Al-Sistani detuvo la batalla de la “Zona Verde”, y Al-Sadr ha jugado todas sus cartas por ahora

Escrito por – Elijah J. Magnier:

Antes de las elecciones parlamentarias en Irak, los medios de comunicación árabes e internacionales bullían con la expectativa de que Sayyed Muqtada al-Sadr se convirtiera en el “hacedor de reyes” y que dirigiera Irak en el futuro. Tras las elecciones, Al-Sadr obtuvo los escaños parlamentarios más importantes de un partido político. Aun así, no pudo lograr una alianza que asegurara el quórum de dos tercios necesario para elegir al nuevo presidente. Moqtada no logró su objetivo y renunció tras su primer y único intento de liderar el proceso político. Sayyed Al-Sadr adoptó consecutivamente una serie de decisiones políticamente inmaduras, empezando por forzar la dimisión de sus 73 diputados hasta pedir a sus seguidores que ocuparan la calle (un juego que domina) y la mayoría de las instituciones constitucionales. A continuación, cruzó la línea e intercambió disparos con los partidarios del vicepresidente, el ex primer ministro y su archienemigo, Nuri al-Maliki, y con las fuerzas de seguridad, antes de ordenar a sus seguidores que se retiraran “inmediatamente” de la “Zona Verde”. Eso fue posible tras la intervención directa de la autoridad suprema de Nayaf, Sayyed Ali al-Sistani, que pidió a Sayyed Moqtada que pusiera fin a los absurdos combates y al derramamiento de sangre dentro de la misma secta chiíta.

Así, Moqtada perdió rápidamente todas sus cartas, con el resultado de que sigue siendo un líder menos influyente en la actual escena política nacional. Espera la oportunidad adecuada, que será el próximo octubre en el aniversario del “movimiento Tishreen“. Si se le unen los sadristas, el movimiento tiene el poder de derrocar al actual primer ministro Mustafa al-Kadhemi, al igual que derrocó a su predecesor Adel Abdel Mahdi.

Al-Sadr no podrá ir a ninguna parte ni dar ningún paso práctico en la actualidad, no porque haya perdido su popularidad, sobre todo porque sus seguidores son obedientes a la familia Sadr, sino porque ha agotado todas sus cartas en un periodo tan breve. Moqtada pasó de ser el humilde estadista que visitaba a todos los líderes de los partidos chiíes en Bagdad. Al mismo tiempo, salió victorioso de su reciente anuncio de que rechazaba a todos los demás líderes políticos chiíes y quería gobernar Iraq en solitario.

Al-Sadr permitió que sus partidarios se enzarzaran en combates callejeros desde la tarde del lunes hasta la mitad del día siguiente sin reaccionar, a pesar de los enérgicos contactos de Sayyed Ali al-Sistani durante las primeras horas de los enfrentamientos y al día siguiente. Esto confirma que el objetivo de Al-Sadr era mostrar su fuerza frente a la otra parte chiíta, que no dudó en intercambiar disparos con los manifestantes sadristas pero no se doblegó, como esperaba Al-Sadr. Esto hizo que Sayyed Moqtada diera una rueda de prensa y rechazara los enfrentamientos entre chiíes que había permitido durante veinte horas. Sin embargo, cabe señalar que los sadristas fueron los iniciadores de las manifestaciones y de la ocupación de edificios públicos sin ser los primeros en abrir fuego.Moqtada anunció que se retiraba definitivamente de la vida política -decisión que repitió en años anteriores- y que no volvería a interferir en la política. Sin embargo, recurrió a su cuenta ficticia bajo el nombre de “Muhammad Salih al-Iraqi”, afirmando ser el “ministro del líder” Muqtada al-Sadr, para descargar su ira. Al-Sadr se quitó los guantes para atacar a los líderes del “marco de coordinación” (sus grupos opositores chiítas), empezando por Faleh

