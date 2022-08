Rusland koopt 1.000 drones van Iran en breidt het niveau van strategische samenwerking uit

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Iran en Rusland hebben het niveau van hun strategische samenwerking op verschillende vlakken uitgebreid, meest recentelijk in de ruimte toen een Russische raket een Iraanse satelliet in een baan om de aarde bracht vanaf de Russische lanceerbasis in Kazachstan. Iran zal ongetwijfeld baat hebben bij het vernieuwen van zijn databank van doelwitten en het identificeren van meer mikpunten die verband houden met zijn in het Midden-Oosten gevestigde vijanden, voornamelijk de militaire bases van de VS en Israël.

Daarnaast heeft Rusland met Iran een contract afgesloten voor de aankoop van 1.000 drones, nadat Iran eerder een paar toestellen en een simulator had geleverd waarop Russische officieren hebben getraind: zij hebben de eerste drones met succes gebruikt in Oekraïne. Dat een grootmacht zijn drones van Iran koopt, wordt beschouwd als een ongekende stap. Teheran beschouwt dit als een erkenning van zijn vergevorderde en doeltreffende militaire industrie, die tot stand is gekomen ondanks de VS-sancties

Rusland heeft de afgelopen tien jaar niet veel aandacht besteed aan of voldoende geïnvesteerd in de drone-industrie. In plaats daarvan heeft Moskou zich geconcentreerd op de ontwikkeling van hypersonische raketten, waarmee het erin is geslaagd een operationeel niveau van deze technologie te bereiken vóór de VS. De belangstelling van Rusland voor militaire ontwikkeling heeft zich geconcentreerd op strategische raketten met kernkoppen, terwijl drones in feite noodzakelijk zijn geworden voor elk leger. Iran heeft ook zijn lange afstands- en precisieraketten ontwikkeld om een bereik van 2000 km te hebben en deze werden met succes in Irak en Syrië tegen verschillende doelwitten gebruikt. Maar, Teheran zich ook intensief beziggehouden met de ontwikkeling van zijn drone-industrie. Teheran gebruikte ze in Syrië en leverde ze aan zijn bondgenoten in Libanon, Syrië, Irak en Jemen, en droeg ook haar ervaringen over aan de Palestijnen in Gaza.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...