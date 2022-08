Die Fehler von al-Sadr und al-Maliki: Was wollen sie für den Irak?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Im Irak herrscht derzeit weder ein Bürgerkrieg noch eine schiitisch-schiitische Auseinandersetzung, trotz der Waffenparade, der Besetzung des Parlaments und der am meisten geschützten “Grünen Zone” in der Hauptstadt Bagdad durch Sadr-Demonstranten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Zusammenstoß auf der Straße zwischen den Demonstranten zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschlossen ist, da die “Sadristen-Bewegung” die Demonstranten dazu aufruft, auf der Straße zu bleiben und das Parlament zu besetzen, wobei der schiitische “Koordinierungsrahmen” (die anderen schiitischen Gruppen, die sich den Sadristen entgegenstellen) nicht untätig bleiben wird, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt und was die Sadristen-Gruppe will. Sayyed Muqtada al-Sadr sagt, er wolle das Land regieren, sonst könne es niemand. Er bewegt sich am Rande des Abgrunds und strebt wahrscheinlich unbewusst neue Parlamentswahlen an. Dazu passt das Beharren des ehemaligen Ministerpräsidenten und Vizepräsidenten Nuri al-Maliki auf der Wahl einer neuen Regierung, wobei er den Fehler von al-Sadr ausnutzt, sich aus dem Parlament zurückzuziehen. Wohin entwickeln sich die Dinge im Irak, und was wollen die beiden Seiten? Werden die Schiiten für das Chaos im Land verantwortlich sein?

Die Sadrist-Bewegung hat die Parlamentswahlen mit der höchsten Anzahl von Abgeordneten gewonnen, die eine einzelne Partei erreicht hat (73 Parlamentssitze). Das Bundesgericht hat sie mit einer Verfassungsauslegung konfrontiert: Jede politische Partei hat das Recht, ihre Verbündeten zu vergrößern – auch nach der Wahl des Staatspräsidenten – und den Anspruch zu erheben, den Ministerpräsidenten zu bestellen, sofern es ihr gelingt, die meisten Abgeordneten in einer Koalition zu versammeln.

Ungeachtet der Auslegung der Verfassung durch das Bundesgericht brachte Sayyed Muqtada al-Sadr eine Allianz aus Kurden und Sunniten zusammen und wurde zur größten Koalition, die das Recht hat, die Führung des Landes zu wählen. Das Bundesgericht hat jedoch eine neue Auslegung vorgenommen, die es jeder Fraktion, die über die Sperrminorität verfügt, ermöglicht, die Sitzung zur Wahl des Ministerpräsidenten und des Staatspräsidenten zu verhindern, weil sie nicht beschlussfähig ist.

Sayyid Muqtada sah sich nicht in der Lage, allein mit seinen sunnitischen und kurdischen Verbündeten die Regierung zu bilden, und es war nicht mehr möglich, die anderen schiitischen Parteien zu umgehen. So verkündete er die schlechteste Entscheidung, die er je getroffen hat, indem er alle seine Abgeordneten zum Rücktritt aufforderte und alle seine Sitze an andere schiitische Parteien verteilte. Der zuvor verängstigte “Koordinierungsrahmen” wurde enthusiastisch und ergriff die Gelegenheit, die meisten der 73 Sitze zu erhalten und den Präsidenten und den Premierminister zu wählen.

Es scheint, dass Sayyed Muqtada auf der Lauer lag. Aber entweder hat er sich verkalkuliert und bereut seinen Schritt, sich aus dem Parlament zurückzuziehen, und sucht nun Schutz auf der Straße, um zu verhindern, dass der “koordinierende Rahmen” die neuen Führer wählt. Oder er hat das geplant und wollte von vornherein die Parlamentswahlen wiederholen und glaubt, dass die Manifestationen der Weg sind, um sein Ziel zu erreichen. Al-Sadr irrt jedoch mit seiner Vorstellung, die Parlamentswahlen zu wiederholen, denn er könnte zwar 10-20 zusätzliche Sitze erringen, wird aber niemals der alleinige Entscheidungsträger sein, der keine andere politische Partei braucht, um die irakische Führung zu wählen.

Al-Sadr ist nicht bestrebt, die Korruption zu bekämpfen, die ihm ebenfalls vorgeworfen wird, da er an allen früheren Regierungen beteiligt war. Außerdem verbündete sich Sayyed Moqtada bei den letzten Wahlen mit Masoud Barzani, der der Korruption und des Verkaufs irakischen Öls an die Türkei und Israel ohne Rechenschaftspflicht beschuldigt wird. Daher ist es Sayyed Moqtadas Ziel, den Irak als einziger schiitischer Führer zu regieren, und er könnte nicht zögern, Gewalt anzuwenden, um die Führung zu übernehmen, was er 2004 in der heiligen Stadt Nadschaf getan hat.

Auf der anderen Seite will der ehemalige Ministerpräsident Nuri al-Malikialso die Macht für sich selbst. Niemand innerhalb des “Koordinierungsrahmens” will jedoch, dass Al-Maliki wieder als Premierminister zurückkehrt, denn die letzten Jahre seiner Herrschaft haben gezeigt, dass er das Machtmonopol anstrebt. Außerdem lehnte die Marjaiya in Nadschaf seine Rückkehr an die Macht ab, mit dem Slogan “Der Irak sollte nicht diejenigen an die Macht zurückbringen, die bereits befleckt sind”. Großayatollah Sayyed Ali Sistani wandte sich 2015 in einem Schreiben an alle schiitischen politischen Parteien mit der Bitte, die Ablehnung der Rückkehr al-Malikis als Premierminister zu bestätigen.Aber al-Maliki ist der Ansicht, dass dies seine letzte Chance ist, an die Macht zurückzukehren, da er das Alter von 72 Jahren erreicht hat. Er möchte nicht, dass die

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...