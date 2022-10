Das Interesse der OPEC+, nicht des Westens, steht an erster Stelle: Reduzierung der Ölproduktion für ein Jahr.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die Entscheidung der 23 OPEC+-Mitglieder, die Energieproduktion ab November für ein Jahr um zwei Millionen Barrel pro Tag (das entspricht 2 % der weltweiten Energieproduktion) zu senken, ist für den Westen und Russland von großer Bedeutung. Diese Entscheidung wurde nicht getroffen, um Moskau zu unterstützen oder um die USA herauszufordern und ihre Feindseligkeit ihnen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Sie beruht vielmehr auf einer wohlüberlegten Entscheidung, bei der die Interessen der erdölproduzierenden Länder an erster Stelle stehen, und auf der Notwendigkeit, den bisherigen Überschuss von dreieinhalb Millionen Barrel abzubauen, eine Menge, die die Welt nicht mehr dringend benötigt. Angenommen, die COVID-19-Epidemie breitet sich in China aus. In diesem Fall könnten die Machthaber das Land schließen, und der Erdölverbrauch würde zweifellos zurückgehen, was den Erdölpreis senken und folglich den Interessen der OPEC+-Länder schaden würde.

Im Jahr 2016 wurde die OPEC+ gegründet, indem 10 neue Mitglieder zu den ursprünglichen 13 Ölproduzentenländern hinzukamen, um die Preise durch eine Verringerung des Angebots bei sinkender Nachfrage stabil zu halten. Saudi-Arabien und Russland produzieren jeweils 10 der 42 Millionen Barrel Öl pro Tag der Gesamtproduktion der OPEC+. Im Jahr 2020 drosselte die OPEC+ ihre Ölproduktion um 10 Millionen Barrel pro Tag, um den Preisverfall anzukurbeln, der durch den Mangel an Käufern während der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine und der überwältigenden Angst auf dem internationalen Markt vor einer möglichen Verknappung des russischen Öls stieg der Preis auf 122 $ pro Barrel, um kurz vor der Entscheidung, die Produktion in dieser Woche zu kürzen, unter 89 $ zu fallen.

