e più morbido. Washington ha messo a punto il sistema finanziario di trasferimento di denaro SWIFT e la sua presenza militare in oltre 750 basi sparse in 80 Paesi, riuscendo a rimanere l’unica superpotenza alla guida del mondo. L’orso russo si è ritirato nella sua tana per ricostruire la sua economia crollata e ripristinare la sua forza. In effetti, il solo possesso di migliaia di bombe nucleari non eleva nessun Paese al livello del club delle superpotenze.

La Russia ha impiegato oltre due decenni per costruire e ripristinare gran parte della sua forza. Durante questo periodo, il dominio mondiale è rimasto incontrastato per Washington. La nuova Russia nata dopo la Perestrojka ha appoggiato le decisioni degli Stati Uniti nei forum internazionali e nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, fornendo anche una base militare per la guerra in Afghanistan ed elicotteri per combattere i Talebani. La Russia era di fatto considerata una parte essenziale – e non un membro che perdesse il diritto di veto – dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Washington ignorò le ripetute “grida basse ma deboli” di Mosca, che chiedeva di mantenere la NATO in soli 12 Paesi e di scioglierla dopo che la Russia avesse abbandonato il “Patto di Varsavia”. Ciononostante, gli Stati Uniti iniziarono ad espandere la NATO fino a raggiungere un totale di trenta Paesi.

Gli Stati Uniti hanno iniziato a estendere la loro influenza intorno alla Russia in Asia e in Europa orientale. Inoltre, nel 2000, hanno pianificato di invadere sette Paesi dopo l’Afghanistan (Iraq, Siria, Libano, Libia, Sudan, Somalia e Iran), ha dichiarato l’ex comandante supremo delle forze alleate della NATO e candidato alla presidenza, il generale Wesley Clark. È riuscita a occupare Afghanistan, Iraq, Libia e parte della Siria, indipendentemente dal successo o dal fallimento delle sue guerre, che in effetti non sono riuscite a frenare la volontà di queste popolazioni e a sottometterle all’influenza statunitense.

L’amministrazione statunitense – guardando la Russia riprendersi e trasformarsi in un paese

forte e in una partner economico dell’Europa – voleva precedere Mosca e dominare il Medio

Oriente in modo che la Russia non trovasse spazio per allargare la propria influenza. Le

popolazioni su molti continenti si sono arrabbiati e hanno preso posizione contro gli Stati

Uniti. Centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo sono state causate da ogni singola

guerra degli Stati Uniti. Tuttavia, Washington è rimasta sorda orecchie attraverso la sua

politica “America First”, ignorando le sofferenze che ha causato. Che ha favorito la Russia

e la Cina, che sono emersi come potenziali sfidanti della brutale egemonia degli Stati Uniti e

della formidabile apparato militare.

Gli Stati Uniti erano preoccupati nell’osservare come la Cina stesse diventando sempre più prospera, espandendo la sua tecnologia e costruendo la sua potenza, rafforzando al contempo i suoi legami con la Russia, che ha esteso cinque gasdotti al ricco continente europeo, diventato poi dipendente da Mosca dal punto di vista energetico.

Il continente europeo contribuisce con ingenti somme all’erario russo, pari a un miliardo di dollari al mese in energia (dalla guerra in Ucraina), minerali e altri prodotti russi. A preoccupare gli Stati Uniti sono state le voci provenienti dalla Francia, secondo cui la NATO ha subito una “morte cerebrale” e l’Europa ha bisogno del suo esercito per sostituire la NATO e proteggere l’Europa, anche dagli Stati Uniti, come ha detto espressamente il presidente Emmanuel Macron.

Tuttavia, la spada degli Stati Uniti ha colpito come un fulmine le velleità dell’UE, tagliando bruscamente i suoi piani per assicurarsi che le nazioni europee capissero che Washington avrebbe respinto qualsiasi tentativo di spingere la sua influenza fuori dal continente. Inoltre, Washington non può permettere che la relazione russo-cinese-UE fiorisca. A tal fine, gli Stati Uniti hanno fatto ricorso a tutti gli assi nella manica, disturbando il G5cinese e annunciando dalla Casa Bianca la sospensione del flusso di gas russo Nord-Stream 2 verso la Germania.Fin dall’epoca del presidente Ronald Reagan, gli Stati Uniti hanno pianificato di rimanere e giocare in Ucraina, il cortile di casa della Russia. Mosca non tollerava l’espansione e il

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...