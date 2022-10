Ein Wettlauf mit der Zeit: Wird Putin gewinnen oder werden die Europäer zuerst gegen die Inflation aufstehen?

Subscribe to get access

Biden zufolge hat die beispiellose militärische und geheimdienstliche Unterstützung des Westens für die Ukraine nichts mit der Verteidigung eines Landes zu tun, das von Europa seit langem beschuldigt wird, eines der korruptesten Länder im internationalen System zu sein. Der von den USA – mit Hilfe Europas – inszenierte westliche Putsch gegen den gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 während der “Maidan-Revolution” löste die russische Besetzung der Krim aus. Der Westen bereitete sich darauf vor, Russland früher oder später zu konfrontieren, und begann 2015 auf Anweisung von Präsident Barack Obama mit dem Aufbau einer robusten, kampffähigen ukrainischen Armee.

Dies zeigt, dass der Westen sich darüber im Klaren war, dass Moskau die nationale Sicherheit nicht gefährden würde. Die Einschätzung der USA deutete darauf hin, dass die russische Armee nicht über die militärischen Fähigkeiten verfüge, um in einem klassischen Krieg gegen alle NATO-Länder bestehen zu können, es sei denn, Präsident Putin würde die übliche sowjetische Militärtaktik anwenden, den Boden zu verbrennen, bevor er seine Armee einsetzt. Der russische Präsident vernachlässigte diesen sowjetischen Stil, da er davon ausging, dass die Ukraine keinen Widerstand leisten und sich für diplomatische Verhandlungen entscheiden würde, indem sie ihre Neutralität erklärte und den Beschuss des Donbass beendete, der etwa 13.000 bis 14.000russischsprachige Ukrainer das Leben kostete.

Daher lohnte es sich für die USA, zu versuchen, Russland unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass Putin sich nicht auf einen heftigen Kampf einlassen würde. Der Westen glaubte, dass seine großzügige militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine die Armee im Kampf gegen Russland bestärken würde, solange die ukrainische Führung bereit war, ihr Land zu opfern. Dazu gehörte auch der Anreiz, dass der Westen mit Hilfe des Einflusses der USA versprach, die Ukraine unter den westlichen Flügeln zu schützen, so dass Kiew Teil der 27 EU-Staaten sein würde.

Der Westen konnte nicht vorhersehen, wie Russland auf die Kürzung seiner Energielieferungen, einer der wichtigsten Einnahmequellen, reagieren würde, und dass zwei Drittel der Welt Washington bei seinen Sanktionen gegen Moskau nicht entgegenkommen würden. Die westlichen Länder glaubten, dass Russland die Öllieferungen, die beträchtliche Einnahmen bringen und weitgehend zu den gesamten russischen Exporten im Wert von rund 490 Milliarden Dollar pro Jahr beitragen, nicht kürzen werde. Der derzeitige Konflikt dreht sich darum, ob die USA Russland besiegen können, damit die Welt Zeuge ihrer unbegrenzten Macht wird und jede künftige Herausforderung ihrer Personifizierung und Dominanz so verhindert werde.

Dieser Stellvertreterkrieg wird für Präsident Biden, der die Absichten der Republikaner kennt, die Unterstützung für die Ukraine zu reduzieren, immer unangenehmer. Das bedeutet, dass die US-Regierung zwei Jahre Zeit hat, um den Krieg in der Ukraine zu gewinnen oder sich mit Russland zu einigen und die vollendeten Tatsachen zu akzeptieren, wenn Moskau seine Position hält und die Kontrolle über die kürzlich annektierten Provinzen und Städte behält.

Sollte die Regierung Biden jedoch den Krieg gewinnen, ist der Sturz von Präsident Wladimir Putin nach der Niederlage Russlands sehr wahrscheinlich. Dies würde zu seinem Rückzug aus der internationalen Arena führen. Dies würde voraussetzen, dass auf dem Weg dorthin noch mehr Waffen nach Kiew geschickt werden, dass NATO-Truppen zur Unterstützung der ukrainischen Fronten auf das Schlachtfeld gebracht werden und dass der Westen weiterhin Dutzende von Millionen Ukrainern finanziell unterstützt.

Militärexperten gehen davon aus, dass Präsident Putin sich aus der Schlacht heraushalten wollte, nachdem er ein Referendum über den Anschluss von Donbas, Cherson und Saporosh an Russland angekündigt hatte. Der Erfolg der ukrainischen Streitkräfte im Norden von Charkiw und der anschließende Angriff im Süden von Cherson – bei dem Versuch, die Straße zwischen den von Russland geschützten Provinzen und der Insel Krim abzuschneiden – verhinderte jedoch, dass Russland seine Siege genießen und den Krieg beenden konnte.

Militärexperten sind der Ansicht, dass die Leistung der russischen Armee in den ersten drei Monaten des Krieges zu der Schlussfolgerung führte, dass die militärische Führung der NATO die ukrainische Armee von einer defensiven in eine offensive Position bringen könnte. Die Länge der Front (1000 km) und die geringe Zahl der russischen Angreifer ermöglichten es den ukrainischen Streitkräften, vorzurücken und taktische Siege zu erringen, die die europäischen Länder ermutigten, der Ukraine so lange wie möglich Ausrüstung und militärische Unterstützung zukommen zu lassen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Russland mit rund 40 Ländern konfrontiert ist, darunter die USA, die die Ukraine mit Waffen, Ausbildung, Geheimdienstinformationen und militärischer Planung von der Militärbasis Ramstein in Deutschland aus versorgen. Es scheint, dass die neue russische Militärführung ihre Taktik ändert, um die eroberten Gebiete zu verteidigen und den Boden zu halten, um den Angreifern mehr Verluste zuzufügen und die westlichen Ressourcen zu erschöpfen. Der Kreml wartet auf weitere rekrutierte Kräfte, die sich der Verteidigungslinie anschließen und sich gegen die neunte Welle der ukrainischen Mobilisierung stellen.

Angenommen, der Kampf verschärft sich in den kommenden Wintermonaten: In diesem Fall könnte Europa aufgrund der steigenden Kosten fuer den Erhalt des Lebensstandards und der hohen Inflation mit einer stark destabilisierten Wirtschaft und Industrie konfrontiert werden, die einen Kontinent auf der Suche nach Energiequellen trifft. Die USA strebten eine kollektive Sanktion des Westens gegen Russland an, sahen aber weder die Anfälligkeit der europäischen Wirtschaft noch deren Verwundbarkeit voraus.

Die Europäische Kommission besteht – wenn auch vergeblich – darauf, Regeln für die Aufteilung des Gases zwischen den Mitgliedstaaten und eine Deckelung des Energiepreises festzulegen. Russland hat mehr als vierzig Prozent der ukrainischen Kraftwerke lahmgelegt und verhindert damit, dass Kiew Europa mit Strom beliefern kann, wie Präsident Wolodymyr Zelenskij vor einigen Monaten noch versprochen hatte. Nach dem zweitägigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel in der vergangenen Woche scheint die Spaltung weiter zu wachsen. Sie beendeten ihre zweitägigen Treffen mit wenig anderen Ergebnissen als der Organisation von fünfzehntausend Ukrainern, die in Europa ausgebildet werden sollen – damit der Krieg so lange wie möglich weitergehen kann.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder in Brüssel hat nicht dazu beigetragen, die unruhige europäische Bevölkerung und die Märkte zu beruhigen. Das liegt an den unterschiedlichen Prioritäten der Staats- und Regierungschefs, den hohen Energiepreisen – die sich zumindest auf die Preise für das Nötigste auswirken – und dem geringen Zustrom von billigem russischen Gas nach Europa nach den Sanktionen und der Sabotage von Nord Stream 1. Die Sabotage der russisch-europäischen Pipeline stellt eine “enorme Chance” für die USA dar, als Europas wichtigster Gaslieferant aufzutreten, wie der US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Treffen mit der kanadischen Außenministerin Melanie Joly ankündigte,

Deutschland, Ungarn und andere Länder weigern sich, den Energiepreis zu deckeln, weil sie befürchten, dass die Energielieferanten (Norwegen, Amerika, Algerien, Aserbaidschan und Russland) ihr Gas nicht mehr an den alten Kontinent liefern werden.

Deutschland und Frankreich haben sich bereits über die “Freunde” der EU (USA und Norwegen) beschwert, die das Gas zu einem sehr hohen Preis an Europa verkaufen. Diese europäische Krise zieht sich von einem Gipfel zum nächsten, bei dem die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder keine Lösung finden können. Der Druck der Bevölkerung in Italien, Frankreich, Deutschland, Brüssel und anderen Ländern gegen die Lebenshaltungskosten und die Abwertung des Euro steigt. Vertreter der europäischen Arbeitgeber und Industrieunternehmen haben eine schmerzliche neue Realität präsentiert: 35 Millionen europäische Bürger könnten ihren Arbeitsplatz verlieren.

Europäische Unternehmen und Institutionen könnten auf der Suche nach billiger Energie in Länder außerhalb der Europäischen Union abwandern. Dies wird gravierende Folgen für die europäische Industrie und den Handel haben und zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Sicherheit, der Wirtschaft und der Lebensbedingungen führen. Die Inflation hat nicht nur die Armen, sondern auch die Mittelschicht getroffen, da die Ernährungssicherheit der Bevölkerung ernsthaft bedroht ist. Jeder scheint zu kämpfen, um zu überleben und sich angesichts des Wintereinbruchs aufzuwärmen.

Der britische Shell-Chef Ben Van Beurden sagte: “Europa steht aufgrund seiner Energiekrise vor einer schmerzhaften industriellen Rationalisierung, die politische Probleme mit sich bringen kann … Dies in einem solchen Ausmaß, in dieser Abruptheit und in einer Zeit allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen zu tun, wird meiner Meinung nach die europäischen Volkswirtschaften und vielleicht auch das politische System ziemlich unter Druck setzen. Die europäische Industrie wird durch die Energiekrise einen schweren Schlag erleiden.“

Es gibt keine Antworten und keine unmittelbaren Lösungen für den Krieg, die durch die COVID-19-Maßnahmen ausgelöste Wirtschaftskrise (die EU-Staaten haben ein Pandemieprogramm in Höhe von 1,7 Billionen Euro aufgenommen) und die Auswirkungen auf die verschärften westlichen Sanktionen gegen Russland. Selbst wenn die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder sich beeilen, um Hunderte von Milliarden Euro zu leihen, um die Wut der Bevölkerung für eine kurze Zeit zu betäuben, ist die Lösung für das wachsende Inflationsproblem eindeutig nicht in Sicht.

Die Länder können die Subventionen nicht lange aufrechterhalten, damit die Währung ihren inneren Wert nicht verliert, und die Inflation steigt auf Rekordhöhe. Das führt zu den von allen befürchteten wirtschaftlichen Katastrophen und zur Stagnation. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, seine Regierung werde bis zu 200 Milliarden Euro ausgeben, um Verbrauchern und Unternehmen bei der Bewältigung der steigenden Energiepreise zu helfen, den Wirtschaftsstabilitätsfonds wieder zu beleben und “alles in seiner Macht Stehende zu tun”, um die Kosten zu senken. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die französische Regierung werde in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden Euro ausgeben, um den Menschen bei der Bewältigung der steigenden Inflation zu helfen. Die Auslandsverschuldung Italiens hat 2,47 Billionen Euro erreicht, und das Land muss eine Schuldenlast von rund 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts refinanzieren.

Ungeachtet des wirtschaftlichen Schadens für seine westeuropäischen Partner kann die Regierung Biden den Krieg nicht auf seinem Höhepunkt stoppen, weil die Verluste zu groß sein werden. Sollte der Krieg in absehbarer Zeit enden, ohne dass Russland geschwächt wird, wird Washington die Kontrolle über Europa verlieren. In diesem Fall werden in Westeuropa wieder Zweifel an der Kontinuität und Durchführbarkeit der NATO aufkommen. Es ist daher zu erwarten, dass die Heftigkeit des Kampfes – und damit einhergehend die hohen Rohstoffpreise – in den kommenden Monaten zunehmen werden, um Russland möglichst noch vor dem Ende der Amtszeit des US-Präsidenten zu brechen oder zu schwächen.

Unterm Strich läuft es auf einen Wettlauf mit der Zeit hinaus: Den Sieg werden diejenigen davontragen, die mehr Geduld haben als andere. Die Frage bleibt: Kann Putin seine Kontrolle über das Land aufrechterhalten und das Tempo des Krieges beschleunigen, um gegen die NATO in der Ukraine zu gewinnen, oder werden sich die Europäer bald gegen ihre Führer erheben und diese zwingen, den Krieg nicht mehr zu unterstützen? Oder werden die USA mit aller Macht darauf drängen, alle Fronten zu durchbrechen, ungeachtet der stark ansteigenden ukrainischen Verluste, um die Schlacht zu beenden, bevor die westlichen Verbündeten zusammenbrechen? Es scheint, dass dieser Kampf ein kompliziertes Stadium erreicht hat: Es ist in der Tat ein Wettlauf gegen die Zeit für alle Kriegsparteien und ihre Unterstützer.