Al-Sistani hat den Kampf um die “Grüne Zone” gestoppt, und Al-Sadr hat vorerst alle seine Karten ausgespielt

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Vor den Parlamentswahlen im Irak waren die arabischen und internationalen Medien voll von Erwartungen, dass Sayyed Muqtada al-Sadr der “Königsmacher” werden und den Irak in Zukunft führen würde. Nach den Wahlen gewann Al-Sadr die wichtigsten Parlamentssitze einer einzigen politischen Partei. Dennoch gelang es ihm nicht, ein Bündnis zu schmieden, dass das für die Wahl des neuen Präsidenten erforderliche Zweidrittelquorum erreicht hätte. Moqtada konnte sein Ziel nicht erreichen und gab nach seinem ersten und einzigen Versuch, den politischen Prozess zu leiten, auf. Sayyed Al-Sadr traf nacheinander eine Reihe politisch unausgereifter Entscheidungen, angefangen bei der Erzwingung des Rücktritts seiner 73 Abgeordneten bis hin zur Aufforderung an seine Anhänger, die Straße (ein Spiel, das er beherrscht) und die meisten verfassungsmäßigen Einrichtungen zu besetzen. Dann überschritt er eine Grenze und lieferte sich einen Schusswechsel mit den Anhängern des Vizepräsidenten, des ehemaligen Premierministers und seines Erzfeindes Nuri al-Maliki sowie mit den Sicherheitskräften, bevor er seinen Anhängern befahl, sich “unverzüglich” aus der “Grünen Zone” zurückzuziehen. Dies war möglich, nachdem die oberste Autorität in Nadschaf, Sayyed Ali al-Sistani, direkt interveniert und Sayyed Moqtada aufgefordert hatte, die absurden Kämpfe und das Blutvergießen innerhalb derselben schiitischen Sekte zu beenden.

Damit hat Moqtada schnell alle Karten auf den Tisch gelegt, so dass er in der gegenwärtigen innenpolitischen Arena eine weniger einflussreiche Führungsfigur bleibt. Er wartet auf die passende Gelegenheit, die sich im kommenden Oktober zum Jahrestag der “Tishreen-Bewegung” bieten wird. Wenn sich die Sadristen dieser Bewegung anschließen, hat sie die Macht, den derzeitigen Premierminister Mustafa al-Kadhemi zu stürzen, so wie sie auch seinen Vorgänger Adel Abdel Mahdi zu Fall gebracht hat.

Al-Sadr ist derzeit nicht in der Lage, irgendetwas zu unternehmen, und zwar nicht, weil er seine Popularität verloren hat, zumal seine Anhänger der Sadr-Familie gehorsam sind, sondern weil er innerhalb eines so kurzen Zeitraums alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Moqtada wurde vom bescheidenen Staatsmann zum Gesprächspartner aller Führer der schiitischen Parteien in Bagdad. Gleichzeitig verkündete er kürzlich siegreich, dass er alle anderen schiitischen politischen Führer ablehne und den Irak allein regieren wolle. Gleichzeitig verkündete er kürzlich siegreich, dass er alle anderen schiitischen politischen Führer ablehne und den Irak allein regieren wolle.

Al-Sadr ließ es zu, dass sich seine Anhänger von Montagnachmittag bis zur Mitte des folgenden Tages Straßenkämpfe lieferten, ohne zu reagieren, obwohl Sayyed Ali al-Sistani in den ersten Stunden der Zusammenstöße und am nächsten Tag energisch darauf einging. Dies bestätigt, dass es Al-Sadr darum ging, seine Stärke gegenüber der anderen schiitischen Partei zu zeigen, die nicht zögerte, das Feuer mit den sadistischen Demonstranten auszutauschen, sich aber nicht beugte, wie Al-Sadr erwartet hatte. Dies veranlasste Sayyed Moqtada dazu, eine Pressekonferenz abzuhalten und die Kämpfe zwischen den Schiiten, die er zwanzig Stunden lang zugelassen hatte, zurückzuweisen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Sadristen die Initiatoren der Demonstrationen und der Besetzung öffentlicher Gebäude waren, ohne als erste das Feuer zu eröffnen.Moqtada kündigte an, dass er sich endgültig aus dem politischen Leben zurückziehen – eine Entscheidung, die er in den vergangenen Jahren wiederholt hatte – und sich nicht mehr in die Politik einmischen werde. Um seinem Ärger Luft zu machen, wandte er sich jedoch an sein fiktives Konto unter dem Namen “Muhammad Salih al-Iraqi” und behauptete, der “Minister des Führers” Muqtada al-Sadr zu sein. Al-Sadr zog die Samthandschuhe aus, um die Führer des “Koordinationsrahmens” (seiner schiitischen Gegnergruppen) anzugreifen, angefangen bei Faleh

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...