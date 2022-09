Die Verschiebung der Seegrenze und der Krieg zwischen Libanon und Israel

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der amerikanische Gesandte Amos Hochstein ist nach einem mehrstündigen Besuch im Libanon abgereist, bei dem er mit Präsident Michel Aoun, Parlamentspräsident Nabih Berri und der geschäftsführenden Regierung Najib Mikati zusammentraf. Hochstein verließ sich auf die libanesischen Beamten, um die nötige Zeit zu gewinnen, nicht für den Abschluss des Abkommens und die Festlegung der Seegrenzen, sondern um genügend Zeit für die Bildung der neuen israelischen Regierung nach den Wahlen im November zu gewinnen. Die USA und die derzeitige israelische Regierung versuchen, dem israelischen Oppositionsführer, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, keinen Vorteil gegenüber der Regierung von Yair Lapid zu verschaffen. Die Entscheidung der Regierung Lapid, der Hisbollah in einem Krieg entgegenzutreten oder sich ihren Bedingungen zu unterwerfen, hätte Auswirkungen auf die bevorstehenden israelischen Wahlen. Nichtsdestotrotz bieten die libanesischen Beamten der Hisbollah eine Entschädigung an, indem sie das iranische Geschenk in Form eines kostenlosen Tankwagens für die schwere libanesische Stromknappheit annehmen und so die Möglichkeit eines Krieges vorübergehend bis zum nächsten November aufschieben.

Die Regierung von Premierminister Mikati ist geneigt, das iranische Geschenk anzunehmen, um dem Ministerium für Elektrizität des Libanon den Brennstoff zu liefern, den es benötigt, um die Versorgungszeiten von einer auf acht oder zehn Stunden täglich zu erhöhen. Mit der Anerkennung des iranischen Geschenks geht Mikati auf die aktuelle Krise ein, um einen Teil der Dunkelheit zu vertreiben, in der der Libanon versinkt. Hochstein hatte zuvor bei seinem Treffen mit dem libanesischen Energieminister Walid Fayyad in Anwesenheit der US-Botschafterin in Beirut, Dorothy Shea, die Ablehnung der USA gegenüber dem iranischen Geschenk zum Ausdruck gebracht. Hochstein drückte sein Missfallen über die Annahme des iranischen Geschenks aus und sagte, dass die Entscheidung “bei der Regierung und nicht beim Energieministerium liegt”.

Diese scheinbar offensichtliche Einmischung in libanesische Entscheidungen ist nicht neu, vor allem, weil Washington dem Libanon in seiner gegenwärtigen schweren Notlage nicht hilft und gleichzeitig nicht zulässt, dass er Hilfe und Geschenke von Ländern wie dem Iran, Russland und China erhält. Die USA haben versprochen, ägyptisches Gas durch Syrien zu transportieren, um die Stromversorgungsengpässe im Libanon zu lindern, sind dieser Zusage aber seit einem Jahr nicht mehr nachgekommen und behaupten, die Verzögerung sei auf die zögerliche Finanzierung durch die Weltbank zurückzuführen.

Die Regierung Mikati ist der Ansicht, dass die Entscheidung, das vom Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, im Namen des Iran angekündigte Geschenk anzunehmen, die Amerikaner verärgern wird. Mikati befindet sich jedoch in einer echten Zwickmühle, denn der Iran hat keine Banküberweisungen beantragt, die den US-Sanktionen unterliegen, und auch keinen Vorgang, der den Libanon Sanktionen aussetzt. Darüber hinaus glauben Beamte im Libanon, dass die Annahme dieses Geschenks ein vorübergehendes Mittel ist, um die Hisbollah zu beruhigen und sie für die nächsten zwei Monate von ihrem Entschluss abzuhalten, in den Krieg zu ziehen, wenn die Seegrenze zu Israel nicht demarkiert wird. Schließlich wagen es Premierminister Mikati und viele andere libanesische Beamte, die Milliarden von Dollar in westlichen Banken besitzen, nicht, die USA herauszufordern, selbst wenn diese kontraproduktive Maßnahmen gegen die libanesischen Interessen ergreifen, da sie befürchten, dass ihr Vermögen beschlagnahmt wird.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...