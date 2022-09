La guerra Russo-Statunitense a uno stadio più pericoloso: Cosa significa il richiamo delle forze di riserva?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

A seguito del referendum sulla loro annessione alla Russia, la provincia di Donbas e le due città sul fiume Dnipro, Zaporizhzhia (sede del più importante reattore nucleare d’Europa) e Kherson, adiacente alla penisola di Crimea, sono diventate territori russi. Pertanto, qualsiasi attacco ucraino a queste province e città sarà considerato un attacco diretto alla Russia. Mosca sta inviando al mondo il messaggio che difenderà i suoi territori con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari tattiche e convenzionali, se e quando sarà necessario. Questo annuncio coincide con un forte discorso del Presidente russo Vladimir Putin, in cui ha annunciato la mobilitazione parziale per aggiungere 300.000 uomini al campo di battaglia, per dimostrare la sua determinazione a confrontarsi con gli Stati Uniti e, con essi, con l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) sul territorio ucraino, Europa compresa. Questa decisione accelererà la fine della guerra?

La risposta è certamente no! Questo è solo l’inizio del confronto tra Russia e Occidente, per il quale si prevede un ritmo molto più complesso e feroce. Non è più da escludere la possibilità che la guerra si allarghi ai Paesi vicini. L’annuncio dei leader occidentali di continuare a fornire hardware militare e sfidare la Russia non farà che aumentare la determinazione di Mosca a continuare la guerra. Indubbiamente, la Russia ha dovuto annunciare l’accelerazione della produzione dell’industria militare di missili e attrezzature militari necessarie per la guerra e il coinvolgimento di nuove forze russe nella battaglia ucraina. Le perdite di Mosca sul campo di battaglia e le migliaia di chilometri nella regione settentrionale di Kharkiv hanno anche aumentato la voglia dell’Occidente di continuare a confrontarsi con la Russia e di aumentare il sostegno militare.

Il presidente russo ha chiesto la mobilitazione parziale di forze aggiuntive che avevano precedentemente prestato servizio nelle forze armate. Non c’erano abbastanza forze statiche per difendere le conquiste russe nei territori ucraini. Combattere con 150.000-200.000 uomini su 125.000 kmq su una linea del fronte che raggiunge gli 800-1.000 km è praticamente impossibile. La scienza della guerra conferma che il rapporto delle forze d’attacco dovrebbe essere almeno tre volte più numeroso delle truppe di difesa. A seguito della mobilitazione aggiuntiva e quando le nuove forze si uniranno al campo di battaglia, il numero delle forze d’attacco russe diventerà paragonabile a quello dei soldati ucraini con le sue forze di riserva (500.000 uomini). Pertanto, il numero di truppe russe potrebbe aumentare più di quanto annunciato oggi in futuro, poiché si prevede che la guerra durerà a lungo. Un totale di 500.000 forze russe resta comunque esiguo se il presidente russo vuole accelerare il ritmo della guerra e concluderla rapidamente.

Oltre il 20% delle forze di punta russe sono state rimosse dal campo di battaglia. Pertanto, come annunciato dalla leadership russa, il comando militare deve compensare la perdita aggiungendo nuove forze per rafforzare la forza d’attacco.Un altro punto critico è il tempo necessario per inserire queste nuove forze nel combattimento. Di solito, gli eserciti (ad eccezione di Israele) non sottopongono le forze in disarmo a un regolare addestramento annuale. Non li preparano regolarmente per l’integrazione nelle unità specializzate in cui i pensionati o i decommissionati devono

