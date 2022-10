Waarom zal elke maritieme regeling tussen Libanon en Israël fragiel zijn?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Er zijn Israëlische en Libanese verklaringen in overvloed geweest over de mogelijkheid van een op handen zijnde ondertekening van een maritiem akkoord tussen Libanon en Israël voor de vastlegging van de grens na de bemiddeling van de VS. De herleving van de mogelijke maritieme overeenkomst was alleen mogelijk na het dreigement van Hezbollah, bij monde van zijn secretaris-generaal Sayyed Hassan Nasrallah, om de vergelijking van “demarcatie in ruil voor de Israëlische boringen” op te leggen. Zoals aangeboden door Sayyed Nasrallah was het alternatief “oorlog als Israël gaat boren zonder demarcatie.” De vraag blijft echter: zal Israël onder bedreiging van Hezbollah een overeenkomst met Libanon durven ondertekenen? Zal een nieuwe Israëlische regering, onder oppositieleider Benjamin Netanyahu, die naar verwachting de komende Knessetverkiezingen zal winnen, een overeenkomst erkennen die door de vertrekkende regering van Yair Lapid is ondertekend?

