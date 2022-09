Al-Sistani ha fermato la battaglia della “Zona Verde”, e Al-Sadr ha giocato tutte le sue carte per ora

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Prima delle elezioni parlamentari in Iraq, i media arabi e internazionali si aspettavano che Sayyed Muqtada al-Sadr sarebbe diventato il “kingmaker” e che avrebbe guidato l’Iraq in futuro. Dopo le elezioni, Al-Sadr ha conquistato i seggi parlamentari più importanti di un solo partito politico. Tuttavia, non è riuscito a raggiungere un’alleanza che garantisse il quorum dei due terzi necessario per la scelta del nuovo Presidente. Moqtada non ha raggiunto il suo obiettivo e si è arreso dopo il suo primo e unico tentativo di guidare il processo politico. Sayyed Al-Sadr ha adottato in successione una serie di decisioni politicamente immature, a partire dall’imposizione delle dimissioni dei suoi 73 parlamentari fino alla richiesta ai suoi seguaci di occupare le strade (un gioco di cui è maestro) e la maggior parte delle istituzioni costituzionali. Ha poi oltrepassato il limite e ha scambiato il fuoco con i sostenitori del vicepresidente, l’ex primo ministro e suo acerrimo nemico, Nuri al-Maliki, e con le forze di sicurezza prima di ordinare ai suoi sostenitori di ritirarsi “immediatamente” dalla “Zona verde”. Ciò è stato possibile in seguito all’intervento diretto dell’autorità suprema di Najaf, Sayyed Ali al-Sistani, che ha chiesto a Sayyed Moqtada di fermare gli assurdi combattimenti e lo spargimento di sangue all’interno della stessa setta sciita.

Così, Moqtada ha perso rapidamente tutte le sue carte, con il risultato che rimane un leader meno influente nell’attuale arena politica interna. Attende l’occasione giusta, che sarà il prossimo ottobre su l’anniversario del “movimento Tishreen“. Se unito ai Sadristi, il movimento ha il potere di far cadere l’attuale Primo Ministro Mustafa al-Kadhemi, così come ha fatto cadere il suo predecessore Adel Abdel Mahdi.

Al-Sadr non sarà in grado di andare da nessuna parte o di compiere alcun passo concreto al momento, non perché abbia perso popolarità, soprattutto perché i suoi seguaci sono obbedienti alla famiglia Sadr, ma perché ha esaurito tutte le sue carte in un periodo così breve. Moqtada è passato dall’essere l’umile statista in visita a tutti i leader dei partiti sciiti di Baghdad. Allo stesso tempo, è stato vittorioso nel suo recente annuncio di rifiutare tutti gli altri leader politici sciiti e di voler governare l’Iraq da solo.

Al-Sadr ha permesso ai suoi sostenitori di ingaggiare scontri di piazza dal pomeriggio di lunedì fino alla metà del giorno successivo senza reagire, nonostante i vigorosi contatti di Sayyed Ali al-Sistani durante le prime ore degli scontri e il giorno successivo. Ciò conferma che l’obiettivo di Al-Sadr era quello di mostrare la propria forza di fronte all’altro partito sciita, che non ha esitato a scambiare il fuoco con i manifestanti sadristi ma non si è piegato, come Al-Sadr si aspettava. Questo ha spinto Sayyed Moqtada a tenere una conferenza stampa e a respingere gli scontri inter-sciiti che aveva permesso per venti ore. Tuttavia, vale la pena notare che i Sadristi sono stati i promotori delle manifestazioni e dell’occupazione degli edifici pubblici senza essere i primi ad aprire il fuoco.Moqtada ha annunciato di essersi ritirato definitivamente dalla vita politica – una decisione che aveva ripetuto negli anni precedenti – e che non avrebbe più interferito nella politica. Tuttavia, per sfogare la sua rabbia è ricorso al suo account fittizio con il nome di “Muhammad Salih al-Iraqi”, sostenendo di essere il “ministro del leader” Muqtada al-Sadr. Al-Sadr si è tolto i guanti per attaccare i leader del “quadro di coordinamento” (i gruppi sciiti suoi oppositori), a partire da Faleh

