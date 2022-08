Russland kauft 1.000 Drohnen aus dem Iran und baut die strategische Zusammenarbeit aus

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Iran und Russland haben ihre strategische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgebaut, zuletzt im Raumfahrtbereich, als eine russische Rakete einen iranischen Satelliten von der russischen Trägerrakete in Kasachstan in die Umlaufbahn brachte. Der Iran wird zweifellos davon profitieren, dass er seine Zielliste verlängern und mehr Ziele im Zusammenhang mit seinen Gegnern im Nahen Osten, vor allem den US-Militärstützpunkten und Israel, identifizieren kann. Außerdem hat Russland mit dem Iran einen Vertrag über den Kauf von 1.000 Drohnen unterzeichnet, nachdem der Iran einige Flugzeuge und einen Simulator geliefert hatte, an dem russische Offiziere trainierten: Sie setzten die ersten Drohnen erfolgreich in der Ukraine ein. Es wird als ein Novum an angesehen, dass eine Supermacht ihre Drohnen vom Iran kauft. Teheran betrachtet dies als Anerkennung seiner fortschrittlichen und effektiven Militärindustrie, die es trotz 43 Jahren US-Sanktionen gegen die “Islamische Republik” aufgebaut hat.

Russland hat der Drohnenindustrie in den letzten zehn Jahren weder viel Aufmerksamkeit geschenkt noch angemessene Investitionen getätigt. Stattdessen hat sich Moskau auf die Entwicklung von Hyperschallraketen konzentriert, die noch vor denen der USA einsatzfähig waren. Russlands Interesse an der militärischen Entwicklung konzentrierte sich auf strategische Raketen mit Nuklearsprengköpfen, während Drohnen für jede Armee unverzichtbar geworden sind. Auch der Iran hat seine Langstrecken- und Präzisionsraketen entwickelt, die eine Reichweite von 2000 km erreichen und im Irak und in Syrien erfolgreich gegen verschiedene Ziele eingesetzt wurden. Wie wir sehen können, hat sich Teheran jedoch auch intensiv mit der Entwicklung seiner Drohnenindustrie beschäftigt. Teheran setzte Drohnen in Syrien ein und gab sie an seine Verbündeten im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen weiter, wobei es seine Kentnisse auch an die Palästinenser im Gazastreifen weitergab.

Gut informierten Quellen in Iran zufolge “ist der Kauf von Drohnen durch eine Supermacht wie Russland ein wichtiges Indiz für die Qualität und die Entwicklung der iranischen Industrie, der es gelungen ist, die modernsten Drohnen wie die Shahid 129 herzustellen, die mehr als 24 Stunden lang fliegen können. Das ist es, was Russland überzeugt hat, insbesondere für den Einsatz in seinem Krieg in der Ukraine”.

