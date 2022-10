“La Guarida de los Leones” sacude a Israel

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

La apuesta de Israel, así como de muchos países árabes, es que las nuevas generaciones palestinas se olviden del territorio de sus antepasados y no reclamen la tierra. Israel ha seguido privando al pueblo palestino de sus derechos humanos más básicos, con el apoyo de la comunidad occidental. Esto ha contribuido enormemente al nacimiento de la nueva organización de Cisjordania, Nablus y Jenin, llamada “La Guarida de los Leones”, que se ha convertido en un grupo esencial en la ecuación de la resistencia.

La “Guarida de los Leones” recluta voluntarios para atacar a los soldados y colonos israelíes ocupantes. Aparece como organizada, autogestionada y dotada de armamento avanzado. Goza de un amplio apoyo popular, glorificando a todos los grupos de resistencia y a sus líderes sin discriminación. La “Guarida de los Leones” elogió a Yasser Arafat, Ahmed Yassin, Abu Ali Mustafa, Fathi al-Shaqaqi y a todos los líderes mártires de la causa palestina contra los ocupantes. Esto indica la coincidencia de todos los líderes de diferentes ámbitos de la vida para liberar a Palestina, lo que encaja con el objetivo de “Lions’ Den” que está anunciando.

El paso más significativo dado por la “Guarida de los Leones” fue invitar a los servicios de seguridad palestinos de Cisjordania a unirse a sus filas y a su causa o a dejar de cooperar con Israel en materia de seguridad. Los muchos años de colaboración entre la Autoridad Palestina e Israel han llevado a la detención de docenas de combatientes de la resistencia o han revelado su exposición a la inteligencia israelí. Recientemente se produjo un enfrentamiento entre la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas y la “Guarida de los Leones” tras la detención de combatientes de la resistencia buscados por Israel, como Musab Shtayyeh y miembros de las Brigadas Al-Qassam (Hamás). Por eso es esencial que todos los grupos de la resistencia palestina garanticen el fin de cualquier forma de colaboración con Israel.

Los militantes de la “Guarida de los Leones” van vestidos de negro y llevan un material rojo que cubre el cañón del arma, indicando que las balas no se dispararán en vano sino para matar a los ocupantes. Su lema es apoyar una revolución colectiva para restaurar los derechos, luchar y eliminar el régimen racista del apartheid y acabar con la opresión y la ocupación, apoyando el deseo de todos los pueblos palestinos sin excepción.

El grupo goza de un amplio apoyo popular, como demostró la asistencia de miles de personas al servicio conmemorativo de uno de los elementos que fue martirizado mientras luchaba contra los israelíes.

La “Guarida de los Leones” estableció una unidad espiritual y moral que no se había visto durante mucho tiempo en los territorios palestinos, divididos durante años. Este nuevo fenómeno surgió tras la batalla de la “Espada de Jerusalén” de Hams y la batalla de la “Unidad de todos los frentes” dirigida por la “Yihad Islámica”. Los palestinos están más convencidos que nunca de que es posible desafiar a Israel, a pesar de su importante aparato militar: se puede poner en peligro la seguridad de los israelíes en toda Palestina.

“La Guarida de los Leones” presentó su programa: “seguir los pasos de los mártires, no abandonar la lucha armada, aplastar a los agentes de Israel, no desperdiciar balas disparando al aire durante cualquier ceremonia, sino dirigir las armas hacia los israelíes. Todos los palestinos son hermanos, incluidos los miembros de los servicios de seguridad”.

Los servicios de seguridad israelíes parecen incapaces de enfrentarse a este grupo, que presenta un nuevo concepto, no opera bajo una bandera específica, pertenece a una generación joven dispuesta a luchar y no mendiga dinero ni beneficios políticos. El grupo dijo que está luchando contra “un enemigo que sólo entiende el lenguaje de la fuerza y la disuasión y que sobresale en el engaño”. El grupo considera que Israel ha eludido todos los acuerdos y negociaciones anteriores con los palestinos y quiere realmente expulsar a todos los palestinos del país.

Israel está tratando de eliminar a todos los fundadores y miembros de “La Guarida de los Leones” por temor a que este fenómeno se extienda y se transforme en un modelo a imitar en otras ciudades. Para Israel, la situación más crítica es la propagación de los combatientes de la resistencia en Cisjordania, que representa el reto de seguridad más peligroso desde la Intifada de 2005″, dijo el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Gadi Eisenkot.

Fuentes privadas dijeron que “Israel ha retirado seis batallones de la frontera con Líbano debido a la crítica situación en Cisjordania y a su preocupación de que la situación pueda salirse de control.”

No cabe duda de que está surgiendo un nuevo movimiento en Palestina que inspira a los palestinos de todo el mundo. De hecho, el hashtag “Todos somos la Guarida del León” ha dominado las redes sociales , lo que demuestra que el grupo se ha ganado los corazones y las mentes de la gente. Parece representar la fuerza motriz de la creciente juventud palestina, que aterroriza al ejército más poderoso de Oriente Medio y lo amenaza con su ideología de rechazo a toda forma de ocupación. El verdadero mensaje de la “Guarida de los Leones” es sencillo: no hay vuelta atrás en la lucha armada, no hay retroceso. Israel se enfrenta a una nueva era inusual.