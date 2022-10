La “Tana dei Leoni” scuote Israele

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La Siria ha accettato il ritorno del movimento “Hamas” dopo oltre dieci anni di boicottaggio a causa del sostegno del gruppo palestinese al cambio di regime a Damasco e dell’appartenenza di molti militanti ai gruppi takfiri. Tuttavia, il ritorno di Hamas tra i membri più importanti dell'”Asse della Resistenza” indica la sua volontà di lasciarsi alle spalle tutte le differenze e di lavorare per l’unificazione dei gruppi palestinesi nella loro legittima lotta per avere un proprio Stato. L’unificazione Siria-Hamas è stata possibile solo grazie alla mediazione iraniana e al ruolo personale del segretario generale di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, che ha incontrato il presidente Bashar al-Assad a questo scopo e per altre questioni che interessano entrambe le parti. Ma questo non è stato l’unico tentativo di unificare i palestinesi: L’Algeria ha organizzato una riunione per tutti i gruppi palestinesi e ha raggiunto un accordo per lasciarsi alle spalle le differenze interne e prepararsi a nuove elezioni tra un anno.

Questi passi di unificazione hanno coinciso anche con la nascita di un nuovo movimento in Palestina. “Areen al Usud” (la Tana del Leone) ha gettato le basi per una nuova generazione di giovani palestinesi che sta dando una buona lezione alla vecchia generazione su come la libertà e l’unità dei palestinesi vengano prima di ogni obiettivo personale o organizzativo. I nuovi sviluppi in Palestina, Algeria e Siria sono naturalmente fonte di preoccupazione per i Paesi del Golfo che si sono normalizzati con Israele. Gli arabi stanno ricevendo un messaggio diretto dalla Palestina: i palestinesi hanno il diritto di vivere con dignità e di determinare il proprio futuro. La lotta armata prenderà il sopravvento sull’accordo di Oslo del 1990, anche se è già stato seppellito.

Qualche anno fa, in un incontro privato, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ha sottolineato che “la Cisgiordania deve essere armata, e le armi devono essere consegnate, e le competenze devono essere condivise e trasferite con tutti i metodi disponibili”. Le parole di Sayyed Khamenei sono legge in Iran, soprattutto per il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane – Brigata Quds, responsabile del sostegno a tutti i popoli oppressi, in particolare ai palestinesi.

All’inizio di quest’anno, Israele ha bombardato i siti di comando e controllo iraniani presso l’aeroporto militare siriano T4, uccidendo tre ufficiali iraniani che controllavano i droni avanzati. Secondo fonti private, i droni iraniani trasportavano regolarmente attrezzature militari in Palestina. Sono atterrati ripetutamente in diverse aree finché Israele non è riuscito a scoprire i loro viaggi e ha deciso di attaccare la fonte di lancio in Siria.

La scommessa di Israele, così come di molti Paesi arabi, è che le nuove generazioni palestinesi dimentichino il territorio dei loro antenati e non rivendichino la terra. Israele ha continuato a privare il popolo palestinese dei suoi diritti umani più elementari, con il sostegno della comunità occidentale. Questo ha contribuito enormemente alla nascita della nuova organizzazione della Cisgiordania, di Nablus e Jenin, chiamata "La tana dei leoni", che è diventata un gruppo essenziale nell'equazione della resistenza. La "Tana dei Leoni" recluta volontari per attaccare i soldati e i coloni israeliani occupanti. È apparsa organizzata, autogestita e dotata di armamenti avanzati. Gode di un ampio sostegno popolare, esaltando tutti i gruppi di resistenza e i loro leader senza alcuna discriminazione. La “Tana dei Leoni” ha elogiato Yasser Arafat, Ahmed Yassin, Abu Ali Mustafa, Fathi al-Shaqaqi e tutti i leader martiri della causa palestinese contro gli occupanti. Questo indica il terreno comune di tutti i leader di diverse estrazioni sociali per la liberazione della Palestina, che si adatta all’obiettivo che la “Tana dei Lions” sta pubblicizzando. Il passo più significativo compiuto dalla “Tana dei Leoni” è stato quello di invitare i servizi di sicurezza palestinesi in Cisgiordania a unirsi ai suoi ranghi e alla sua causa o a cessare qualsiasi cooperazione con Israele in materia di sicurezza. I molti anni di collaborazione tra Autorità israelo-palestinese hanno portato all’arresto di decine di combattenti della resistenza o hanno rivelato la loro esposizione all’intelligence israeliana. Un recente scontro si è verificato tra l’Autorità palestinese di Mahmoud Abbas e la “Tana dei Leoni” in seguito all’arresto di combattenti della resistenza ricercati da Israele, come Musab Shtayyeh e membri delle Brigate Al-Qassam (Hamas). Per questo motivo è essenziale che tutti i gruppi di resistenza palestinesi garantiscano la fine di qualsiasi forma di collaborazione con Israele. I militanti della “Tana dei Leoni” sono vestiti di nero e portano un materiale rosso che copre la canna del fucile, a indicare che i proiettili non saranno sparati invano se non per uccidere gli occupanti. Il loro slogan è quello di sostenere una rivoluzione collettiva per ripristinare i diritti, combattere ed eliminare il regime razzista di apartheid e porre fine all’oppressione e all’occupazione, sostenendo il desiderio di tutti i popoli palestinesi senza eccezioni. Il gruppo gode di un ampio sostegno popolare, come dimostra la partecipazione di migliaia di persone alla cerimonia di commemorazione di uno degli elementi martirizzati durante la lotta contro gli israeliani. La “Tana dei Leoni” ha stabilito un’unità spirituale e morale che non si vedeva da tempo nei territori palestinesi, divisi da anni. Questo nuovo fenomeno è emerso dopo la battaglia di Hams della “Spada di Gerusalemme” e la battaglia dell'”Unità di tutti i fronti” condotta dalla “Jihad islamica”. I palestinesi sono più che mai convinti che sia possibile sfidare Israele, nonostante il suo consistente apparato militare: la sicurezza degli israeliani può essere messa in pericolo in tutta la Palestina. “La Tana dei Leoni” ha presentato il suo programma: “seguire le orme dei martiri, non rinunciare alla lotta armata, schiacciare gli agenti di Israele, non sprecare proiettili sparando in aria durante qualsiasi cerimonia ma dirigere le armi verso gli israeliani. Tutti i palestinesi sono fratelli, compresi i membri dei servizi di sicurezza”. I servizi di sicurezza israeliani sembrano incapaci di affrontare questo gruppo, che presenta un concetto nuovo, non opera sotto una bandiera specifica, appartiene a una giovane generazione pronta a combattere e non mendica denaro o guadagni politici. Il gruppo ha detto che sta combattendo “un nemico che capisce solo il linguaggio della forza e della deterrenza e che eccelle nell’inganno”. Il gruppo ritiene che Israele abbia eluso tutti i precedenti accordi e negoziati con i palestinesi e che voglia davvero espellere tutti i palestinesi dal Paese. Israele sta cercando di eliminare tutti i fondatori e i membri di “The Lions’ Den” per paura che il fenomeno si diffonda e si trasformi in un modello da emulare in altre città. Per Israele, la situazione più critica è la diffusione dei combattenti della resistenza in Cisgiordania, che rappresenta la sfida più pericolosa per la sicurezza dall’Intifada del 2005″, ha dichiarato l’ex capo di stato maggiore dell’IDF Gadi Eisenkot. Fonti private hanno dichiarato che “Israele ha ritirato sei battaglioni dal confine con il Libano a causa della situazione critica in Cisgiordania e della preoccupazione che la situazione possa andare fuori controllo”. C’è senza dubbio un nuovo movimento che sta sorgendo in Palestina e che ispira i palestinesi di tutto il mondo. Infatti, l’hashtag “Siamo tutti la Tana del Leone” ha dominato i social network , dimostrando che il gruppo ha conquistato i cuori e le menti della gente. Sembra rappresentare la forza trainante della nascente gioventù palestinese, che terrorizza il più potente esercito del Medio Oriente e lo minaccia con la sua ideologia di rifiuto di ogni forma di occupazione. Il vero messaggio della "Tana dei Leoni" è semplice: non si torna indietro dalla lotta armata, non si indietreggia. Israele sta affrontando una nuova era insolita.

