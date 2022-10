Het OPEC+ belang, niet dat van het westen, staat voorop: een jaar lang vermindering van de olieproductie.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het besluit van de 23 OPEC+ leden om vanaf november gedurende een jaar de olieproductie met twee miljoen vaten per dag te verminderen (gelijk aan 2% van de wereldwijde energieproductie) is van grote betekenis voor het westen en Rusland. Dit besluit is niet genomen om Moskou te steunen of om de VS uit te dagen en vijandig te stemmen. In plaats daarvan komt het voort uit een weloverwogen keuze die de belangen van de olieproducerende landen voorop stelt en een noodzaak om het eerdere overschot, dat drie en een half miljoen vaten bedroeg, terug te dringen, een hoeveelheid die de wereld niet meer dringend nodig heeft. Stel inderdaad dat de COVID-19 epidemie zich in China verspreidt. In dat geval zouden de leiders het land kunnen sluiten, en zou het olieverbruik ongetwijfeld dalen, waardoor de olieprijs zou dalen en bijgevolg de belangen van de OPEC+-landen zouden worden geschaad.

In 2016 werd OPEC+ opgericht door 10 nieuwe leden aan de oorspronkelijke 13 olieproducerende landen toe te voegen om de prijzen stabiel te houden door het aanbod te verlagen als de vraag afneemt. Saoedi-Arabië en Rusland produceren elk 10 van de 42 miljoen vaten olie per dag van de totale OPEC+ productie. In 2020 verlaagde OPEC+ haar olieproductie met 10 miljoen vaten per dag om de crashende prijzen op te krikken door gebrek aan afnemers toen de wereld werd getroffen door de COVID-19 pandemie. Bij het begin van de oorlog in Oekraïne en de overweldigende angst die de internationale markt trof voor een mogelijk tekort aan Russische olie, steeg de prijs tot 122 dollar per vat om vlak voor het besluit om de productie deze week te verlagen, onder de 89 dollar te vallen.

