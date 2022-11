¿Por qué Europa está al lado de Estados Unidos en su guerra contra Rusia?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Hay pocas dudas de que la guerra entre Rusia y Estados Unidos ya se encaminaba hacia una confrontación cuando Moscú salió de su profundo letargo, que duró desde 1991 hasta 2015. Fue entonces cuando el presidente Vladimir Putin decidió defender el único acceso que la fuerza naval rusa tiene a las cálidas aguas del mar Mediterráneo en Tartous, Siria.

Los militantes sirios -respaldados por decenas de países árabes y occidentales, incluidos muchos Estados miembros de la OTAN- habían confirmado su intención de expulsar a Rusia tras la caída del régimen de Damasco en la guerra que comenzó en 2011 y se prolongó durante más de diez años. Esta intención explícita empujó a Rusia e Irán a encontrar objetivos comunes, a cooperar para evitar la partición del Levante y a crear un “nuevo Oriente Medio” para el que las administraciones estadounidenses han allanado el camino. La cooperación ruso-iraní echó a perder el plan de Washington, que veía en Rusia una amenaza creciente para sus planes y su dominio.

Sin embargo, cuando Washington pensó que Moscú estaba sacando sus tropas de Siria a codazos, Rusia no dudó en negociar con Estados Unidos el destino del presidente sirio Bashar al-Assad. No estuvo en desacuerdo con que dimitiera. En cambio, Teherán se ha erigido en baluarte contra cualquier cooperación ruso-estadounidense y Washington -en beneficio de Assad- rechaza cualquier colaboración seria de Rusia para poner fin a la guerra.

El presidente Donald Trump, que disfrutaba de una relación no hostil con el presidente Putin, no había podido detener el apoyo militar de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania para seguir preparando el terreno para una futura confrontación. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania fue planificado, desde el intento fallido de derrocar al gobierno ucraniano en 2004 hasta el exitoso golpe de Estado de 2014. Tras la “revolución de colores de Maidan”, el apoyo militar de EE.UU. aumentó a lo largo de los años hasta que Joe Biden finalmente aprovechó la oportunidad de participar en una confrontación militar con Rusia, convencido de que la victoria estaría del lado de Washington.

La llegada del presidente Trump al poder no hizo más que retrasar el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Por eso circuló entre muchos líderes de Oriente Medio que el presidente Putin prefería a Trump sobre Hillary Clinton durante la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. Es muy posible que el Kremlin estuviera al tanto de las intenciones belicistas de los demócratas en Ucrania.

Aunque se negó a iniciar una guerra con Moscú, el presidente Trump ejerció la máxima presión sobre Alemania y Francia. Ambos estados europeos se negaron a cumplir con la t estadounidense de cesar o reducir el flujo de suministro de energía barata rusa. Pero la presión del ex presidente estadounidense nunca llegó al nivel de un enfrentamiento hostil con su homólogo Putin. Así, el nivel de escalada -no el entrenamiento del ejército ucraniano que precedió a la guerra- se mantuvo bajo control entre Rusia y EE UU.

Durante su mandato oficial como vicepresidente con Barack Obama, Biden estuvo en contacto directo con la política de Ucrania, viajando a Kiev y siguiendo de cerca los últimos acontecimientos. Sin embargo, la asunción de la presidencia por parte del presidente Joe Biden ha ordenado las prioridades de su administración situando a Oriente Medio en su nivel más bajo y elevando a Ucrania a la cima de su agenda.

Biden quería enfrentarse a Putin para matar dos pájaros de un tiro, Rusia y China, y enviar un severo mensaje a cualquier país que desafiara el unilateralismo estadounidense, incluida Europa. El Secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, dijo que China era el único competidor capaz de remodelar el mundo (creado y modelado por EEUU). Austin consideraba a Rusia un “riesgo serio” y dijo que China y Rusia se estaban acercando. Esto indica los objetivos a largo plazo de EEUU para proteger su unilateralismo, aunque sin garantía de éxito.

Estados Unidos aceleró su cooperación militar con Ucrania, incluyendo a Kiev, en varias maniobras con la OTAN, entrenó a sus miembros en el uso de armas occidentales y lo integró en su ideología antirrusa en preparación para que Kiev entrara en la OTAN. Ucrania pretendía caminar detrás de Occidente y alejarse por completo de Rusia. Kiev cree que su lugar está con Occidente y estaba dispuesta a desafiar a Rusia; se niega a permanecer neutral y está dispuesta a pagar un alto precio, si es necesario, para entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Al fin y al cabo, la OTAN es una organización militar creada para enfrentarse a la Unión Soviética y que siguió expandiéndose tras la caída de los soviéticos. Los doce miembros de la OTAN creados para enfrentarse a Moscú en 1991 se convirtieron en 30 tras la caída de la Unión Soviética.La OTAN está ampliando su horizonte más allá de sus órdenes (Atlántico Norte), y su Secretario General está llamando a los Estados miembros a prepararse para una confrontación con China.

Rusia no supo prever la determinación ucraniana de desafiar a Moscú en caso de conflicto, como ha ocurrido en los últimos nueve meses. Washington era consciente de que el presidente Putin -que planteó su preocupación por el acercamiento OTAN-Ucrania en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich- no se quedaría callado. La OTAN provocó a Rusia en 2009, añadiendo más miembros a su Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Cuando Putin se sintió preparado para defender la seguridad nacional de Rusia y, tras múltiples ultimátums, Washington le dio la espalda. Rusia comenzó a reunir decenas de miles de soldados en la frontera ucraniana en abril de 2021, diez meses antes del anuncio de la batalla. Putin quería que el mundo se diera cuenta de la seriedad con la que iba a librar la guerra si se le imponía.

A Estados Unidos sólo le quedaban dos opciones: la primera era que Putin no entrara en guerra con Ucrania. Esta opción significa que Kiev se uniría a la OTAN y se protegería con el quinto artículo de la carta de la alianza, que establece que todos los países de la OTAN defenderán a sus miembros si son atacados. Esto habría hecho que Estados Unidos desplegara bombas nucleares en territorio ucraniano. La OTAN ya ha desplegado entre 150 y 200 bombas nucleares estadounidenses en el entorno de sus miembros, donde las bases aéreas estadounidenses tienen el único control.

La segunda opción era la guerra, que el Presidente de EE.UU. pensó que ganaría, tal como informó a los líderes de los países de la Unión Europea. De hecho, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, dijo que el presidente Biden había dicho a Europa que “el presidente Vladimir Putin no seguirá en el poder”. Orban dijo que Estados Unidos creía que iba a derrotar a Rusia y que su economía podría ponerse de rodillas en tan sólo unos meses.

El primer ministro húngaro se pronunció abiertamente contra el plan fallido de Estados Unidos y añadió que “si Angela Merkel y Donald Trump estuvieran en el poder, no habría guerra en Ucrania. Y quien crea que la guerra terminará mediante conversaciones entre Ucrania y Rusia no vive en este mundo”, subrayó. Orban se refería a la necesidad de que Estados Unidos (no Ucrania) y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra.

La batalla sigue su curso, y la caída de Putin y la victoria de Occidente parecen descabelladas. Europa cree lo contrario y no quiere quedarse al margen del “botín de guerra” de Estados Unidos y del éxito garantizado. El coordinador de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, cree que “Europa es como un hermoso jardín y el resto del mundo es un bosque”. Así, los dirigentes europeos siguen teniendo la ideología del colonialismo y la creencia de que el mundo gira en torno a Europa y que el resto de los países viven fuera del círculo de la civilización y el progreso.

Este comentario y tendencia racistas se derivan de la rica historia de Europa de robar la riqueza de los pueblos y continentes durante muchas décadas. Los conquistadores europeos robaron los recursos naturales de África, Oriente Medio, Asia y América Latina. Una mentalidad similar empuja a Europa a unirse ciegamente a Estados Unidos en el reparto de los beneficios de la “caída de Rusia”, según sus cálculos o errores de cálculo.

El resultado hasta ahora para Europa es contraproducente, y Moscú reaccionó inesperadamente de forma contundente, empujando a los líderes europeos a contraer graves deudas financieras y a enfrentarse a un desmantelamiento de la industria europea. Europa tendrá que encontrar tarde o temprano la manera de apaciguar el descontento popular generalizado por las malas condiciones de vida, la alta inflación y la escasez de energía. La crisis europea parece estar en sus inicios, y la alarma se dispara para los próximos años si no se ven cambios en la política de los líderes de la UE hacia Rusia.

Ha llegado el momento de que el continente europeo sea más sensible a la realidad de la carga financiera de su población. Puede que los dirigentes europeos no sean conscientes de que el mundo civilizado no está sólo dentro de sus muros. Sin embargo, esos otros continentes tienen civilizaciones antiguas, recursos naturales y alternativas para elegir socios que no sean de Occidente. Muchos países del mundo fueron destruidos por décadas de guerras occidentales y cambios de régimen directamente por las “revoluciones de colores” o invasiones de Occidente, como en Cuba, Venezuela, Irán, Irak, Afganistán, Siria y Líbano, por nombrar sólo algunos.

Puede que Europa no sea consciente de que el mundo ya no considera que los problemas de Occidente sean los problemas de todo el mundo. Los países ricos en petróleo han rechazado los dictados occidentales de aumentar su producción de petróleo y la han reducido en dos millones de barriles diarios en la OPEP plus, sin tener en cuenta la dura reacción de Estados Unidos y la necesidad de petróleo de Europa.

Países no occidentales como China, India, Pakistán, Brasil, Irán, África y otras naciones que representan dos tercios de la población se han negado a seguir la política de Occidente y su “mala apuesta” en el curso de la guerra en Ucrania, que ahora se espera que dure mucho tiempo. Europa camina hacia su empobrecimiento mientras que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar el viejo continente y considerarlo un “daño colateral” para mantener su dominio. Ese dominio parece estar ahora en serio peligro.