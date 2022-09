Al-Sistani deteve a batalha da “Zona Verde”, e Al-Sadr jogou todas as suas cartas por enquanto

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Antes das eleições parlamentares no Iraque, os meios de comunicação árabes e internacionais estavam animados com a expectativa de que Sayyed Muqtada al-Sadr se tornasse o “fazedor de reis” e que lideraria o Iraque no futuro. Após as eleições, Al-Sadr ganhou as cadeiras parlamentares mais significativas de um único partido político. Ainda assim, ele não conseguiu alcançar uma aliança que garantisse os dois terços de quorum necessários para a seleção do novo presidente. Moqtada não conseguiu atingir seu objetivo e desistiu depois de sua primeira e única tentativa de liderar o processo político. Sayyed Al-Sadr adotou consecutivamente uma série de decisões politicamente imaturas, começando por forçar a renúncia de seus 73 deputados a pedir a seus seguidores que ocupassem as ruas (um jogo que ele domina) e a maioria das instituições constitucionais. Ele então cruzou a linha e trocou o fogo com os partidários do Vice-Presidente, o ex-Primeiro Ministro e seu arqui-inimigo, Nuri al-Maliki, e com as forças de segurança antes de ordenar que seus partidários se retirassem “imediatamente” da “Zona Verde”. Isso foi possível após a intervenção direta da autoridade suprema em Najaf, Sayyed Ali al-Sistani, que pediu a Sayyed Moqtada que parasse com os absurdos combates e derramamento de sangue dentro da própria seita xiita.

Assim, Moqtada rapidamente perdeu todas as suas cartas, com o resultado de que continua sendo um líder menos influente na atual arena política interna. Ele aguarda a oportunidade apropriada, que será em outubro próximo, no aniversário do “movimento Tishreen”. Se unido pelos Sadristas, o movimento tem o poder de derrubar o atual Primeiro Ministro Mustafa al-Kadhemi, mesmo que derrubando seu predecessor Adel Abdel Mahdi.

Al-Sadr não poderá ir a lugar algum ou dar qualquer passo prático no momento, não porque ele perdeu sua popularidade, especialmente porque seus seguidores são obedientes à família Sadr, mas porque ele esgotou todas as suas cartas dentro de um período tão breve. Moqtada deixou de ser o humilde estadista que visitava todos os líderes dos partidos xiitas em Bagdá. Ao mesmo tempo, ele foi vitorioso em seu recente anúncio de que rejeitava todos os outros líderes políticos xiitas e queria governar o Iraque sozinho.

Al-Sadr permitiu que seus apoiadores se engajassem em lutas de rua de segunda-feira à tarde até o meio do dia seguinte sem reagir, apesar do contato vigoroso de Sayyed Ali al-Sistani durante as primeiras horas dos confrontos e no dia seguinte. Isto confirma que o objetivo de Al-Sadr era mostrar sua força diante do outro partido xiita, que não hesitou em trocar fogo com os manifestantes sadristas, mas não se curvou, como Al-Sadr esperava. Isto levou Sayyed Moqtada a realizar uma coletiva de imprensa e a rejeitar a luta entre os xiitas que ele mesmo havia permitido durante vinte horas. Entretanto, vale notar que os Sadristas foram os iniciadores das manifestações e da ocupação de edifícios públicos sem serem os primeiros a abrir fogo.

Moqtada anunciou que se aposentou definitivamente da vida política – uma decisão que repetiu em anos anteriores – e que não interferiria mais na política. Entretanto, ele recorreu ao seu relato fictício sob o nome “Muhammad Salih al-Iraqi”, afirmando ser o “ministro do líder” Muqtada al-Sadr, para descarregar sua raiva. Al-Sadr tirou as luvas para atacar os líderes da “estrutura de coordenação” (seus grupos opositores xiitas), começando com Faleh

